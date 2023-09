La storia dei browser

Fin dalle prime fasi dello sviluppo del Web, gli esseri umani hanno sentito l’esigenza di dotarsi di strumenti efficienti per la navigazione del crescente volume di informazioni disponibili online. I primi browser della storia debuttarono già negli anni ’90, dando origine ad una competizione che ha spinto l’evoluzione della tecnologia per decenni. Vediamo come una panoramica storico-tecnologica ci può aiutare a comprendere il ruolo importantissimo dei browser nello sviluppo della società dell’informazione. Iniziamo quindi questo nostro viaggio nella storia dei browser web.

I primi browser della storia

Tim Berners-Lee, l’ideatore del World Wide Web (WWW), sviluppò il primo browser web nel 1990 chiamato WorldWideWeb. Questo primo browser non era ancora molto user-friendly e richiedeva competenze tecniche per essere utilizzato. Nel 1993 venne rilasciato il browser NCSA Mosaic presso l’Università dell’Illinois alla Urbana-Champaign. Rispetto ai browser precedenti, Mosaic introdusse alcune innovazioni chiave. Per la prima volta, le immagini potevano essere visualizzate inline nella stessa pagina del testo, invece di dover essere aperte in un’applicazione separata.

Questa caratteristica rese l’esperienza utente molto più semplice e intuitiva. Mosaic fu il primo browser a essere ampiamente diffuso e adottato, con oltre un milione di download nei primi sei mesi. Diversi sviluppatori iniziarono a sviluppare versioni proprietarie di Mosaic su licenza. Tra questi, Marc Andreessen fondò Mosaic Communications Corporation (in seguito rinominata Netscape Communications Corporation), rilasciando nel 1994 il browser Netscape.

Navigator. Questo fu uno dei primi passi verso la commercializzazione di Internet e l’avvio della cosiddetta “browser war”, con la competizione tra i vari browser sviluppati da aziende come Microsoft e Mozilla Foundation. Nel corso degli anni 1990 e 2000, l’evoluzione dei browser web è proseguita con l’introduzione di nuove funzionalità lato client quali CSS, JavaScript, plugin.

I browser si sono diffusi sempre di più fino a diventare gli applicativi più utilizzati al mondo, consentendo a miliardi di persone di accedere alle risorse e ai servizi online.

Netscape Navigator

Nel 1995 l’utilizzo di Internet e del World Wide Web iniziò a diffondersi su larga scala. Il browser più diffuso era Netscape Navigator, evoluzione commerciale di Mosaic rilasciata nel 1994 dalla Netscape Communications Corporation. In questo periodo Microsoft decise di entrare nel mercato dei browser web rilasciando Internet Explorer 1.0, anch’esso originariamente derivato dal codice di Mosaic. Precedentemente, il browser predefinito in Microsoft Windows era una semplice icona priva di funzionalità avanzate.

Nei mesi successivi Microsoft rilasciò varie versioni aggiornate di Internet Explorer, migliorandone progressivamente le prestazioni e le funzionalità. Ciò portò ad una rapida crescita della quota di mercato del browser, che già alla fine del 1996 raggiungeva oltre il 20% nonostante la netta superiorità iniziale di Netscape Navigator, che deteneva ancora l’80% del mercato all’inizio dello stesso anno.

Questi dati mostrano come Microsoft fu in grado di recuperare rapidamente terreno rispetto al concorrente aumentando il ritmo di aggiornamento del proprio browser, grazie anche alla maggiore diffusione del sistema operativo Windows su cui veniva preinstallato di default Internet Explorer. Ciò diede avvio ad una sempre più serrata competizione tra i due colossi del software per il dominio nel mercato dei browser web in rapida ascesa.

