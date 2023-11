Come avere Spotify Premium gratis o risparmiare sull’abbonamento

Sei alla disperata ricerca di un modo per ottenere Spotify Premium gratis per vedere se il servizio fa al caso tuo? Niente paura! In questa breve guida ti spiegheremo tutti i modi per farlo senza incorrere in rischi. Ma prima facciamo un passo indietro.

Spotify è un servizio di streaming musicale che offre accesso a un vasto catalogo di brani musicali, podcast e altri contenuti audio. In poche parole, il sogno di ogni amante della musica, soprattutto per chi è nato in un mondo in cui avere accesso a tutta la musica del mondo a un prezzo irrisorio era davvero un lontano sogno.

Oggi, con Spotify possiamo ascoltare musica in streaming, creare playlist personalizzate, seguire artisti, album e amici, e scoprire nuovi brani in base ai propri gusti musicali. Il software è infatti in grado di suggerire brani sempre nuovi tenendo conto dei gusti musicali dell’utente, il tutto con una precisione davvero incredibile e in grado di far scoprire nuova musica ogni giorno.

Spotify è disponibile su una varietà di piattaforme, inclusi dispositivi mobili, computer e smart speaker, e consente agli utenti di ascoltare musica ovunque e in qualsiasi momento, a condizione di avere una connessione Internet stabile. In alcuni brani, l’app consente anche di eseguire il download di singoli brani o di interi album per ascoltarli offline in un secondo momento.

Il servizio offre sia un’opzione gratuita supportata da annunci pubblicitari che un abbonamento Premium privo di pubblicità e che offre una migliore qualità audio e diverse funzionalità aggiuntive. La versione a pagamento consente infatti di ascoltare la musica senza limiti e senza fastidiose interruzioni.

In futuro verrà anche rilasciata una versione dell’app, chiamata Spotify Hi-Fi, pensata per chi desidera ottenere il massimo della qualità audio.

Ecco perché sono sempre di più gli utenti a desiderare un abbonamento a pagamento a Spotify Premium. Se anche tu sei tra questi, ti sarai sicuramente chiesto se esiste un modo per ottenere Spotify Premium gratis. In questa guida ti illustreremo tutti i metodi per farlo in modo sicuro e legale.

Quanto costa un abbonamento a Spotify Premium?

Prima di addentrarci nel merito dei migliori metodi per ottenere Spotify Premium gratis, diamo un’occhiata ai costi dell’abbonamento.

I prezzi di Spotify Premium possono variare a seconda della regione in cui ti trovi e delle offerte disponibili al momento. Tuttavia, solitamente ci sono diverse opzioni di abbonamento a Spotify Premium, tra cui:

Spotify Premium Individual : questo piano offre un abbonamento a una singola persona e solitamente ha un costo mensile che solitamente si aggira attorno ai 10,99 euro al mese .

: questo piano offre un abbonamento a una singola persona e solitamente ha un costo mensile che solitamente si aggira attorno ai . Spotify Premium Famiglia : questo piano è stato creato per consentire a un nucleo familiare di condividere l’abbonamento, creando diversi profili pensati per consentire a ogni membro della famiglia di godersi la propria musica e i propri podcast preferiti. Il prezzo di questa tipologia di sottoscrizione è leggermente più alto, oggi pari a 17,99 euro al mese , ma offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per le famiglie.

: questo piano è stato creato per consentire a un nucleo familiare di condividere l’abbonamento, creando diversi profili pensati per consentire a ogni membro della famiglia di godersi la propria musica e i propri podcast preferiti. Il prezzo di questa tipologia di sottoscrizione è leggermente più alto, oggi pari a , ma offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per le famiglie. Spotify Premium Duo: questa tipologia di abbonamento è perfetta per le coppie o per due amici che vivono insieme e vogliono condividere l’account. In questo caso, il costo sarà di 14,99 euro al mese.

questa tipologia di abbonamento è perfetta per le coppie o per due amici che vivono insieme e vogliono condividere l’account. In questo caso, il costo sarà di 14,99 euro al mese. Spotify Premium Student: questo piano è rivolto agli studenti universitari iscritti a istituti idonei, ed offre uno sconto sul piano Premium individuale. Gli studenti possono usufruire di Spotify Premium al prezzo ridotto di 5,99 euro al mese per un periodo di tempo specifico, come ad esempio un anno.

questo piano è rivolto agli studenti universitari iscritti a istituti idonei, ed offre uno sconto sul piano Premium individuale. Gli studenti possono usufruire di Spotify Premium al prezzo ridotto di per un periodo di tempo specifico, come ad esempio un anno. Offerte speciali e promozioni: Spotify offre occasionalmente promozioni speciali, sconti e offerte di prova gratuita per attirare nuovi utenti o promuovere abbonamenti Premium. Queste offerte possono variare nel tempo e occorre tenere d’occhio il sito ufficiale per non perderle.

I prezzi del servizio non sono fissi, bensì possono variare a seconda dei periodi dell’anno e delle offerte speciali disponibili.

Cos’è Spotify Free e come funziona

Spotify offre un servizio gratuito supportato da annunci pubblicitari, chiamato Spotify Free. Con questo piano, gli utenti possono ascoltare musica su Spotify senza dover pagare alcun costo mensile. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni associate a questa versione dell’app:

Annunci pubblicitari : se deciderai di utilizzare Spotify Free, su mobile ascolterai diversi annunci pubblicitari tra un brano e l’altro, che interromperanno (un po’ troppo spesso) la riproduzione della musica. Da PC potrai invece ascoltare la musica senza annunci e senza interruzioni.

