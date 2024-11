Le migliori TV 4K: guida all'acquisto 2024

Non sai orientarti tra le migliori TV 4K? Nessun problema: la nostra guida ti aiuterà a scegliere quella perfetta per le tue esigenze!

La televisione è una presenza ormai immancabile nelle case italiane e in quelle di tutto il mondo. Non è solo un semplice strumento di intrattenimento: ci tiene informati, ci permette di svagarci e di accedere a una gamma infinita di contenuti, da notiziari a film e serie TV, passando per piattaforme di streaming come Netflix, YouTube o Spotify. Con l'avanzare della tecnologia, la risoluzione 4K, o Ultra HD, ha aperto le porte a una qualità visiva eccezionale, trasformando ogni scena in un’esperienza visiva più immersiva.

Questa guida ti accompagnerà nella scelta della tua prossima TV 4K, con un focus sulle opzioni migliori disponibili oggi. Ci soffermeremo in particolare sulle TV LCD, ampiamente diffuse, e sulle più avanzate TV OLED, che offrono neri profondi e colori vibranti. Inoltre, esamineremo la differenza tra le risoluzioni, dal Full HD al 4K, per capire come questo incremento di pixel porti un reale miglioramento nelle dimensioni più grandi, come quelle superiori ai 60 pollici.

LG UHD 43''

Partiamo con LG UHD 43" Serie UT73, una smart TV 4K dotata di un processore α5 Gen7 che migliora i contenuti trasformandoli in 4K, ottimizzando la luminosità in base all'ambiente e adattando il suono a ciò che stai ascoltando. Con una risoluzione 4 volte superiore al Full HD, la TV offre immagini più profonde, nitide e particolari grazie alla tecnologia HDR10 Pro.

La modalità Filmmaker ti permette di godere della vera esperienza cinematografica con colori realistici, come pensati dal regista. Inoltre, il Game Optimizer e la Game Dashboard offrono un’interfaccia pratica per tenere tutte le impostazioni di gioco a portata di mano.

Questa smart TV LG con ThinQ AI include tantissime app di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime, e molte altre, insieme all’intelligenza artificiale che risponde ai comandi vocali. Il webOS ReProgram garantisce 4 aggiornamenti del sistema operativo nei prossimi 5 anni, per un'esperienza sempre fresca.

Inoltre, con l'app Sports Portal puoi tenere traccia dei risultati delle partite in tempo reale, anche mentre guardi altro. La TV è anche compatibile con Alexa e Wi-Fi, e presenta 3 porte HDMI.

Un'ottima scelta per chi cerca un TV economica ma in grado di offrire un'ottima definizione e tante funzionalità smart.

Samsung Crystal UHD 4K

Passiamo a un'altra opzione economica ma di alta qualità. Samsung Crystal UHD 4K è una smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K e processore Crystal 4K che offre sfumature di colore vivide e realistiche grazie alla tecnologia PurColor, che assicura una resa cromatica precisa e una vasta gamma di colori.

Il design elegante, privo di cornice su tre lati, conferisce un look raffinato. La qualità dell'immagine è migliorata dalla tecnologia HDR, che rende più nitide le scene buie e luminose, mentre il Contrast Enhancer ottimizza profondità e colore. Il Motion Xcelerator garantisce un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

L’audio è arricchito dalla funzione OTS Lite, che offre un surround 3D sincronizzato con l'azione, mentre Q-Symphony assicura una perfetta armonia tra la soundbar (da acquistare separatamente) e gli altoparlanti del televisore.

Adaptive Sound regola il suono in base ai contenuti per un’esperienza audio ottimale. Inoltre, si tratta della smart TV perfetta per i videogiocatori e per gli amanti di cinema e serie TV: grazie al Gaming Hub, puoi accedere facilmente ai giochi, mentre lo Smart Hub ti permette di organizzare film, giochi e programmi preferiti in un unico posto. Infine, la funzionalità SmartThings consente di controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla TV. La TV è integrata con Bixby e compatibile con Alexa e Google Assistant.

Hisense TV 65"

La Hisense TV 65" è una smart TV con risoluzione 3840 x 2160, dotata della tecnologia Dolby Vision, HDR 10+ e HLG per un’esperienza visiva superiore. Supporta il sistema Smart TV VIDAA U7.6 con Alexa integrato, che consente di controllare facilmente il televisore tramite comandi vocali.

Grazie a AirPlay2 e Android Screen Sharing, puoi trasmettere contenuti direttamente dal tuo dispositivo. L'audio è arricchito dalla tecnologia DTS Virtual, che offre un suono coinvolgente, e la TV supporta anche il Bluetooth per la connessione di dispositivi audio esterni.

Inoltre, è compatibile con il Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e lativù 4K, per una visione ancora più completa.

Sony BRAVIA KD-50X75WL

Passiamo a una fascia di prezzo decisamente più alta, con Sony BRAVIA KD-50X75WL! Anche in questo caso parliamo di una smart TV 4K HDR LED con Google TV e un design moderno a cornice stretta, perfetta per valorizzare ogni ambiente.

Il potente processore X1 analizza i contenuti in tempo reale, ottimizzando immagini luminose e colorate, mentre la tecnologia Dolby Vision offre una qualità visiva migliorata. Gli speaker X-Balanced integrati garantiscono un audio nitido e bassi profondi, regalando un’esperienza sonora coinvolgente.

Il design minimalista e il supporto Slim Blade aggiungono un tocco di eleganza, concentrando l’attenzione sull’immagine. Ideale anche per il gaming, la TV include la modalità Auto Low Latency con HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo, oltre alla funzione Auto HDR Tone Mapping per evidenziare i dettagli nelle aree più chiare e scure.

Con Google TV, puoi accedere facilmente a oltre 700.000 film e serie TV organizzati in base ai tuoi interessi, sfruttando anche la ricerca vocale per trovare ciò che desideri.

Un'ottima scelta per chi cerca il meglio dell'intrattenimeno a un prezzo ancora accessibile.

Samsung TV Neo QLED

Passiamo ora a un modello top di gamma, adatto a chi cerca il top della tecnologia. La bamsung Neo QLED TV QE75QN95BATXZT da 75 pollici della Serie QN95B è una smart TV 4K UHD con Alexa e Google Assistant integrati, caratterizzata da un’elegante finitura Bright Silver.

Grazie alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED, offre contrasti ultra nitidi e neri profondi, rendendo ogni immagine straordinariamente vivida. Il potente Processore Neural Quantum 4K, con intelligenza artificiale, ottimizza i contenuti per una qualità ultra definita in 4K.

Il design include l'Attachable Slim One Connect, che consente di organizzare i cavi in un’unica soluzione minimalista, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. L’audio Dolby Atmos e la tecnologia OTS+ garantiscono invece un suono tridimensionale immersivo, portandoti al centro della scena direttamente dal salotto di casa.

Il televisore è inoltre compatibile con il DVB-T2, pronto per il nuovo digitale terrestre senza necessità di decoder aggiuntivi.