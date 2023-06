L’accesso all’ampia libreria di Spotify è possibile solo con una connessione Internet, ma gli utenti di Spotify Premium hanno la possibilità di scaricare album, playlist e podcast per l’ascolto offline. Questo è particolarmente utile quando si ha bisogno di conservare i dati o quando si desidera ascoltare la musica in zone senza copertura di rete, come su un aereo o durante un tragitto giornaliero. In questo articolo ti mostreremo come scaricare musica da Spotify e come sfruttare al meglio questa funzione. Gli utenti di Spotify Premium possono scaricare fino a diecimila brani su un massimo di cinque dispositivi. Se si utilizza il livello gratuito supportato dalla pubblicità, è possibile scaricare solo i podcast su telefoni e tablet. Scopriamo insieme come utilizzare questa funzionalità di Spotify per ascoltare la tua musica preferita ovunque tu sia.

Come scaricare musica da Spotify sul cellulare

Se sei un utente di Spotify Premium, puoi facilmente scaricare playlist, album e podcast per l’ascolto offline. L’interfaccia di Spotify per Android e iOS è molto simile, quindi puoi seguire questi passaggi su entrambe le piattaforme. Per scaricare la musica, individua l’album o la playlist che desideri e tocca la freccia rivolta verso il basso in alto a sinistra. Una freccia verde rivolta verso il basso apparirà accanto ad ogni brano dell’album, indicando che il download è in corso. Il tempo necessario per scaricare la musica dipende dalla velocità della tua connessione Internet.

Quando sei offline e desideri ascoltare la tua musica scaricata, vai alla sezione “La tua raccolta” e seleziona playlist o album. Tocca “Scaricati” per visualizzare i contenuti salvati sul tuo dispositivo e disponibili per l’ascolto offline. Se sai che sarai offline per un po’ di tempo, ad esempio durante un volo, attiva la “Modalità offline“. Questa funzione ti mostrerà solo i contenuti che hai scaricato, rendendo più facile l’accesso alla tua musica offline.

Su Android, tocca “Home” e poi l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Da qui, seleziona “Modalità offline” per attivarla. Su iOS, tocca “Home“, poi l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra, quindi seleziona “Riproduzione” e infine “Offline“. In questo modo, potrai ascoltare la tua musica preferita su Spotify ovunque ti trovi, anche senza una connessione Internet.

Come rimuovere album e playlist dai download

Se hai bisogno di liberare spazio sul tuo dispositivo o se non desideri più mantenere la tua musica scaricata offline, puoi facilmente rimuovere gli album e le playlist dai download di Spotify. Per farlo, individua l’album o la playlist che desideri eliminare dal tuo dispositivo e tocca la freccia verde rivolta verso il basso in alto a sinistra. Questo indicherà che l’album o la playlist è attualmente scaricata sul tuo dispositivo.

Successivamente, tocca la stessa icona della freccia verde per rimuovere il download. Verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui ti verrà chiesto se desideri rimuovere l’album o la playlist dal tuo dispositivo. Tocca “Rimuovi” per confermare.

In questo modo, libererai spazio sul tuo dispositivo eliminando i download che non ti servono più. Se hai un abbonamento limitato, come Spotify gratuito con pubblicità, rimuovendo i download puoi scaricare al loro posto nuova musica o podcast da ascoltare offline.

Come scaricare podcast sul cellulare

Spotify è un’app molto utile per ascoltare podcast e musica in un unico posto. Per poter utilizzare l’app offline, è possibile scaricare gli episodi dei podcast preferiti singolarmente o seguire un podcast specifico e scaricare automaticamente gli episodi più recenti. Il processo è lo stesso sia su dispositivi iOS che Android. Inizialmente, bisogna cercare o sfogliare per trovare il podcast desiderato.

Una volta trovato, nella pagina del podcast, si può toccare la freccia rivolta verso il basso per scaricare immediatamente gli episodi selezionati o premere il pulsante Segui per aggiungere automaticamente i nuovi episodi alla propria raccolta. Successivamente, gli episodi possono essere scaricati tramite La tua raccolta, poi su Podcast e programmi e infine su Nuovi episodi. Una volta scaricati, gli episodi possono essere trovati tramite La tua raccolta, Podcast e programmi e infine I tuoi episodi.

Come conservare i dati durante il download su mobile

Se vuoi evitare di consumare i tuoi dati mobili durante il download di album e playlist su Spotify, puoi impostare l’app in modo da scaricare solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi. Per farlo, apri l’app Spotify e vai alla sezione Home. Tocca l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra, quindi seleziona Qualità audio.

Qui, verifica che l’opzione Scarica tramite cellulare sia disattivata. In questo modo, Spotify scaricherà automaticamente solo quando il tuo dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi, risparmiando i tuoi dati mobili per altre attività.

Come eliminare tutti i download di Spotify

Per eliminare tutti i download di Spotify in un colpo solo e liberare spazio sul tuo dispositivo, puoi seguire questi semplici passaggi. Accedi a Spotify e vai su Home, poi tocca l’icona a forma di ingranaggio e poi tocca Archiviazione. Qui troverai l’opzione “Rimuovi tutti i download“. Tocca questa opzione e conferma che desideri eliminare tutti i download.

Una volta completato il processo, avrai eliminato tutti i brani, gli album, le playlist e i podcast scaricati dal tuo dispositivo. Questo ti consentirà di liberare spazio sul tuo telefono e di iniziare da capo con una raccolta fresca di download su Spotify.

Come scaricare musica da Spotify sul desktop

Il processo per il download di playlist, album e podcast è simile sul desktop se desideri ascoltare la tua musica preferita sul tuo laptop quando non disponi di una connessione Internet. Per iniziare, cerca la freccia rivolta verso il basso accanto al contenuto che desideri scaricare e fai clic su di essa. Il contenuto scaricato sarà disponibile in seguito nella sezione “La tua libreria” del tuo account Spotify.

Conclusioni su come scaricare musica da Spotify

Spotify offre un’esperienza d’ascolto impeccabile con la possibilità di scaricare musica, podcast e altri contenuti offline per l’ascolto su dispositivi mobili o desktop quando non si ha accesso a Internet. Il processo di download di playlist, album e podcast è simile su entrambe le piattaforme e può essere effettuato con pochi semplici passaggi. È possibile limitare i download solo alla connessione Wi-Fi per evitare di utilizzare il proprio piano dati mobile.

Gli utenti possono eliminare tutti i download in un solo colpo per liberare spazio sul dispositivo. Scaricare contenuti su Spotify è un modo comodo per ascoltare la propria musica preferita durante i viaggi o quando non si dispone di una connessione Internet affidabile. Sia su dispositivi mobili che desktop, l’interfaccia utente è intuitiva e facile da navigare, garantendo un’esperienza utente ottimale.

In conclusione, Spotify è una piattaforma musicale versatile che consente agli utenti di ascoltare la propria musica preferita ovunque e in qualsiasi momento, il tutto a portata di mano.