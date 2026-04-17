Le migliori alternative a Discord

Discord è una piattaforma di messaggistica che, nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento per i videogiocatori di tutto il mondo.

I motivi della sua popolarità sono diversi, in gran parte legati ad alcune funzioni apprezzate dai gamer come chiamate vocali, chat testuali, possibilità di creare di server per intere community e tante altre feature su misura di videogiocatore.

Di recente, la piattaforma ha però deciso di prendere una direzione direttamente opposta rispetto alla maggior parte degli utenti, adottando restrizioni più severe per i minorenni.

Sebbene il fine di proteggere i più giovani sia apprezzabile, Discord rischia di diventare un ambiente “chiuso” e controllato, con la necessità di selfie e scansioni di documenti d’identità per poter dimostrare l’età e accedere alla piattaforma.

Se, per questioni di privacy ed etica, questo modus operandi non ti piace, devi comunque sapere che esistono alternative a Discord che mantengono un approccio molto meno invasivo.

Le alternative a Discord: open source e di maggiore libertà

Prima di proseguire, dovresti valutare quali sono le piattaforme usate dai tuoi amici. Scegliere in autonomia un’alternativa a Discord che non verrà poi usata da nessuno, a livello pratico, ti porterà a ritrovarti completamente solo.

Valuta con i tuoi compagni di gioco quale soluzione scegliere, magari mostrando anche a loro questo articolo.

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Signal

Se stai cercando una valida alternativa a Discord, Signal è una delle prime piattaforme che dovresti valutare.

Stiamo parlando di un’app di messaggistica che fa della sicurezza il suo principale punto di forza e che, in molti casi, può anche sostituire degnamente molte funzioni della chat gaming tipiche di Discord.

Anch’essa ti permette di effettuare chiamate vocali e video individuali o di gruppo, chat testuali illimitate e condivisione di file o schermate di gioco. La differenza chiave rispetto a Discord è la su natura open-source, oltre al fatto che Signal adotta la crittografia end-to-end di default.

Dove Discord eccelle con server enormi e personalizzazione per comunità da migliaia di utenti, Signal è più snella e focalizzata su gruppi privati fino a 1.000 persone, risultando ideale per clan, gilde o gruppi amici.

Considera che in questo caso, rispetto a Discord, non hai a disposizione funzioni di streaming live per i gameplay: per ottenerle, dovrai affidarti a un software esterno apposito. L’app è gratuita, multipiattaforma (essendo disponibile per PC, Android, iOS e Linux) e non raccoglie dati personali, rendendola una scelta azzeccata se la tua priorità è la privacy.

TeamSpeak

Prima di Discord, molti videogiocatori usavano TeamSpeak.

Stiamo parlando di una piattaforma uscita nel 2001 e che, da allora, è stata sempre aggiornata dagli sviluppatori, rimanendo sulla scena benché utilizzata da un numero ristretto di utenti.

L’app ti offre una comunicazione vocale pulita, stabile e pensata per il gaming competitivo. Calcola però che Discord è più “hub sociale” con testo, video e bot, mentre TeamSpeak punta tutto sulla qualità e sulla reattività dell’audio. Di fatto, è la soluzione ideale per giochi che non hanno chat vocali interne.

Il punto forte di questa app è proprio la qualità vocale audio e una latenza inferiore rispetto alla controparte, il contesto ideale quando giochi a sparatutto o titoli in cui ogni frazione di secondo conta. In più, molti utenti apprezzano il fatto che TeamSpeak possa essere auto‑ospitato, offrendo più controllo sulla privacy.

Matrix

Matrix è un’ottima alternativa, sebbene sia una piattaforma poco nota al grande pubblico.

Parliamo di una piattaforma decentralizzata che ti dà il controllo totale sulle tue chat di gaming e non solo. Così come l’app protagonista di questo articolo, essa supporta chiamate vocali e video di gruppo, messaggistica testuale con tanto di emoji e reazioni, condivisione di file, immagini e altre funzioni interessanti.

