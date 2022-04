Come cambiare il browser di default in Windows 11

Da quando è stato lanciato sul mercato Windows 11, ci sono state alcune modifiche apportate da Microsoft al sistema operativo considerate un po’ bizzarre dall’utenza. Tra di esse, figura senza ombra di dubbio la gestione delle app predefinite, come il browser.

Una procedura semplice e rapida su Windows 10 è diventata molto più difficile nella versione successiva del sistema operativo. In tal senso però, vi sono buone notizie: Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 11 sotto forma di build 22000.593 (KB5011563) che ha radicalmente cambiato il modo di impostare il browser predefinito. Andiamo dunque a vedere come compiere questa azione.

Come cambiare il browser predefinito in Windows 11

Per passare da Edge a un altro browser, segui questi passaggi:

Avvia Impostazioni ;

; clicca su App a lato;

a lato; fai clic su App predefinite ;

; scorri fino al browser che desideri impostare come predefinito;

ora dovresti vedere un pulsante Imposta predefinito in alto accanto alla didascalia che dice Rendi <nome del browser> il tuo browser predefinito: fai clic su di esso e dovresti vedere un segno di spunta accanto al pulsante che indica che le tue preferenze sono cambiate.

Quello che Microsoft sembra aver fatto in questo caso è permettere, quando fai clic sul pulsante Imposta predefinito, di cambiare tutte le associazioni di file. Questo cambiamento ha sicuramente fatto la felicità degli utenti che preferiscono avere il totale controllo sulle app utilizzate dal sistema operativo.

Stranamente Microsoft non ha incluso un pulsante di conferma per assicurarsi che gli utenti sappiano cosa stanno facendo. Per fortuna però, poiché l’intero processo è molto semplice e diretto, puoi passare da un’app predefinita all’altra molto rapidamente nel caso in cui tu abbia commesso un errore in precedenza.

Fonte phandroid.com