Internet Explorer

Tra il 1996 e il 1998 Microsoft rilasciò diverse versioni aggiornate di Internet Explorer, integrandolo sempre più strettamente con il sistema operativo Windows. Questa strategia portò a una causa legale da parte del governo USA, che accusava Microsoft di ostacolare illegalmente la disinstallazione di IE da parte dei produttori di PC e degli utenti. Indipendentemente dai problemi legali, le tattiche di Microsoft ebbero successo nell’aumentare rapidamente la quota di mercato di IE. Nello stesso periodo, Netscape cambiò nome in “Netscape Communicator” ma la popolarità del suo browser iniziò a declinare vistosamente.

Nel terzo trimestre del 1998 Internet Explorer e Netscape detenevano praticamente il duopolio, con circa il 48% di quota ciascuno. Alla fine dello stesso anno la situazione si era ribaltata, con IE salito al 65% e Netscape sceso al di sotto del 40%.

Questi dati quantitativi mostrano come l’integrazione sempre più stretta di Internet Explorer con Windows, unita ad altre possibili strategie commerciali, permise a Microsoft di conquistare gradualmente ma inesorabilmente la leadership nel mercato dei browser web, segnando la fine della cosiddetta “first browser war” a proprio favore.

La popolarità di Internet Explorer

Dopo 14 anni di dominio sul mercato, principalmente grazie all’essere il browser predefinito su Windows, la quota di Internet Explorer è stata superata nel 2012, con la perdita della posizione di browser più utilizzato. Google Chrome ha impiegato solo tre anni per sorpassare Firefox e meno di un anno dopo ha superato anche Internet Explorer.

Questo è stato possibile perché per diversi anni la mancanza di concorrenza aveva portato ad un rallentamento dello sviluppo di Internet Explorer. Tra il 2001 e il 2006 è stata rilasciata una sola nuova versione di IE, rimasta molto indietro rispetto agli altri browser. Gli utenti hanno abbandonato IE in favore di Firefox e Chrome.

Uno dei fattori determinanti per la rapida ascesa di Chrome è stato il suo veloce ciclo di rilasci. Nonostante fosse stato presentato solo quattro anni prima, Google era già alla versione 23 alla fine del 2012. Gli utenti apprezzavano anche le migliori prestazioni e leggerezza di Chrome rispetto alla concorrenza.

Il successo di Chrome ha portato Mozilla ad adottare una strategia di rilascio simile per Firefox e Apple ad interrompere Safari per Windows nel 2012.

Mozilla Firefox

Negli anni successivi al 1998, Internet Explorer dominò stabilmente il mercato dei browser web, raggiungendo un picco di quota pari al 95% nel 2003. In questo periodo la Mozilla Foundation, organizzazione non-profit nata per sviluppare un sostituto di Netscape, rilasciò nel novembre 2004 la versione 1.0 di Firefox (inizialmente noto come Phoenix e poi Firebird). Grazie ad un motore di rendering veloce e sicuro, oltre ad una personalizzabilità superiore, Firefox riscosse da subito un buon successo di pubblico salendo rapidamente al secondo posto con una quota del 5%.

Nel 2003 anche Apple entrò nel mercato dei browser annunciando lo sviluppo di Safari, distribuito a partire da giugno 2003 per i sistemi Macintosh. Alla fine del 2004 la situazione di mercato vedeva Internet Explorer ancora leader con una quota del 90%, ma i dati evidenziavano già i primi segnali di ripresa della competizione, con Firefox e Safari che stavano gradualmente erodendo terreno al browser di Microsoft. Ciò segnò l’avvio di una “seconda fase” nella cosiddetta “browser war”, con l’arrivo di nuovi concorrenti a sfidare la leadership di IE.

La popolarità di Firefox

Dopo il rilascio di Firefox, il browser ha gradualmente guadagnato popolarità negli anni successivi. Con il lancio di Safari per Windows XP e Vista da parte di Apple, il panorama dei browser ha iniziato a diversificarsi. Verso la fine del 2008, la quota di mercato di Internet Explorer era ancora intorno al 65%, mentre Firefox era salito al 20% e Safari si attestava al 5%. Un nuovo browser stava per fare il suo ingresso nel mercato.

