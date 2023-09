9 siti per lo streaming di film gratuiti, legali e senza iscrizione

Al giorno d’oggi, per chi gli appassionati di streaming di film e serie TV non vi è che l’imbarazzo della scelta. Da Netflix a Disney+ passando per Amazon Prime: rispetto a solo qualche anno fa, i contenuti disponibili sono molti e di alta qualità.

Tutti i servizi appena citati, però, hanno un grosso “difetto”, ovvero sono a pagamento. Se stai pensando di dover mettere al portafoglio per poter usufruire della tua smart TV, stai sbagliando di grosso.

In questo articolo non solo abbiamo raccolto siti per lo streaming gratuito, ma abbiamo anche cercato piattaforme (sempre entro la legalità) che non richiedono neanche una registrazione.

Nota bene: tutti i servizi di streaming elencati di seguito sono gratuiti e non richiedono alcuna registrazione. Tuttavia, potrebbe essere necessario utilizzare una VPN per accedere al contenuto se non è disponibile nel nostro paese.

In ogni caso, in molti di questi casi i contenuti in lingua italiana possono essere pochi o del tutto assenti. Se parli inglese, invece, dovresti avere ampio margine d’azione.

1- YouTube

YouTube non ha bisogno di presentazioni. È uno dei siti di hosting video gratuiti più popolari per guardare filmati online.

La piattaforma non offre solo video caricati dagli utenti, ma offre canali per guardare film e programmi, in via del tutto legale. Inoltre ti permette di godere sei suoi contenuti tutti i tuoi dispositivi, inclusi TV, PC, tablet e telefono.

Non è necessario registrarsi per accedere ai contenuti di YouTube, ma ci sono alcune cose che devi sapere: riceverai annunci mostrati durante la visione e talvolta film caricati, e gli spettacoli possono essere rimossi senza preavviso per questioni di copyright. Tuttavia, si tratta un’ottima opzione gratuita. Tieni anche presente che, in molti casi, le produzioni cinematografiche proposte sono molto vecchie.

Non solo: YouTube è una piattaforma ideale anche per chi vuole studiare online senza spendere cifre folli per corsi e simili. Spulciando tra le migliaia di canali, infatti, puoi trovare videocorsi gratuiti più che validi.

2- Crackle

Crackle è uno dei migliori siti di streaming di film online gratuiti disponibili. Non ti chiede di iscriverti e il fatto che Sony Pictures lo possieda conferisce credibilità al sito.

Questa piattaforma non offre solo film e programmi TV, ma anche le ultime informazioni sui film. Puoi scegliere di ricevere notifiche su eventuali film nuovi o di prossima uscita. In alternativa, puoi goderti gli ultimi lungometraggi e le serie senza alcun costo, il che è un vero affare.

Crackle è, almeno al momento, accessibile solo dagli Stati Uniti: si tratta dell’occasione giusta per utilizzare la tua VPN.

3- CONtv

Precedentemente noto come Viewster, CONtv è un sito di streaming video gratuito con una vasta gamma di contenuti adatti a tutti i gusti.

Oltre alle classiche categorie, puoi scegliere utilizzando filtri come le scelte dello staff e i preferiti dal pubblico. Il servizio di streaming offre film di quasi tutti i generi: azione, fantascienza, dramma, commedia, avventura e altro ancora.

Sebbene CONtv abbia interruzioni in-video, fa del suo meglio per limitare la loro frequenza, in modo che non diventino troppo fastidiose.

4- Tubi TV

Tubi TV non ti chiede di registrarti per usufruire dei suoi servizi. Il sito di streaming in questione ti consente di accedere a una vasta gamma di contenuti: film, spettacoli e docu-serie⁠, tutto a titolo gratuito. Tutto è ben organizzato per genere e c’è anche una sezione anche per i contenuti per bambini.

Puoi accedere a Tubi TV da qualsiasi dispositivo e ha anche un’app (iOS e Android) in combinazione con una VPN (la piattaforma è teoricamente riservata al territorio statunitense).

Una funzionalità utile offerta dal servizio è il modo in cui ti consente di sincronizzare le tue attività e i tuoi film/programmi preferiti su tutti i dispositivi. In poche parole? Puoi riprendere da dove eri rimasto con la visione, indipendentemente dal dispositivo che stai utilizzando.

