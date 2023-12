Tutto ciò che ti serve per costruire il tuo setup da gaming

Stai pensando di migliorare il tuo setup da gaming? Sei nel posto giusto!

C’è qualcosa di meglio del chiudersi, dopo una lunga giornata di lavoro, nel proprio studio e godersi le proprie passioni in santa pace? Come tanti altri hobby, anche i videogiochi possono diventare un vero e proprio rifugio per mettere in pausa il mondo, il lavoro e i doveri della vita, nonché un ottimo modo per esplorare mondi fantastici e godere di storie incredibili.

I videogiocatori e le videogiocatrici di tutto il mondo lo sanno bene. Ecco perché, costruire un setup da gaming coi fiocchi può essere una buona idea per rendere ancora più piacevoli e rilassanti questi rari momenti di serenità e di gioia.

Infatti, sebbene possedere una console o un PC da gioco sia già sufficiente per immergersi nelle storie e nelle ambientazioni dei migliori videogiochi, ci sono tanti altri accessori che possono portare l’esperienza di gioco su un altro livello, favorendo l’immersione nel medium videoludico e rendendo ogni cosa più semplice e piacevole.

Dopo aver visto quali sono le migliori schede video esterne per i notebook da gioco, diamo un’occhiata ai migliori accessori e dispositivi per costruire un incredibile setup da gaming, in cui rilassarsi, divertirsi e godersi appieno le proprie passioni.

I migliori accessori e dispositivi per un setup da gaming coi fiocchi

Di seguito troverai una lista dettagliata di quelli che per noi sono gli accessori e i dispositivi più importanti per costruire un perfetto setup da gaming per godersi appieno i propri giochi preferiti e soprattutto per ritagliarsi un angolino della casa dedicato a mettere in pausa il mondo. Partiamo subito!

Scrivania

Partiamo con un accessorio scontato, ma incredibilmente utile. Chi dice che una scrivania vale l’altra non ha provato i migliori modelli sul mercato. I negozi di arredamento e gli e-commerce più famosi sono costellati da scrivanie di tutti i tipi, e chi desidera acquistarne una ha letteralmente l’imbarazzo della scelta.

Tuttavia, alcuni modelli sono decisamente più indicati di altri per godersi appieno le meraviglia dei videogiochi e soprattutto per essere comodi durante le lunghe sessioni di gaming.

Per esempio, da qualche anno a questa parte hanno iniziato a comparire alcuni modelli particolari di scrivanie in piedi, delle vere e proprie scrivanie che consentono di sgranchirsi le gambe e di lavorare o giocare per qualche ora in piedi, in modo da non trascorrere troppe ore seduti e da favorire la circolazione.

Questa tipologia di scrivanie è particolarmente indicata per chi trascorre tante ore alla scrivania non solo per giocare, ma anche per lavorare. Alcuni modelli sono addirittura motorizzati e consentono di regolare l’altezza della scrivania in pochi secondi semplicemente premendo un pulsante.

Altri modelli ancora, offrono una pratica tasca pensata per organizzare al meglio eventuali cavi e rendere l’ambiente più ordinato.

Insomma, scegliere il giusto modello di scrivania può davvero fare la differenza.

Notebook da gaming o console

Per quanto riguarda le piattaforme di gioco, ce n’è davvero per tutti i gusti! Per chi ama i notebook da gaming, il mercato è saturo di modelli economici e pensati per godersi anche i videogiochi più moderni con le impostazioni grafiche minime, e top di gamma, la scelta ideale per chi desidera il massimo della qualità e della potenza.

Anche lato console, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tra PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e Valve, i videogiocatori possono scegliere la piattaforma di gioco che più si avvicina ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Monitor da gaming

Un buon monitor da gioco è un must per chi desidera costruire un setup da gaming completo. Oggi, il mercato offre una grande varietà di modelli, tra monitor piatti, curvi e ultrawide.

Questi ultimi sono particolarmente indicati per chi desidera vedere una porzione più ampia del mondo di gioco per un’immersione senza pari.

Anche in questo caso, è possibile trovare modelli economici, di fascia media e top di gamma, da scegliere a seconda del budget e delle esigenze.

Mouse da gaming

Il mouse da gaming è un altro accessorio fondamentale per arricchire il proprio setup. Si tratta di dispositivi progettati per offrire prestazioni ottimali durante le sessioni di gioco.

I mouse da gaming infatti, presentano spesso sensori ottici o laser di alta precisione, che consentono movimenti precisi e rapidi. La precisione è essenziale in molti giochi, specialmente in quelli in prima persona (FPS) o nei giochi che richiedono reazioni rapide.

Inoltre, molti modelli offrono frequenze di aggiornamento più elevate rispetto ai mouse standard. Questo significa che la posizione del cursore viene aggiornata più frequentemente, migliorando la reattività e la fluidità dei movimenti.

Molto comodi anche i pulsanti programmabili, che consentono ai giocatori di assegnare funzioni specifiche a determinati tasti. Ciò è particolarmente utile in giochi che richiedono molte azioni rapide.