Con Matrix puoi creare “stanze” personalizzate per clan o server tematici, con moderazione avanzata e permessi personalizzabili, proprio come i canali di Discord.

La grande differenza sta nella sua natura open-source e federata: non c’è un singolo server centrale che effettua censure o che presta il fianco agli hacker, ma una rete globale di server: di fatto puoi sceglierne uno già esistente o crearne uno tutto tuo.

Anche in questo caso il traffico dati è crittografato end-to-end, il che si traduce in molta più privacy rispetto Discord. Manca lo streaming live nativo, ma Matrix brilla con integrazioni infinite con bot e client come Element, il tutto accessibile tramite app specifica e direttamente via sito web.

Rocket.chat

Altro nome poco conosciuto è quello di Rocket.chat.

Anche in questo caso parliamo di uno strumento flessibile e open-source, adattabile allo scopo di chat gaming di gruppo. Oltre alle funzioni che condivide con Discord (dalle chiamate vocali/video fino alla condivisione di file e screenshot) Rocket.chat ti permette una gestione di ruoli, permessi e moderazione molto personalizzabile.

Proprio l’alto tasso di personalizzazione è uno dei motivi per cui dovresti valutare questa soluzione: parliamo di server self-hosted indipendenti abbinati a crittografia end-to-end. Adatto tanto ai videogiocatori quanto ai team di lavoro, non manca la possibilità di integrare bot e di utilizzare app per mobile o desktop.

Sebbene siano disponibili piani a pagamento, nella maggior parte dei casi ti basta l’iscrizione base, gratuita, per sfruttare già in modo soddisfacente questo servizio.

Discourse

E se volessi creare un ambiente più “intimo” che riproduce l’esperienza dei cari vecchi forum?

Discourse va oltre al sostituire Discord, permettendoti di creare una community di videogiocatori solida.

Simile a Discord perserver tematici, ti permette di creare discussioni testuali strutturate con topic nidificati, senza rinunciare a interazioni come reazioni ed emoji, citazioni e condivisione di immagini o di clip di gameplay. Discourse supporta notifiche push e menzioni, mantenendo tutto in un flusso ordinato.

La differenza chiave è il focus su conversazioni persistenti, come già detto, in pieno stile forum. Questa alternativa ha un approccio self-hosted o cloud, con crittografia HTTPS standard il tutto per gestire anche community con migliaia di iscritti.

Considera che su Discourse mancano chiamate vocali/video che invece Discord, pur mettendo a disposizione con plugin per streaming esterni. Questa piattaforma, pur essendo gratuita, ha un limite che dovresti considerare: per hostare un server, devi avere a disposizione un sistema Linux.

Guilded

Concludiamo questa lista con un altro nome poco noto di un’app che può sostituire Discord sotto diversi punti di vista, ovvero Guilded.

Questo servizio al 100% gratuito è focalizzato totalmente sul gaming, più nello specifico sulla gestione di intere community, team competitivi o server di gioco.

Anche qui trovi canali vocali, testuali e di annunci, quindi la base è molto simile a Discord, ma l’interfaccia e i tool di gestione sono spostati verso un’esperienza molto più orientata a clan o team di eSport che al semplice gruppo di amici.

Dove Discord brilla per quantità di bot e integrazioni generiche, Guilded punta su funzioni specifiche per gaming e organizzazione: calendari, task, statistiche, gestione dei tornei e un sistema di permessi più granulare, permettono di gestire intere community.

Inoltre l’interfaccia è più pulita e meno caotica, con un design che ricorda parecchio piattaforme dedicate al lavoro.

Guilded è accessibile con pressoché qualunque piattaforma (Windows, macOS, Linux, Android e iOS) e, pur essendo gratis, offre un sistema di sottoscrizioni (Server Subs) per aiutare il gestore della community.