: se deciderai di utilizzare Spotify Free, su mobile ascolterai diversi annunci pubblicitari tra un brano e l’altro, che interromperanno (un po’ troppo spesso) la riproduzione della musica. Da PC potrai invece ascoltare la musica senza annunci e senza interruzioni. Limitazioni sulle funzionalità : con Spotify Free, avrai alcune limitazioni sulle funzionalità rispetto a Spotify Premium. Ad esempio, non potrai saltare canzoni in modo illimitato e sarai costretto a riprodurre brani in modalità casuale su dispositivi mobili.

: con Spotify Free, avrai alcune limitazioni sulle funzionalità rispetto a Spotify Premium. Ad esempio, non potrai saltare canzoni in modo illimitato e sarai costretto a riprodurre brani in modalità casuale su dispositivi mobili. Qualità audio limitata: la qualità audio su Spotify Free è limitata a 160 kbps su dispositivi mobili e 128 kbps su computer.

Se desideri evitare pubblicità, avere accesso illimitato alle funzionalità e migliorare la qualità audio, dovrai passare a Spotify Premium, la versione a pagamento del servizio che offre anche la possibilità di scaricare musica per l’ascolto offline e fornisce un’esperienza senza interruzioni e di maggiore qualità.

Come ottenere Spotify Premium gratis

Spotify Premium è un servizio a pagamento che richiede un abbonamento mensile o annuale per sbloccare tutte le sue funzionalità premium. Usare Spotify Premium senza pagare non è consentito ed è considerato una violazione dei termini di servizio di Spotify.

Tuttavia, è importante sottolineare che, spesso e volentieri, l’azienda offre alcune offerte e promozioni che consentono di provare Spotify Premium gratuitamente per un periodo di tempo limitato, di solito 1, 3 o 6 mesi, a condizione di registrarsi con un metodo di pagamento valido. Questi periodi di prova gratuiti sono offerti da Spotify stesso o da partner selezionati.

Al di là delle offerte legittime e sicure al 100%, ci sono siti web, app o servizi che promettono di fornire Spotify Premium gratuitamente, ma spesso sono illegali, non sicuri e violano i termini di servizio di Spotify. L’uso di questi metodi può comportare la sospensione dell’account Spotify o conseguenze legali.

La scelta migliore per avere accesso a Spotify Premium è quella di sottoscrivere un abbonamento legittimo e pagato direttamente attraverso Spotify o con un fornitore di servizi autorizzato. In questo modo, si otterranno tutte le funzionalità premium in modo legale e sicuro, e si supporteranno gli artisti e gli autori delle canzoni. Di seguito ti forniamo alcuni metodi alternativi che rappresentano comunque una soluzione sicura e legale per ottenere Spotify Premium gratis o per ridurre il prezzo dell’abbonamento.

Prova gratuita

Partiamo ovviamente con il miglior metodo per ottenere Spotify Premium gratis, anche se provvisoriamente. Stiamo parlando della prova gratuita offerta direttamente da Spotify, che consente agli utenti di provare il servizio a costo zero per un periodo limitato di tempo.

In base al periodo dell’anno o delle promozioni in corso, questo periodo può variare da uno, tre o sei mesi. Per verificare la durata della prova gratuita nel mese corrente, visita il sito ufficiale di Spotify.

Spotify Premium gratis? Condividi l’account con amici e parenti

Spotify Premium offre la possibilità di risparmiare sul prezzo dell’abbonamento condividendo l’account con amici e parenti. Come abbiamo visto in precedenza, il piano Family e Duo consentono di risparmiare sul prezzo della sottoscrizione e di creare profili personalizzati, in modo che ogni utente possa godersi le proprie playlist personalizzate.

Spotify Premium gratis con PayPal

Un altro metodo sicuro e legale per ottenere altri mesi di Spotify Premium gratis è quello di passare per PayPal, la più famosa piattaforma di pagamento e trasferimento di denaro online al mondo.

L’azienda offre infatti ai suoi clienti la possibilità di godere di ben tre mesi di prova gratuita, durante i quali sarà possibile sfruttare appieno tutto il potenziale dell’app, ascoltare musica e podcast senza interruzioni pubblicitarie, creare playlist personalizzate, scaricare i brani da ascoltare offline e tanto altro ancora.

Per maggiori informazioni sull’offerta, visita il sito ufficiale di PayPal.

Spotify Premium gratis con piattaforme apposite

Se hai già sfruttato la prova gratuita e usufruito dell’offerta di PayPal, niente paura. Oggi esistono alcuni metodi sicuri e legali che, anche se non ti consentiranno di ottenere Spotify Premium gratis, ti aiuteranno a risparmiare sul prezzo dell’abbonamento.

Esistono infatti alcuni siti e piattaforme speciali che consentono a chi non ha amici o parenti con cui condividere l’account, di mettersi in contatto con altri utenti che desiderano sottoscrivere un abbonamento Duo o Family.

In questo modo, potrai creare un account condiviso con altre persone e ridurre il costo della sottoscrizione. I migliori siti che offrono questo tipo di servizio sono GamsGo e GoSplit.

Conclusioni

In conclusione, possiamo dire che l’unico modo sicuro e legale per ottenere Spotify Premium gratis è quello di usufruire delle prove gratuite offerte dall’azienda stessa o da terze parti. Esistono però diverse soluzioni legali per ridurre notevolmente il prezzo dell’abbonamento.