I migliori monitor da gaming: guida all’acquisto

Sei alla ricerca di uno dei migliori monitor da gaming ma non sai quale scegliere? Sei nel posto giusto!

Nel mondo del dei videogiochi, ogni dettaglio conta. Che tu sia un appassionato di sparatutto in prima persona, un fan dei giochi di ruolo o un competitivo giocatore di eSport, la scelta del monitor può fare la differenza!

Un monitor da gaming non è solo una finestra sui tuoi mondi virtuali preferiti, ma è uno strumento essenziale che può migliorare la tua precisione, velocità di reazione e immersività.

Oggi, il mercato è saturo di modelli di tutti i tipi, in modo che ogni giocatore possa acquistare quello che viene incontro alle proprie esigenze personali. Tuttavia, questa enorme disponibilità di modelli può rendere la scelta più difficile per chi non se ne intende.

Ma niente paura: abbiamo selezionato per te i migliori modelli sul mercato, in modo che tu possa scegliere quello che preferisci.

Ma prima, dai un’occhiata alla nostra guida su come scegliere un monitor da gaming, dove troverai tutti i requisiti fondamentali che un dispositivo di questo tipo deve avere per essere considerato valido. Partiamo subito!

Dai anche un'occhiata all nostro approfondimento: è arrivato il momento di aggiornare il tuo monitor da gaming?

I migliori monitor da gaming: quale acquistare?

Partiamo subito con la nostra selezione dei migliori monitor da gaming sul mercato!

Acer Nitro KG242YEbiif - il più economico

Partiamo dal modello più economico sul mercato: Acer Nitro KG242YEbiif è un monitor da gaming PC da 24 pollici con display IPS Full HD, che offre una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (VRB). Il formato 16:9, la compatibilità con FreeSync e la luminosità di 250 cd/m², insieme al design ZeroFrame, garantiscono immagini fluide e coinvolgenti. Il monitor è dotato di ingressi VGA e HDMI (1.4) e include un cavo HDMI.

Questo monitor è progettato per offrire prestazioni di alto livello grazie a processori all'avanguardia e a un display ottimizzato, ideale per chi cerca velocità e qualità visiva.

Un’ottima scelta per chi vuole migliorare la propria esperienza di gioco senza spendere troppo!

LG 27GR75Q UltraGear - opzione economica da 27’’ pollici

Un altro dei migliori monitor da gaming economici, ma di alta qualità, è rappresentata da LG 27GR75Q UltraGear, un modello da 27 pollici con risoluzione QHD 2560x1440 e pannello IPS, progettato per offrire una qualità visiva eccezionale e prestazioni di alto livello.

Grazie al supporto HDR10, alla compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, e a un tempo di risposta di 1 ms (GtG), questo monitor garantisce immagini fluide e dettagliate!

Infatti, è la scelta ideale per i giocatori più esigenti. La frequenza di aggiornamento di 165Hz, insieme a tecnologie come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS) e Crosshair, migliora ulteriormente l'esperienza di gioco.

Il pannello IPS consente una visione ottimale da qualsiasi angolazione, con una gamma di colori ampia e precisa (sRGB 99%) e una luminosità di 300 cd/m². Inoltre, il monitor è dotato di funzioni avanzate come Flicker Safe, Anti Glare, Screen Split e Reader Mode per un'esperienza multitasking più confortevole, che lo rende la scelta ideale anche per lavorare.

Per quanto riguarda le connessioni, l'LG 27GR75Q dispone di due porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2), una Display Port 1.4 e un'uscita audio (jack).

Il monitor è compatibile con il montaggio VESA 100x100 e offre uno stand con funzione pivot: puoi quindi scegliere di montarlo a parete per ottimizzare lo spazio del tuo setup da gaming!

MSI Optix MAG301CR2 - un modello ampio e curvo

Su una fascia di prezzo leggermente più alta troviamo MSI Optix MAG301CR2, un monitor gaming curvo da 29,5 pollici con risoluzione WFHD (2560 x 1080) e pannello VA con curvatura 1500R. Con una frequenza di aggiornamento di 200 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, questo monitor è ideale per i giochi ad alta velocità, come sparatutto in prima persona, simulazioni di corse e strategie in tempo reale. La tecnologia FreeSync Premium assicura un'esperienza di gioco fluida e senza strappi.