Google Chrome è stato rilasciato in versione beta per Windows nel settembre 2008. Aveva già raggiunto l’1% di quota di mercato quando la versione stabile è stata distribuita al pubblico nel dicembre 2008. L’anno seguente Google ha pubblicato le versioni beta per Mac OS X e Linux, e il browser aveva una quota di mercato del 5% alla fine del 2009.

In questo periodo Firefox stava erodendo la quota di Internet Explorer. Per un breve periodo durante la transizione da Internet Explorer 7 a 8, Firefox 3.5 è diventata la versione di browser più utilizzata. Non è stato Firefox a scalzare Internet Explorer dalla posizione di leadership.

Chrome

Nel 2017 emergeva chiaramente che Chrome aveva vinto quella che alcuni avevano definito la “Seconda guerra dei browser”. L’utilizzo di Internet Explorer e Firefox era sceso al di sotto del 5%. Persino Opera, che per molti anni era stato un player di nicchia, aveva superato Internet Explorer. Chrome deteneva oltre il 50% della quota di mercato. Il concorrente più vicino era Safari di Apple con circa il 15%.

Microsoft aveva compreso che Internet Explorer era essenzialmente un marchio non più competitivo. L’azienda è passata a Microsoft Edge con il rilascio di Windows 10 nel 2015, ma alla fine del 2017 quest’ultimo aveva solo circa l’1% di utilizzo. Nel frattempo, i browser per dispositivi mobili erano diventati incredibilmente popolari.

Come accennato, Chrome è stato il browser più utilizzato nel 2017, ma Chrome per Android rappresentava oltre la metà degli utenti di Chrome. Safari su iPhone e iPad aveva quasi sei volte l’utilizzo di Safari per macOS. Nel decennio precedente, l’utilizzo del browser era passato drasticamente dai PC desktop e laptop agli smartphone.

I browser per dispositivi mobile

Non vi sono stati grandi cambiamenti nel settore dei browser web da quando Chrome ha vinto la seconda guerra dei browser. A giugno 2023, Chrome detiene poco più del 60% della quota di mercato, mentre Safari di Apple è il concorrente più vicino con circa il 20%. Microsoft è riuscita a tornare al terzo posto con Edge intorno al 5%. La tendenza principale continua ad essere la navigazione da dispositivi mobili. Chrome e Safari dominano il mercato mobile grazie soprattutto ad Android e iPhone, leader nel settore degli smartphone. Android è il sistema operativo più diffuso a livello globale, più di Windows e macOS. Quasi tutti i dispositivi Android sono preinstallati con Chrome e tutti gli iPhone e iPad vengono forniti nativamente con Safari.

Vi sono state contestazioni verso queste pratiche da parte di alcune autorità governative, ma in generale Google e Apple possono comportarsi in modo simile a Microsoft negli anni ’90. All’epoca Internet Explorer ha avuto successo per anni poiché è difficile convincere gli utenti ad utilizzare un browser diverso da quello predefinito. Lo stesso sta accadendo con Chrome e Safari. L’aspetto positivo è che questi browser non hanno ristagnato nell’innovazione come fece invece Internet Explorer quando diminuì la concorrenza.

Chrome riceve ancora frequenti aggiornamenti e nuove funzionalità, e Apple ha trasformato Safari in un browser molto valido. Anche Microsoft Edge è diventato competitivo, anche se con funzionalità non sempre necessarie. Sfortunatamente Firefox non ha riguadagnato la popolarità che aveva nei primi anni 2000. A giugno 2023, Firefox detiene solo circa il 3% di quota di mercato, simile a Opera e Samsung Internet.

Non sembra profilarsi una terza guerra dei browser nel breve termine, ma la storia ci insegna che i leader di mercato possono essere sconfitti, nonostante appaiano solidamente affermati. Trent’anni fa si proclamava che Mosaic stesse inaugurando una nuova era di dominio del World Wide Web decretando la morte di servizi online precedenti come CompuServe e Prodigy.