Stop musica noiosa su Spotify: 6 trucchi per domare l’algoritmo

Ognuno ha i propri gusti musicali e, ciò che per altri può essere un capolavoro assoluto, per le tue orecchie può essere un disastro.

Piattaforme come Spotify, offrono dei sistemi sempre più avanzati per la gestione delle preferenze, con il risultato che il servizio tende a proporti brani in linea con le tue preferenze…. ma non sempre questi meccanismi funzionano a dovere. L’algoritmo, infatti, non è un “oracolo infallibile” e a volte si comporta in modo ribelle, proponendoti una sfilza di canzoni che non hanno nulla a che fare con i tuoi gusti.

Se invece hai qualche problema con Spotify che sembra non funzionare o crea comunque qualche problema, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.

Basta raccomandazioni mediocri su Spotify

In realtà, esistono alcuni trucchetti per domarlo e per evitare raccomandazioni mediocri e brani che, per i tuoi gusti, potrebbero risultare inascoltabili.

In questo articolo abbiamo raccolto alcune piccole accortezza per rendere i suggerimenti di Spotify davvero utili.

1- Utilizza sessioni private per evitare di alterare il tuo profilo

Prima di rivelarti come domare Spotify secondo i tuoi desideri, parliamo di come proteggere il tuo profilo a livello di gusti.

Questo aspetto non è secondario per ottenere raccomandazioni in linea con le tue necessità: se un amico ti giri una canzone strana o un album strampalato, o se organizzi una festicciola con ospiti che scelgono brani dal tuo account senza una particolare logica, potresti alterare la percezione che l’algoritmo ha dei tuoi gusti personali.

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Non vorrai certo sabotare il sistema di suggerimenti con queste divagazioni: questo potrebbe essere frutto di anni di selezione dei brani.

App mobile, desktop e browser di Spotify includono la funzione Sessione Privata, attiva per sei ore, che ti permette di ascoltare qualunque cosa senza che nulla finisca nella tua cronologia o influenzi il tuo profilo.

Per attivarla, recati in Impostazioni e privacy – Privacy e social, attiva la modalità Sessione Privata e avrai via libera: ora puoi far ascoltare ai tuoi figli le canzoni da bambini senza che l’algoritmo te le proponga in modo incessante per i prossimi mesi.

2- Escludi playlist o brani che non corrispondono ai tuoi gusti

Escludi playlist o brani dal tuo profilo di gusto su Spotify è una funzione essenziale per mantenere le raccomandazioni “pulite”.

Questa funzione ti permette di rimuovere l’impatto di singoli ascolti indesiderati. La puoi attivare selezionando il menu con i tre puntini verticali su una playlist e selezionando la voce Escludi dal profilo dei tuoi gusti o Escludi traccia dal profilo dei tuoi gusti per un singolo brano. Così facendo l’algoritmo ignorerà quella playlist/brano, anche se li ascolti spesso.

Questa soluzione è ideale per playlist condivise da amici che non apprezzi particolarmente, o per superare fasi di “dipendenza” da certe compilation.

3- Disattiva Smart Shuffle

Un altro trucco prezioso è la disattivazione di Smart Shuffle, quando sai esattamente cosa vuoi ascoltare su Spotify, senza intromissioni dell’algoritmo. Spotify eccelle nel mischiare canzoni simili all’artista, album o playlist in riproduzione, ma a volte desideri solo attingere la tua selezione curata, senza raccomandazioni indesiderate.

Per spegnere immediatamente Smart Shuffle, tocca l’icona apposita (c’è una sorta di stella oltre alla scritta Smart), per passare alla modalità shuffle normale, che salta ogni suggerimento automatico.

Per evitare che riappaia del tutto, vai in Impostazioni e privacy – Riproduzione – Includi Smart Shuffle nelle modalità di riproduzione e disattivalo. Da quel momento, quella modalità non comparirà più sul tuo dispositivo, garantendo il controllo totale sulla sequenza musicale.

4- Blocca un singolo artista

E se il problema fosse un singolo artista che, sebbene rientri nel tuo genere preferito, ti sta particolarmente antipatico?

Blocca gli artisti che non vuoi più ascoltare su Spotify è fondamentale quando l’algoritmo si accanisce su un cantante poco gradito. A volte ti basta un ascolto casuale o l’errore di un assistente vocale o di Gemini, e Spotify ti sommerge in Discover Weekly, radio, playlist giornaliere di brani di quel determinato artista.

Purtroppo non puoi cancellare gli ascolti dalla cronologia recente, ma puoi ”bannare” una band o un cantante specifico. Per farlo, vai sulla pagina dell’artista per l’ultima volta, tocca i tre puntini accanto al pulsante Segui, seleziona Non riprodurre questo artista. Così facendo, questo dovrebbe sparire del tutto dal sistema di raccomandazioni.

5- Metti la tua musica in ripetizione

La piattaforma ti offre tre modalità per artisti, playlist o album: ripetizione singola, ripetizione continua (loop su tutto) o nessuna ripetizione. Per impostazione predefinita, Spotify vira sempre sull’ultima opzione: finito il tuo contenuto, parte con suggerimenti automatici o radio che mischiano tracce casuali, teoricamente sempre in linea con i tuoi gusti.

Può essere divertente se sei in vena di scoperte, ma quando vuoi solo la tua musica in loop continuo, senza intromissioni, ti basta un tap. Nella schermata Ora in riproduzione, premi il pulsante ripetizione finché non mostra la freccia circolare (senza il numero 1, che limiterebbe al loop del brano corrente). Così Spotify gira esclusivamente sul tuo contenuto selezionato, isolandoti completamente da raccomandazioni varie.

6- Fai attenzione a like e librerie personali

Cerca di essere rigoroso con like e libreria personale su Spotify: questo il principio base per domare l’algoritmo.

Ogni clic, ascolto e interazione è un segnale che mandi alla piattaforma rispetto ai tuoi gusti, ma Spotify non distingue tra reale interesse o vaga curiosità. Un paio di ascolti strampalati e potresti trovarti a che fare con svariati suggerimenti fuori luogo.

A grandi linee, dovresti assumere questi atteggiamenti per non “inquinare” i suggerimenti:

Usa Like solo i brani che ami davvero;

solo i brani che ami davvero; Segui solo artisti e playlist che hai la convinzione di amare;

solo artisti e playlist che hai la convinzione di amare; Aggiungi in libreria solo contenuti che vuoi riascoltare con regolarità;

solo contenuti che vuoi riascoltare con regolarità; Non saltare i brani noiosi: escludili e nascondili in modo diretto.

Tratta Spotify come YouTube, X o Google Discover: ogni azione conta per dimostrare al servizio i tuoi desideri. Seguendo questa disciplina, l’algoritmo impara i tuoi veri gusti e suggerisce scoperte eccellenti evitando musica non desiderata, inclusa l’ondata recente di contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale, che sta caricando Spotify di contenuti spazzatura.

Seguendo queste sei semplici accortezze, dovresti ottenere il meglio dalla piattaforma, senza imbatterti in brani sgraditi, o perlomeno limitando fortemente la loro riproduzione.