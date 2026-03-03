Come vedere film e serie tv gratis con Stremio

Negli ultimi anni le piattaforme di streaming ufficiali sono esplose: tra Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ e molte altre c’è l’imbarazzo della scelta.

Allo stesso tempo, la frammentazione dei cataloghi, l’aumento dei prezzi e la moltiplicazione delle esclusive stanno spingendo molti utenti a cercare soluzioni più flessibili per gestire film, serie TV, anime e canali TV in un’unica interfaccia.

In questo contesto è tornato al centro dell’attenzione Stremio: un media center multipiattaforma che non ospita contenuti, ma li aggrega da diverse fonti tramite un sistema di estensioni (add‑on), sulla falsa riga di quello che era il famoso Kodi.

Proprio gli add‑on, come Torrentio, sono al centro delle discussioni su community come r/StremioAddons e r/Piracy, perché permettono di visualizzare link di streaming provenienti da molteplici sorgenti esterne.

Prima di continuare, una precisazione fondamentale: Stremio, inteso come applicazione, è legale. Tuttavia, l’utilizzo di determinati add‑on (come quelli basati su torrent) per accedere a contenuti protetti da copyright può violare le leggi del tuo paese. Questo articolo ha scopo puramente informativo e non intende in alcun modo incoraggiare la violazione del diritto d’autore.

Che cos’è Stremio e come funziona

Stremio è un media center progettato per aggregare contenuti video da più sorgenti all’interno di un’unica interfaccia. Non ospita direttamente film o serie: mostra cataloghi, metadati e link di streaming forniti da add‑on ufficiali o community.

Dal punto di vista dell’utente, le sue caratteristiche principali sono:

Sistema di add‑on : tramite estensioni (add‑on) puoi aggiungere nuove fonti: cataloghi di film/serie, flussi HTTP, torrent, sottotitoli, integrazioni con servizi esterni e altro ancora.

: tramite estensioni (add‑on) puoi aggiungere nuove fonti: cataloghi di film/serie, flussi HTTP, torrent, sottotitoli, integrazioni con servizi esterni e altro ancora. Interfaccia unica : per ogni film o serie Stremio mostra un elenco di sorgenti disponibili (provenienti dagli add‑on installati); scegli quella che preferisci e avvii la riproduzione.

: per ogni film o serie Stremio mostra un elenco di sorgenti disponibili (provenienti dagli add‑on installati); scegli quella che preferisci e avvii la riproduzione. Account e sincronizzazione : con un account gratuito puoi sincronizzare libreria, lista “da vedere” e impostazioni su più dispositivi (PC, smartphone, TV box, ecc.).

: con un account gratuito puoi sincronizzare libreria, lista “da vedere” e impostazioni su più dispositivi (PC, smartphone, TV box, ecc.). Supporto multi‑piattaforma> Stremio è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android e Android TV; la community fornisce anche pacchetti e script per piattaforme non ufficiali.

Dove e come installare Stremio (PC, smartphone e TV)

Installare Stremio su PC (Windows, macOS, Linux)

Vai sul sito ufficiale stremio.com Scarica il client per il tuo sistema operativo (Windows, macOS o Linux). Installa Stremio come un normale programma. Al primo avvio, crea un account gratuito oppure accedi con le opzioni disponibili (email, social login, ecc.).

Per i nuovi Mac dotati di chip Apple Silicon (gli M tanto per intenderci), è necessario o installare la versione Intel oppure procedere con l’installazione della versione Silicon/Arm e:

Digitare “Terminale” nell’icona Finder (lente di ingrandimento in alto a sinistra) e premere invio

Fare copia e incolla di queste istruzioni:

sudo xattr -cr /Applications/Stremio.app

find /Applications/Stremio.app -name "._*" -delete

find /Applications/Stremio.app -name ".DS_Store" -delete

sudo codesign --force --deep --sign - /Applications/Stremio.app

Inserire la propria password quando compare il simbolo della chiave e premere invio.

Avviare l’applicazione

Installare Stremio su Android e Android TV

Su smartphone e tablet Android

Apri il Google Play Store.

Cerca “Stremio” .

. Installa l’app ufficiale e accedi con il tuo account.

Su Android TV e TV Box

In molti casi puoi installare Stremio direttamente dal Play Store per Android TV.

Su dispositivi non certificati la community spesso ricorre al side‑load dell’APK, usando app come Downloader o ADB (queste procedure cambiano molto da dispositivo a dispositivo).

Fire TV Stick e altri dispositivi

Per Fire TV Stick e simili, si consiglia di procedere con l’installazione via APK in side‑load tramite app dedicate. La procedura specifica dipende però dal modello e dalla versione del dispositivo, per cui è opportuno seguire una guida aggiornata per il proprio hardware.

Come usare Stremio: guida pratica passo‑passo

1. Panoramica dell’interfaccia di Stremio

Una volta avviato Stremio, troverai quattro sezioni principali:

Discover (Esplora) – il catalogo principale, con film, serie TV, canali live e altre categorie.

– il catalogo principale, con film, serie TV, canali live e altre categorie. Library (Libreria) – qui finiscono i contenuti che aggiungi ai preferiti o alla tua watchlist.

– qui finiscono i contenuti che aggiungi ai preferiti o alla tua watchlist. Board (Bacheca) – feed personalizzato con suggerimenti, nuove uscite relative ai contenuti in libreria, ecc.

– feed personalizzato con suggerimenti, nuove uscite relative ai contenuti in libreria, ecc. Add‑ons – icona a forma di puzzle, da cui installare, attivare o disattivare tutti gli add‑on.

2. Come aggiungere contenuti alla libreria

Vai nella sezione Discover. Apri la scheda del film o della serie che ti interessa. Clicca su Aggiungi alla libreria (o sull’icona corrispondente).

