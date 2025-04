Aggiornamento Windows 11: Novità, Accessibilità e Miglioramenti per i Computer Copilot+

L’arrivo della nuova versione beta di Windows 11 sta attirando l’attenzione di molti utenti. Questa release, denominata Preview Build 26120.3872, introduce diverse innovative funzioni progettate per migliorare l’esperienza utente. Inoltre, questi sviluppi mirano a risolvere alcune problematiche storicamente riscontrate, aprendo così a nuove possibilità per i possessori di computer equipaggiati con Copilot+.

Funzionalità AI e Interfaccia Utente Rinnovata

Tra le principali novità dell’aggiornamento, vi è un potenziamento della funzionalità di ricerca. Gli utenti potranno trovare le foto salvate nel cloud tramite Windows Search, grazie all’integrazione con OneDrive. Questa nuova funzionalità renderà la ricerca più fluida e intuitiva. Tuttavia, i miglioramenti dipenderanno dall’efficacia della sincronizzazione di OneDrive, un aspetto su cui Microsoft sta concentrando gli sforzi.

L’aggiornamento include anche nuove azioni di testo nel servizio Click to Do, prevedendo un’interfaccia utente più chiara. Microsoft ha deciso di rinnovare il pop-up di Copilot, integrando le opzioni AI nel menu contestuale, rendendo così l’esperienza di utilizzo più logica e diretta. Inoltre, sono stati aggiunti due strumenti significativi: il “reading coach,” che supporta gli utenti nel migliorare la propria fluidità e punteggiatura nella lettura, e l’opzione “Immersive Reader,” che elimina le distrazioni del layout di un sito web per consentire una lettura più concentrata.

Innovazioni nell’Accessibilità

Uno degli aspetti più attesi di questo aggiornamento riguarda le nuove funzionalità di accessibilità. Per la prima volta, gli utenti potranno aggiungere parole custom al dizionario di Windows tramite accesso vocale. Questo sarà particolarmente utile per coloro che utilizzano espressioni colloquiali o termini difficili da pronunciare che non sono già inclusi nel dizionario standard. Sarà sufficiente dire “aggiungi al vocabolario” per integrare nuovi termini, e si potrà anche chiedere a Windows di pronunciare correttamente le parole aggiunte.

In aggiunta, è stato implementato un migliorato tour di Voice Access, il che renderà più semplice familiarizzare con tutte le novità introdotte. Questa iniziativa è estremamente rilevante per gli utenti, il cui accesso alle diverse funzionalità del sistema operativo potrebbe risultare complicato senza un’adeguata guida.

Aggiornamenti di Sicurezza e Correzioni di Bug

Con ogni nuova release, gli aggiornamenti di sicurezza e le correzioni di bug sono essenziali per mantenere il sistema operativo sicuro e funzionante. La versione beta di Windows 11 introduce la possibilità di disattivare la ricerca dei contenuti salvati nel cloud, dando così un maggiore controllo agli utenti. Inoltre, sono state implementate nuove opzioni per ridurre il numero di notifiche provenienti dai widget, il che aiuterà a migliorare la gestione delle informazioni.

Non da meno, la risoluzione di un fastidioso bug relativo al menu Start è stata finalmente affrontata. Questo problema era originato dalla creazione di cartelle e aveva causato diversi disguidi per gli utenti. Affrontare e risolvere questi problemi tecnici è un passo significativo verso una maggiore stabilità del sistema.

La Distribuzione delle Nuove Funzionalità

Nonostante le numerose novità, non tutte le funzioni saranno subito disponibili per i computer Copilot+. Gli utenti dovranno pazientare, poiché la distribuzione delle nuove caratteristiche potrebbe non essere uniforme. I computer equipaggiati con il chip Snapdragon X Elite hanno avuto la precedenza nell’implementazione, mentre i modelli basati su architettura AMD e Intel riceveranno l’upgrade in un secondo momento. Microsoft ha promesso che queste funzionalità arriveranno “presto,” ma rimane da chiarire con precisione quando avverrà.

Per chi desidera provare le nuove build di Windows 11, è possibile iscriversi al programma Windows Insider. Registrandosi, gli utenti possono attivare l’opzione “Ricevi gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili” e poi controllare manualmente per eventuali aggiornamenti, avvicinandosi così a una nuova esperienza con il sistema operativo di Microsoft.