Il monitor offre una copertura del 103% dello spazio colore sRGB, che garantisce colori vividi e dettagli realistici che migliorano l'immersione nel gioco. Con MSI Mystic Light, puoi personalizzare l'illuminazione ambientale del monitor e sincronizzarla con altri dispositivi compatibili, creando un'esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Optix MAG301CR2 include anche la Gaming OSD App 2.0, che rende semplice configurare il monitor utilizzando la tastiera e il mouse, con opzioni di tasti di scelta rapida per cambiare rapidamente le impostazioni tra i giochi.

Progettato per garantire il massimo comfort durante le sessioni di gioco, il monitor è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, una caratteristica molto importante per chi vuole godere del massimo comfort durante il gioco. Le connessioni includono DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b con supporto CEC.

MSI MAG 345CQR - uno schermo ancora più ampio e curvo

Anche MSI MAG 345CQR è un monitor gaming curvo da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440 x 1440) e un pannello VA Rapid con curvatura 1500R, progettato per offrire un'esperienza di gioco coinvolgente e senza distrazioni grazie al design senza cornice.

La frequenza di aggiornamento di 180 Hz, combinata con la tecnologia Adaptive-Sync, garantisce un movimento fluido e preciso, ideale per i giochi competitivi, mentre il tempo di risposta di 1 ms assicura una reattività elevata, perfetta per gli eventi eSports.

Il monitor supporta una gamma di colori estesa, con una copertura del 120% dello spazio colore sRGB e la capacità di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori.

Le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker riducono l'affaticamento degli occhi, rendendo le lunghe sessioni di gioco più confortevoli. Il pannello VA offre inoltre un eccellente rapporto di contrasto nativo di 1:3000 e supporta il contrasto dinamico, con MSI AI Vision che ottimizza luminosità e colori per arricchire i dettagli nelle aree scure.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor è dotato di una DisplayPort 1.4a, che supporta risoluzioni WQHD fino a 180 Hz, e di porte HDMI 2.0b con supporto CEC, ideali per collegare PC, console e laptop. Sul retro del monitor si trova un pratico navigatore a joystick a 5 vie e un supporto regolabile per un'ergonomia ottimale.

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G9 - monitor da gaming top di gamma

Infine, se sei alla ricerca del massimo della qualità, ti consigliamo Samsung Odyssey OLED G9, un monitor gaming curvo da 49 pollici con risoluzione DQHD (5120 x 1440) e curvatura 1800R, progettato per offrire un'esperienza immersiva con un ampio schermo 32:9.

Equipaggiato con un pannello OLED e HDR10+, il monitor fornisce immagini straordinariamente nitide e dettagliate, supportate da una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta rapidissimo di 0,03 ms (GtG). È compatibile con G-Sync e FreeSync Premium Pro, che garantiscono un'azione di gioco fluida e senza interruzioni.

Il processore Neo Quantum Pro ottimizza in tempo reale ogni fotogramma, migliorando colori, contrasto e dettagli per una qualità visiva eccezionale. Il display HDR True Black 400 offre neri profondi e una resa cromatica senza pixel bleeding, per una profondità visiva sublime in ogni scena.

La connettività del monitor è incredibilmente versatile, con porte HDMI 2.1, DisplayPort e un USB Hub, che consentono di collegare facilmente diversi dispositivi. Il Gaming Hub integrato offre l'accesso ai principali servizi di streaming e alle console preferite senza necessità di download, mentre la funzione Smart TV permette di guardare contenuti in streaming con una semplice connessione Wi-Fi.

Gli altoparlanti integrati eliminano la necessità di cavi esterni, offrendo un'esperienza sonora pulita e priva di ingombri. Inoltre, l'app SmartThings integrata e i comandi vocali tramite Bixby o Alexa ti permettono di controllare l'ambiente di gioco, regolando luci e temperatura direttamente dal monitor.

Il supporto ergonomico completamente regolabile garantisce il massimo comfort durante il gioco, con inclinazione, altezza e rotazione adattabili per una visione ottimale. La Game Bar ti permette invece di gestire e modificare rapidamente le impostazioni di gioco, come FPS e HDR, senza dover interrompere la tua sessione.

Insomma, Samsung Odyssey OLED G9 è progettato per offrire una performance visiva e sonora senza pari, la scelta ideale per i gamer più esigenti.

Se sei ancora indeciso, consulta la nostra guida all'acquisto su come scegliere un monitor da gaming in base alle tue esigenze!