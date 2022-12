I 5 migliori addon per Kodi del 2022

Negli anni vi abbiamo più volte parlato di Kodi, il programma gratuito che ti permette di creare il mediacenter perfetto su tablet, smartphone e PC in modo da poter vedere su ogni tuo dispositivo serie TV, film ed eventi sportivi in streaming. Nella nostra guida principale vi abbiamo mostrato come installare Kodi, le repository e gli add-on dedicati a questo programma, concldendo fornendovi i nomi di alcuni dei plugin must-have.

Il punto di forza di Kodi è quello di poter installare un numero enorme di add-on video (e non solo) sull'applicazione principale, in modo da accontentare anche gli utenti più esigenti in materia di streaming. Per questo motivo in questo articolo ti mostrerò quali sono, secondo noi, i migliori add-on Kodi che ognuno di noi dovrebbe avere.

Come installare gli addon su Kodi

In questo articolo ci limiteremo, per non appesantire la lettura, ad elencare gli addon e le rispettive repository. Nel caso in cui non foste molto pratici per quanto riguarda l'installazione di nuove repository/addon vi consigliamo caldamente di leggere la nostra guida relativa all'installazione di Kodi e di tutti i file necessari per il suo corretto funzionamento linkata all'inizio dell'articolo.

Voglio ricordarvi che questo articolo ha unicamente scopo informativo. L'intero staff di OutOfBit non si assume le conseguenze di eventuali violazioni del diritto d'autore di contenuti multimediali.

I migliori addon per personalizzare Kodi

TheMovieDb-Helper . Questo plugin permette di scegliere rapidamente tra diversi scraper per visualizzare film e serie tv, oltre a delle utili liste riguardanti i contenuti cinematografici più importanti

. Questo plugin permette di scegliere rapidamente tra diversi scraper per visualizzare film e serie tv, oltre a delle utili liste riguardanti i contenuti cinematografici più importanti The Crew . Questo addon è un fork di Exodus e si distingue per la sua enorme quantità di contenuti. Una volta installato potrai infatti vedere partite di calcio, film per adulti, spettacoli di standup e canali TV in diretta. Il repository da aggiungere è il seguente: https://team-crew.github.io/

. Questo addon è un fork di Exodus e si distingue per la sua enorme quantità di contenuti. Una volta installato potrai infatti vedere partite di calcio, film per adulti, spettacoli di standup e canali TV in diretta. Il repository da aggiungere è il seguente: WatchNixtoons2 , il miglior addon Kodi del 2022 per vedere anime e manga. Per installarlo dovrai aggiungere il repository https://kinkeadtech.com/repos

, il miglior addon Kodi del 2022 per vedere anime e manga. Per installarlo dovrai aggiungere il repository MP3 Streams. Il nome parla chiaro: se sei un grande appassionato di musica e vuoi avere sempre a portata di click milioni di tracce, devi utilizzare questo plugin. Il repository da aggiungere è http://sgkodi.de/SGK-Repo/

Qualora fossi interessato a conoscere altri plugin per Kodi, l'elenco dei migliori addon legali presenti su Kodi fa al caso tuo!