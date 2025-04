Microsoft utilizza IA per il suo nuovo spot: nessuno se ne era accorto

Una recente rivelazione di Microsoft ha messo in luce un aspetto innovativo nel mondo della pubblicità. L’azienda ha creato un annuncio della durata di un minuto per i suoi dispositivi Surface Pro e Surface Laptop, utilizzando la generazione automatica di contenuti tramite intelligenza artificiale. La notizia sorprendente è che questo annuncio è stato pubblicato tre mesi fa, eppure sembra che nessuno avesse notato l’impiego di elementi generati dall’IA.

I dettagli dell’annuncio pubblicato su YouTube

Il video, reso disponibile su YouTube il 30 gennaio, non è interamente composto da contenuti generati. In un post del blog di Microsoft Design, Jay Tan, responsabile della comunicazione design, ha rivelato che i creatori hanno affrontato delle difficoltà: “a volte ci sono state delle allucinazioni da IA che abbiamo dovuto correggere,” ha dichiarato Tan, indicando che alcune parti dovevano essere integrate con riprese reali per ottenere un risultato soddisfacente.

Il team ha riflettuto attentamente su quali riprese dovessero essere generate dall’IA, stabilendo che tutte le sequenze che richiedevano movimenti complessi, come primi piani di mani che digitano sulla tastiera, dovevano essere registrate dal vivo. Al contrario, le riprese con movimenti rapidi o limitati erano considerate adatte per essere create in co-creazione con strumenti di intelligenza artificiale.

Un processo creativo innovativo

Microsoft non ha specificato esattamente quali riprese siano state generate dall’IA, ma Tan ha spiegato in dettaglio il processo utilizzato. Gli strumenti di intelligenza artificiale sono stati inizialmente impiegati per redigere un copione accattivante, storyboard e pitch deck. Successivamente, il team ha utilizzato una combinazione di richieste testuali e immagini di esempio per far elaborare a un chatbot dei testi che potessero essere convertiti in immagini tramite generatori.

Questi risultati sono stati ulteriormente trattati, corretti per le allucinazioni e altri errori, e infine utilizzati in generatori di video come Hailuo o Kling, i soli strumenti di IA nominati. Cisco McCarthy, direttore creativo, ha commentato: “Abbiamo probabilmente passato al setaccio migliaia di richieste, lavorando sull’output passo dopo passo fino a ottenere ciò che desideravamo.” Nonostante il processo sembri laborioso, il designer visivo Brian Townsend ha stimato che il team abbia risparmiato “il 90% del tempo e dei costi di produzione”.

L’IA nel futuro della creatività

Le parole di Jon Friedman, dirigente del design di Microsoft, confermano che l’intelligenza artificiale sarà uno strumento sempre più integrato nel lavoro creativo, piuttosto che una sostituzione completa. Friedman ha affermato: “improvvisamente il compito di design diventa come puoi editare?” Questo sembra delineare un futuro in cui gli strumenti di IA siano parte integrante della creatività.

Nonostante il video sia online da quasi tre mesi, sembra che pochi abbiano notato la presenza dell’IA nella sua creazione. A oggi, il video vanta appena oltre 40.000 visualizzazioni su YouTube e nessuno dei commenti principali sospetta che produzione sia avvenuta in parte tramite intelligenza artificiale.

Con la consapevolezza della presenza dell’IA, è relativamente facile individuare alcuni dettagli: annotazioni di riunioni che chiaramente non sono state scritte a mano, un barattolo di vetro sorprendentemente grande, o una lucentezza artificiale nell’aspetto generale. Tuttavia, per molti spettatori, questi segnali sono continuati a sfuggire, confermando che, se gestiti bene, gli strumenti di IA possono operare in modo sottile e impercettibile.