In questo modo Stremio userà la tua libreria per mostrarti aggiornamenti, nuovi episodi, suggerimenti personalizzati e notifiche quando escono nuovi contenuti collegati.

3. Installare e gestire gli add‑on

Dalla sezione Add‑ons puoi:

vedere gli add‑on ufficiali supportati da Stremio;

esplorare gli add‑on community;

filtrare per categoria (film, serie, TV, sottotitoli, cataloghi, ecc.).

Ogni add‑on ha una scheda con descrizione, tipo di sorgente (HTTP, torrent, metadati, sottotitoli, ecc.) ed eventuali note della community.

Su r/StremioAddons gli utenti evidenziano spesso quali add‑on considerano “pirata” (perché espongono torrent di contenuti protetti) e quali invece si basano su fonti più sicure o legali.

L’installazione di un add‑on è in genere un semplice clic su Install all’interno dell’interfaccia di Stremio.

Torrentio: cos’è, come funziona in teoria e perché è così discusso

Torrentio è l’add‑on più noto e controverso dell’ecosistema Stremio.

Nelle community viene spesso citato come parte della “ultimate setup” insieme a servizi di debrid e altre estensioni.

A livello concettuale, Torrentio:

è un add‑on community che aggrega torrent da numerosi provider pubblici (YTS, EZTV, 1337x, ThePirateBay, mirror di RARBG e molti altri, variabili nel tempo). Chi ha letto il nostro articolo sui migliori siti torrent riconoscerà senz’altro molti di questi nomi.

può funzionare “solo torrent” oppure integrarsi con servizi come Real‑Debrid o AllDebrid per trasformare i torrent in stream HTTP;

fa comparire in Stremio una lista di sorgenti che in realtà corrispondono a torrent o flussi generati dai servizi di debrid.

È importante sottolineare che Torrentio non è un servizio tipo Netflix: non ha una licenza globale sui contenuti, ma si limita a esporre torrent pubblicamente disponibili.

Per installarlo, una volta andato nella sezione Addons, clicca sul pulsante verde “Add addon” e incolla il link https://torrentio.strem.fun/manifest.json . Se l’installazione andrà a buon fine, vedrai l’addon comparire nella lista di quelli installati.

Torrentio Lite e la pagina di configurazione /lite/configure

Esiste anche una variante semplificata chiamata Torrentio Lite, pensata per ridurre la complessità di configurazione.

Per generare una configurazione personalizzata, la community utilizza una pagina web dedicata, ad esempio:

https://torrentio.strem.fun/lite/configure

A livello teorico, questa pagina consente di:

selezionare i provider di torrent da includere o escludere;

impostare qualità, lingue, filtri e altre preferenze;

generare un link/add‑on già preconfigurato da usare all’interno di Stremio.

Tuttavia, qualsiasi utilizzo di configurazioni Torrentio/Torrentio Lite per accedere a contenuti coperti da copyright senza autorizzazione resta potenzialmente illecito:

la responsabilità è sempre dell’utente.

Come usare Stremio in modo consapevole e legale

Riassumendo in chiave pratica, un utilizzo “pulito” di Stremio può seguire questo schema:

Installa Stremio sulla piattaforma che preferisci (PC, Android, Android TV, ecc.). Crea un account e accedi dai tuoi dispositivi principali. Aggiungi alla libreria i film e le serie che vuoi seguire (anche solo come promemoria o watchlist). Installa add‑on legali o sicuri, ad esempio: Canali televisivi

YouTube

Cataloghi di pubblico dominio (es. alcune raccolte Archive.org, se conformi ai termini d’uso)

Add‑on per sottotitoli come Community OpenSubtitles. Configura privacy e integrazioni: decidi se usare o meno integrazioni con Trakt, TMDB, ecc.

verifica quali dati vuoi condividere tra dispositivi.

Se scegli volontariamente di esplorare add‑on torrent come Torrentio o simili, tieni presente che stai entrando in un’area dove il rischio legale è reale in molti paesi e la responsabilità rimane sempre dell’utente finale.

FAQ su Stremio, Torrentio e add‑on (per utenti alle prime armi)

Stremio è legale?

Sì, l’app Stremio in sé è legale: è un media center che aggrega fonti di contenuti.

La parte delicata riguarda gli add‑on: se utilizzi estensioni che espongono torrent o stream di film e serie protetti da copyright senza licenza, questo costituisce reato in Italia.

Cos’è Torrentio in breve?

Torrentio è un add‑on community per Stremio che aggrega torrent da numerosi provider pubblici e opzionalmente si integra con servizi di debrid per trasformare i torrent in stream HTTP. Viene usato per far apparire in Stremio una lista di sorgenti che corrispondono in realtà a torrent o flussi derivati dai torrent.

L’utilizzo di Torrentio per vedere contenuti protetti da copyright è reato.

Quali alternative legali a Torrentio posso usare in Stremio?

Se vuoi usare Stremio in modo più sicuro, puoi concentrarti su:

add‑on che puntano a contenuti di pubblico dominio o open license (ad esempio alcuni cataloghi Archive.org)

add‑on per trailer, clip ufficiali, podcast e canali web TV con licenza;

add‑on di catalogo e metadati (Cinemata, Anime Kitsu, integrazioni con Trakt/TMDB) che non forniscono direttamente lo stream ma solo liste e informazioni

Posso usare Stremio senza torrent?

Assolutamente sì. Molti utenti usano Stremio solo come media center “pulito”, ad esempio:

Per organizzare la propria libreria di film e serie present su hard disk esterni o NAS.

Per consultare cataloghi e metadati;

Per gestire sottotitoli e integrazioni con servizi esterni;