5- Xumo

XUMO è una piattaforma di streaming gratuita che ti consente di guardare la TV in diretta e su richiesta dal territorio USA (o tramite VPN). Non richiede la registrazione e ti dà accesso a oltre 190 canali.

La categoria On Demand del servizio di streaming presenta tutti i suoi canali disponibili ordinatamente suddivisi in categorie. Puoi facilmente sfogliarli e selezionare cosa visualizzare.

XUMO offre un’impressionante libreria di film e spettacoli e la parte migliore dell’esperienza visiva è che non vedrai alcuna pubblicità.

6- Favesome

Fawesome offre film e show televisivi a titolo gratuito, senza richiedere alcun tipo di registrazione o abbonamento.

Tutto quello che devi fare è scaricare l’app gratuita per Android o iOS e goderti tutti i contenuti che ha da offrire. E rimarrai sorpreso di ciò che Fawesome TV per te: oltre 10.000 film e show di ogni genere e più di 250 canali a disposizione.

7- WeTV VIP

WeTV VIP offre una libreria ricca di funzionalità, contenuti sia popolari che originali, di ogni genere immaginabile.

Il catalogo è ampio, quindi se sei dell’umore giusto per alcuni spettacoli o film (soprattutto asiatici) ecco dove dovresti cercare. Che tu ci creda o no, è anche un ottimo servizio di streaming di anime se questo genere di produzione rientra nei tuoi gusti.

Puoi guardare WeTV VIP gratuitamente senza nemmeno accedere a un account. Ma come con la maggior parte degli altri servizi di streaming, se decidi di accedere o registrarti, la piattaforma offre vari vantaggi. Ad esempio, puoi visualizzare i contenuti in anticipo, saltare gli annunci, aggiungere un secondo dispositivo collegato allo stesso account e così via.

In questi casi, ovviamente, avrai a che fare con dei canoni mensili (5,99 dollari), trimestrali (17,49 dollari) o annuali (56,99 dollari). Se non vuoi spendere un singolo euro, però, puoi accedere alla piattaforma anche gratis.

8- Filmizie

Con Filmzie, puoi riprodurre in streaming un’ampia varietà di programmi TV e film. E puoi farlo sul tuo smartphone, smart TV o browser web. Dopo aver selezionato la tua preferenza, puoi raggiungere facilmente pagina che mostra che hai la tua scelta di film.

Puoi vedere tutti i tipi di categorie, sottocategorie e generi elencati, tra cui il miglior cinema asiatico, i nuovi arrivi, i più visti, i trend e i più votati su IMDB. Tutto ciò può sembrarti scontato, ma non tutte le piattaforme di streaming si impegnano allo stesso modo per aiutarti a restringere il campo di ricerca.

Come con tutte le altre opzioni in questo elenco, la piattaforma è gratuita e tutto ciò che contiene è legale da visualizzare. Non è necessario creare un account, ma solo raggiungere sulla pagina principale, scegliere cosa vedere e divertirsi!

9- CBC Gem

CBC Gem è un servizio di streaming canadese con un vasto catalogo di film e spettacoli. Se provi a visualizzare il contenuto al di fuori del Canada, viene visualizzato un popup che informa che il contenuto non è disponibile al di fuori di tale territorio… ma tu sai come si usa una VPN, vero?

La piattaforma di streaming ti consente di sfogliare spettacoli, film, cortometraggi, serie, documentari e contenuti per bambini.

Tutto è mostrato in categorie ordinate. Inoltre, il servizio ha la TV in diretta e una sezione definita Recent Episodes (Episodi più recenti) con cui puoi esplorare per gli ultimi caricamenti. Puoi goderti il contenuto gratuitamente: non è richiesta alcuna registrazione o simile.

L’esperienza di fruizione gratuita viene fornita con annunci pubblicitari, ma se desideri visualizzare le funzionalità della piattaforma di CBC Gem senza interruzioni, puoi iscriverti al suo piano Premium (costa 4,99 dollari al mese e ai nuovi abbonati viene offerto il primo mese gratis).