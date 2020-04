Gli ebook, ovvero l’equivalente elettronico dei libri cartacei, sono in continua crescita grazie alla diffusione di tablet e di e-reader.

Tra i dispositivi più gettonati per la lettura dei libri elettronici troviamo sicuramente Kindle, iPad e i Samsung Galaxy Tab. La serie di e-reader creata da Amazon ha sempre più successo: i meriti vanno senz’altro ai prezzi aggressivi, dispositivi ergonomici e integrazione perfetta con lo store online per l’acquisto di ebook e giornali. Qualora ne volessi acquistare ti consiglio di dare un’occhiata alla guida all’acquisto al miglior ebook reader.

In questo articolo, che aggiorneremo costantemente lungo tutto il 2020, vi mostreremo quali sono, secondo noi, i migliori siti per scaricare i libri in formato ebook gratuitamente.

Avvertenze

Scaricare libri in formato ebook/ pdf o altro materiale protetto da copyright nelle modalità non previste dagli autori del contenuto è un reato.

Lo staff di OutOfBit non si assume nessuna responsabilità di eventuali usi impropri di questa guida.

Il seguente articolo è stato fatto solamente a scopo informativo e non vuole in alcun modo invitare i lettori al fenomeno della pirateria.

Se siete alla ricerca del giusto device per leggere ebook o altro materiale editoriale vi invitiamo a leggere il nostro articolo relativo ai migliori tablet per leggere quotidiani e riviste!

Per accedere correttamente ai portali elencati qui sotto vi consiglio caldamente di scegliere uno tra i migliori servizi DNS riportati nella nostra guida dedicata.

Amazon – Il miglior sito per trovare ebook gratis per il Kindle

Il primo risultato di sicuro ti sorprenderà. Ti aspettavi un sito pirata, con grafica primitiva e milioni di ebook gratis pronti per il download? Invece il sito migliore per ottenere ebook gratis per il tuo Kindle in molti casi è proprio Amazon!

Facendo una semplice ricerca “ebook gratis” sul noto sito e-commerce otterrai più di 50 mila libri in formato elettronico che non costano nulla! Si tratta spesso di grandi classici del passato o libri di autori emergenti, ma grazie ai comuni filtri potrai trovare quali sono i migliori ebook gratuiti disponibili su Amazon.

Purtroppo questo trucco funziona solamente se disponi un e-reader della famiglia Kindle. Gli utenti Kobo, ad esempio, non potranno sfruttare questa funzionalità e dovranno continuare a scorrere la liste dei migliori siti.

Library Genesis

Library Genesis è ormai la piattaforma di riferimento per quanto riguarda il download gratuito di ebook. Da quando l’ho scoperto è stato amore a prima vista: ci sono una miriade di libri e articoli scientifici, perle introvabili e gli ultimi libri dei più celebri bestseller (Dan Brown, Ken Follett e Stephen King giusto per citare autori di un certo spessore).

La grafica è molto spartana ma è sicuramente un bene: con pochi click si ottengono i risultati frutto della propria ricerca e si può vedere immediatamente titolo del libro, autore, lingua e portali da dove scaricare l’ebook.

Il numero di ebook scaricabile è davvero incredibile: 3 milioni di libri di ogni genere, 20 milioni di articoli accademici, riviste, fumetti e illustrazioni che occupano più di 100 TB di spazio.

Vi consiglio caldamente di utilizzare uBlock Origin quando cliccherete sui link per il download dei contenuti in formato epub o PDF. Alcuni dei mirror tendono ad avere molta pubblicità e potrebbe risultare fastidioso dover evitare i vai banner.

Project Gutenberg

Il progetto Gutenberg, che prende il nome dall’inventore della stampa Johannes Gutenberg, ha scelto un approccio completamente diverso.

A differenza del precedente sito, si è deciso di punta molto di più sulla qualità, selezionando oltre 60 mila ebook da fornire gratuitamente.

Il progetto è reso possibile grazie allo sforzo di migliaia di volontari che, con molta pazienza, si sono preoccupati di digitalizzare i contenuti e di controllarli.

Nel caso abbiate gusti raffinati e volete leggere il meglio che il mondo dell’editoria offre, Project Gutenberg fa al caso vostro.

La sezione Categories del sito a prima vista potrà sembrare poco organizzata. Il consiglio che vi diamo è di cliccare su :

Bookshelves : a mio modo di vedere dovrebbe essere questa la pagina a cui si viene indirizzati dopo aver premuto su Categories. Potrete facilmente scegliere per genere o per lingua di riferimento del libro che state cercando: ve ne innamorerete immediatamente!

: a mio modo di vedere dovrebbe essere questa la pagina a cui si viene indirizzati dopo aver premuto su Categories. Potrete facilmente scegliere per genere o per lingua di riferimento del libro che state cercando: ve ne innamorerete immediatamente! Italiano: qui troverete i capolavori della nostra letteratura. Da Dante a D’Annunzio, passando per Boccaccio, Pascoli e Manzoni: questi sono solo alcuni degli autori che troverete a vostra disposizione!

Ebook Gratis

Ebook Gratis è una sorta di catalogatore dove potrete trovare e scaricare legalmente ebook gratuitamente in formato PDF, ePub, Word, TXT, mobi, spesso anche senza registrazione a scomodi siti di hosting.

In questo caso, a differenza dei precedenti siti web, sarà molto più facile trovare materiale editoriale in lingua italiana.

Libri Pro

Libri Pro è senza ombra di dubbio la rivelazione del 2020. Il motivo è semplice: è possibile trovare decine di migliaia di ebook in lingua italiana dei principali autori contemporanei e non solo.

