Risoluzione 8K nei videogiochi: è davvero necessaria nel 2023? 

La risoluzione 8K nei videogiochi potrebbe sembrare un vero e proprio sogno, ma è davvero così necessaria nel 2023? Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, e il mondo dei videogiochi continua a regalarci sorprese sempre più incredibili. I titoli della nuova generazione infatti offrono grafiche spaventose e un livello di dettaglio davvero senza pari. Ecco perché, sentir parlare di questa fantomatica risoluzione 8K può far fremere i cuori dei puristi della grafica e degli appassionati di gaming in generale. Ma sono davvero tante le differenze tra le attuali risoluzioni 4K e questa nuova tecnologia? E soprattutto, i benefici sono abbastanza da giustificare un prezzo così elevato? Probabilmente, al giorno d’oggi il modo migliore per godere di un’esperienza di gioco immersiva è coinvolgente è quello di acquistare uno dei migliori monitor ultrawide o monitor curvi. Diamo un’occhiata a tutti i motivi per cui la risoluzione 8K nei videogiochi potrebbe non essere ancora una buona idea.

Risoluzione 8K nei videogiochi: di cosa si tratta?

La risoluzione 8K viene anche chiamata “ultra alta definizione” o UHDTV (Ultra High Definition Television), e prevede l’utilizzo di un display dotato di 7680×4320 pixel. Questi pannelli offrono un totale di 33.177.600 pixel e il quadruplo della definizione degli schermi 4K. Teoricamente, questa nuova risoluzione è pensata per offrire un’esperienza di visione e di gioco ancora più coinvolgente e immersiva rispetto al passato. Ma l’occhio umano è davvero in grado di percepire questa differenza?

I vantaggi della risoluzione 8K nei videogiochi

A occhio nudo, è quasi impossibile distinguere una risoluzione 8K da un già avanzatissimo 4K. Tuttavia, questa nuova tecnologia può offrire alcuni vantaggi esclusivi, che però potrebbero non essere abbastanza da giustificare il prezzo elevatissimo a cui vengono venduti i pannelli. Tra questi spicca un dettaglio molto interessante che riguarda l’anti-aliasing. Con pixel così piccoli, come quelli offerti da un pannello 8K sarà praticamente impossibile notare l’effetto aliasing sui bordi delle pareti, o sugli oggetti tondeggianti. Lo stesso effetto si può comunque ottenere utilizzando il monitor sopra la risoluzione nativa.

Perché nel 2023 non abbiamo ancora bisogno della risoluzione 8K nei videogiochi

Nel 2023 vale davvero la pena pagare cifre esorbitanti per un pannello 8K? La risposta, probabilmente, è no. Infatti, anche acquistando gli hardware più avanzati sul mercato, sarà possibile riprodurre solo videogiochi a 60-80 FPS con una risoluzione 8K. Invece, giocare a 4K con il miglior hardware in commercio potrebbe offrire un'esperienza molto più fluida, reattiva e coinvolgente, con praticamente nessuna differenza dal punto di vista visivo.

Inoltre, i monitor 8K non riescono ancora a raggiungere la frequenza di aggiornamento di 144Hz. E anche se ci riuscissero, i display a bassa risoluzione avrebbero frequenze di aggiornamento molto più elevate che finirebbero semplicemente per mettere il giocatore in una posizione di svantaggio. Inoltre, è importante specificare che l’occhio umano non è in grado di percepire la differenza di densità di pixel offerta da uno schermo 8K o da un pannello 4K. L’unico modo per riuscire a percepire i miglioramenti della nuova soluzione sarebbe quella di possedere uno schermo enorme e di guardarlo da una distanza considerevole, cosa che risulterebbe decisamente impossibile per la maggior parte delle persone.

Come già accennato, la risoluzione 8K nei videogiochi richiede al giocatore di possedere gli hardware più recenti sul mercato da abbinare a schede grafiche e pannelli estremamente costosi. Tutto ciò comporterebbe un costo ingente per godere di vantaggi per ora minimi.