Ecco perchè dovresti usare due diversi browser sul PC

Sei uno di quegli utenti che ritiene che usare un solo browser web possa essere abbastanza? Ti prego, ripensaci! Ti consigliamo infatti di utilizzare più browser web sul tuo computer, soprattutto se usi lo stesso sistema operativo per lavorare e per il tuo tempo libero. Non sei convinto? Ti spieghiamo perché dovresti considerare di aggiungere un altro browser web a quello che già usi.

Separa il lavoro dalle attività personali

L’utilizzo di più browser web ti permetterà di separare la tua vita lavorativa da quella personale. Ad esempio, se lavori da casa, probabilmente usi il browser web per accedere a tutti i siti web relativi al tuo lavoro ed hai impostato i segnalibri per i servizi necessari che devi sempre tenere d’occhio.

Inoltre, potresti avere account separati per il lavoro e per le attività personali. Facciamo un esempio: per il tuo lavoro usi un account Google Workspace e al tempo stesso hai un indirizzo Gmail personale. Ebbene, invece di passare continuamente da un account Google all’altro nella stessa finestra del browser, puoi semplicemente usare un browser per il lavoro ed uno personale. Ciascuno di essi rimarrebbe connesso all’account appropriato e tu non sprecheresti tempo inutile a switchare tra i due browser. E inoltre – elemento non trascurabile – sarà più semplice staccare dal lavoro ma anche tenere a bada le distrazioni personali quando è il momento di essere produttivi.

Usare più browser web: come si fa?

Ti stai domandando se sia semplice usare due diversi browser web sul tuo computer? Beh, abbiamo la risposta per te: è davvero molto semplice! Ogni browser web che usi sul tuo computer mantiene le proprie impostazioni, inclusi i cookie, le estensioni installate, i segnalibri e la cronologia.

Inoltre, se utilizzi regolarmente Google Chrome, puoi aggiungere Microsoft Edge, Mozilla Firefox (o un altro browser) alla barra delle applicazioni ed eseguirli entrambi contemporaneamente. Ognuno avrà la propria icona sulla barra delle applicazioni e potrai eseguirli entrambi contemporaneamente accedendo ad account diversi. Per farlo, non devi far altro che installare il browser che vuoi utilizzare e poi iniziare ad eseguire più browser contemporaneamente.

I browser web moderni ti permettono di usare “profili” diversi per personalizzare al massimo la tua esperienza d’uso. Ad esempio, in Google Chrome o Microsoft Edge, puoi utilizzare i profili senza dover per forza utilizzare più browser separati. Ti basterà cliccare sull’icona del tuo profilo (nell’angolo in alto a destra della finestra del browser) per trovare le opzioni del profilo e aggiungerne nuovi. In questo modo, sulla barra delle applicazioni di Windows potrai visualizzare diverse icone, tutte relative ai profili multipli che hai creato sul browser. Ed è molto semplice passare da un profilo ad un altro. Ma non è finita qui perché puoi anche installare un tema differente per ogni browser che utilizzi: in questo modo, puoi tenerli facilmente separati.

Installa estensioni diverse per ogni browser

Se utilizzi più browser, puoi anche decidere di utilizzare estensioni diverse per ognuno di essi. Ad esempio, hai bisogno di installare sul browser un’estensione che ti aiuta nel tuo lavoro ma non ti senti a tuo agio con essa quando usi il computer per il tuo tempo libero? Ebbene, nessun problema: installa l’estensione nel browser di lavoro e non in quello personale!

Lo sai che le estensioni del browser possono violare la tua privacy?

Ti piace usare le estensioni del browser ma sai perfettamente che possono mettere a rischio la tua sicurezza? Bene, allora puoi utilizzare un browser separato senza estensioni per accedere alla tua banca online o per effettuare tutte quelle attività sensibili che richiedono la massima protezione. In questo modo, riuscirai a ridurre al minimo il rischio che una delle estensioni del browser che usi possa rubare la password della tua banca online.

Usare due diversi browser web: i vantaggi sono davvero evidenti

Se utilizzi il computer per una molteplicità di attività, allora avrai intuito quanto questo approccio sia vantaggioso. Puoi mantenere separata la vita privata da quella lavorativa, puoi restare connesso a diversi account e, in generale, puoi personalizzare ciascun browser in modo che sia performante al massimo in relazione all’attività che devi svolgere.

Insomma, soprattutto se lavori da casa sul tuo PC Windows o Mac, pensiamo che valga la pena provare ad usare più browser web. All’inizio potrà sembrarti strano ma, vedrai, ti semplificherà la vita!

VPN e uso di più browser sul pc: la coppia perfetta

Se vuoi utilizzare una VPN per proteggere la tua privacy online, potrai riscontrare un altro vantaggio nell’utilizzare più browser web. Attraverso l’uso del tunneling diviso, puoi fare in modo che soltanto alcune app sul tuo computer inviino il loro traffico attraverso una VPN.

Per farlo, ti basterà configurare la VPN in modo che possa inviare traffico soltanto da un determinato browser. E inoltre, potresti evitare di usarla quando accedi ai normali siti web di lavoro ma utilizzarla, ad esempio, soltanto quando usi il browser per attività personali.

Fonte Howtogeek