I ragazzi dietro questo portale caricano ogni giorno nuovi contenuti e di norma, per ogni libro, esistono le versioni PDF, ePub e MOBI.

Degna di nota anche la funzionalità “Richieste libri“, che permette di creare un ticket qualora il titolo desiderato non fosse presente. In questo modo gli admin sapranno a quali libri e autori dare priorità nelle settimane successive alla richiesta.

AvaxHome

AvaxHome è di sicuro uno dei migliori servizi per la condivisione di materiale editoriale in quanto ogni utente è libero di caricare qualsiasi materiale.

L’utente finale potrà navigare comodamente tra le varie sezioni. Infatti, oltre agli ebook, sarà possibile scaricare libri in formato elettronico, riviste, software, musica, video e molto altro.

ATTENZIONE: Grazie alla segnalazione di Mistizio vi segnalo che utilizzare Avaxhome in maniera gratuita non è più possibile. Se è vero che l’accesso a pagine e link di download è gratuito, è necessario registrarsi ad Icerbox per procedere con il download. Questo portale di file sharing, però, non offre alcuna modalità gratuita per il download di contenuti: è necessario, per forza di cose, sottoscrivere un abbonamento ricorrente.

I nuovi siti per il download di libri ed ebook

Kult Virtual Press : in questo sito potrai tanti ebook da scaricare gratis in lingua italiana. Gli organizzatori si concentrano su autori minori, ma non è affatto raro trovare libri e autori più noti al grande pubblico.

: in questo sito potrai tanti ebook da scaricare gratis in lingua italiana. Gli organizzatori si concentrano su autori minori, ma non è affatto raro trovare libri e autori più noti al grande pubblico. Issuu : questo portale si concentra soprattutto su magazine e riviste di case editrici minori. Ho provato a fare ad alcune ricerche e sono anche riuscito a trovare paper scientifici e libri di testo universitari: con un po’ di pazienza potresti trovare qualche valido titolo da leggere sul tuo e-reader!

: questo portale si concentra soprattutto su magazine e riviste di case editrici minori. Ho provato a fare ad alcune ricerche e sono anche riuscito a trovare paper scientifici e libri di testo universitari: con un po’ di pazienza potresti trovare qualche valido titolo da leggere sul tuo e-reader! Books-share : se sei alla ricerca di libri gratis da scaricare in italiano e in inglese questo portale potrebbe fare al caso tuo. Ogni giorno vengono caricati ebook di ogni genere: dall’informatica alle scienze, passando per salute e psicologia. Tra i siti pirata per scaricare libri merita una menzione d’onore per via della comoda divisione in categorie.

: se sei alla ricerca di libri gratis da scaricare in italiano e in inglese questo portale potrebbe fare al caso tuo. Ogni giorno vengono caricati ebook di ogni genere: dall’informatica alle scienze, passando per salute e psicologia. Tra i siti pirata per scaricare libri merita una menzione d’onore per via della comoda divisione in categorie. Scribd : potrai trovare audiobook, fiction, saggistica e libri dedicati al mondo della musica (con spartiti di gruppi come i Beatles).

: potrai trovare audiobook, fiction, saggistica e libri dedicati al mondo della musica (con spartiti di gruppi come i Beatles). mobilism.org : forum in inglese con una nutrita community che carica numerosi ebook in formato PDF ed EPUB da scaricare gratuitamente.

: forum in inglese con una nutrita community che carica numerosi ebook in formato PDF ed EPUB da scaricare gratuitamente. booksc.org : motore di ricerca per chi è interessato a leggere libri scientifici.

: motore di ricerca per chi è interessato a leggere libri scientifici. freebookspot.es : sito dal design retrò dove è possibile trovare soprattutto libri riguardanti il mondo scientifico ed ingegneristico.

: sito dal design retrò dove è possibile trovare soprattutto libri riguardanti il mondo scientifico ed ingegneristico. audiobookabb.com : portale che permette di trovare milioni di audiobook

: portale che permette di trovare milioni di audiobook SciHub : sito ospitante la più grande raccolta di articoli scientifici (i cosiddetti research papers), prevalentemente in lingua inglese.

: sito ospitante la più grande raccolta di articoli scientifici (i cosiddetti research papers), prevalentemente in lingua inglese. Ebook Hunter : scoperto da pochi giorni, Ebook Hunter mi ha colpito in positivo! Il portale è ben fatto, privo di fronzoli e un’ottima divisione in categorie che permette di trovare facilmente il libro desiderato

: scoperto da pochi giorni, Ebook Hunter mi ha colpito in positivo! Il portale è ben fatto, privo di fronzoli e un’ottima divisione in categorie che permette di trovare facilmente il libro desiderato Ebooks Shares: è una community molto numerosa che fa della condivisione della conoscenza uno dei suoi principe cardine. Previa registrazione potrai accedere a numerosi contenuti editoriali, avanzare richieste e condividere il materiale che hai con il resto degli utenti!

I migliori bot Telegram per scaricare ebook

Telegram è diventato la piattaforma di messaggistica di riferimento degli smanettoni negli ultimi anni. La popolarità della celebre piattaforma russa si deve anche la presenza di migliaia di bot utili per automatizzare diverse attività direttamente dall’app Telegram. Tra questi non potevano mancare quelli dedicati agli ebook, nello specifico:

Conclusioni

Nel caso non steste cercando dei libri in formato elettronico ma delle riviste o dei quotidiani vi consigliamo di guardare la nostra guida relativa ai migliori siti per il download gratuito di riviste.

Sei un fan degli ebook oppure preferisci la cara vecchia carta? Come ti sei trovato a passare da un formato all’altro? Fateci sapere la vostra opinione dicendoci anche quali sono, secondo voi, i pro e i contro delle due modalità!