Un altro punto a favore di questi dispositivi, è sicuramente l’illuminazione RGB personalizzabile, un fattore estetico che può anche essere sfruttato per indicare determinate azioni o stati del gioco.

Tastiera meccanica

La tastiera meccanica è un altro accessorio fondamentale per un setup da gaming, sia dal punto di vista della comodità durante il gioco, sia per quanto riguarda il lato estetico.

Infatti, le tastiere meccaniche da gaming offrono diversi vantaggi rispetto ai modelli tradizionali.

Innanzitutto, forniscono una risposta tattile e uditiva distintiva quando si preme un tasto, che può essere particolarmente apprezzata dai giocatori che desiderano conferma fisica quando premendo i tasti, utile specialmente in giochi che richiedono tempi di risposta rapidi.

Inoltre, i tasti meccanici sono generalmente più durevoli rispetto ai tasti a membrana, e possono sopportare un numero di attivazioni significativamente superiore, il che li rende ideali per giochi in cui i tasti vengono premuti frequentemente.

Molte tastiere meccaniche offrono la possibilità di sostituire i singoli switch dei tasti, consentendo ai giocatori di personalizzare la sensazione di ogni tasto sulla tastiera in base alle proprie preferenze e di cambiare il colore della tastiera ogni volta che vogliono.

Infine, sebbene si tratti principalmente di un fattore estetico, molti modelli di tastiere meccaniche da gaming offrono una retroilluminazione personalizzabile per migliorare l’aspetto estetico del setup da gaming. La retroilluminazione può essere regolata in termini di colore, intensità e modalità di illuminazione.

Dai un’occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere per saperne di più.

Poggiapolsi imbottito e tappetino per il mouse

Chi trascorre tante ore alla scrivania, per lavoro o per hobby, lo sa molto bene: dopo tante ore armati di tastiera e mouse, i polsi e i tendini delle braccia iniziano a risentire dei movimenti continui e della posizione scorretta, soprattutto se non si ha abbastanza spazio a disposizione per appoggiare tutto il braccio.

Fortunatamente, oggi esistono diversi tappetini e poggiapolsi imbottiti pensati proprio per alleviare la fatica e per adottare una posizione corretta durante il lavoro o il gioco.

Alcuni modelli sono pensati addirittura per espandere lo spazio disponibile sul piano di lavoro per appoggiare braccia e gomiti, in modo da adottare una postura corretta e da prevenire eventuali problemi.

Un vero must per chi desidera che il proprio setup da gaming sia comodo.

Cuffie, casse o altoparlanti da gaming

Quando si parla di videogiochi, gran parte dell’immersione è data dalla musica e dai suoni del mondo di gioco. Ecco perché, per godersi appieno le atmosfere delle migliori opere, è importante munirsi di dispositivi in grado di farci percepire ogni singolo suono e nota.

L’opzione più ovvia è rappresentata dalle cuffie da gaming, un vero must per chi desidera essere coinvolto al 100% nei propri giochi preferiti. Inoltre, chi ama i giochi online, stealth o gli sparatutto riuscirà ad avere una percezione più precisa degli avversari.

Per quanto riguarda le cuffie da gaming, le opzioni sul mercato sono davvero tante. Logitech ha persino inventato uno speciale modello pensato per le teste più piccole e per chi porta piccoli orecchini.

Un’altra ottima opzione, particolarmente indicata per chi non sopporta indossare le cuffie per tante ore, è rappresentata dagli altoparlanti e dalle soundbar, anch’esse ottime alleate per ottenere un suono surround e per godersi appieno le meravigliose colonne sonore dei giochi.

Insomma, anche in questo caso i gamer hanno l’imbarazzo della scelta. Dai un’occhiata alla nostra guida all’acquisto per le migliori cuffie da gaming per saperne di più.

Sedia da gaming

Per chi non ne ha mai provata una, la sedia da gaming può sembrare un accessorio superfluo. In realtà, si tratta di una soluzione incredibilmente utile per chi trascorre tante ore alla scrivania, per chi soffre di problemi al collo e alla schiena.

La maggior parte delle sedie da gaming in commercio è realizzata con un design ergonomico pensato per sostenere il collo durante le sessioni di gioco e per offrire un ottimo supporto alla zona lombare.

Alcuni modelli offrono anche la possibilità di estendere il corpo della sedia in poche mosse per stendere le gambe e giocare ancora più comodi.

Anche in questo caso, il mercato offre una grande varietà di modelli e di colori, in modo che ogni gamer possa acquistare il modello che più si adatta al proprio stile.

Supporto per cuffie, tastiera e controller

Spesso e volentieri chi ha la passione del gaming finisce per acquistare tantissimi accessori e per ritrovarsi con una scrivania disordinata e difficile da gestire.

In questo caso, un supporto per le cuffie o per il controller può davvero aiutare a tenere la scrivania in ordine e ad avere tutti i dispositivi più importanti sempre a portata di mano.

Il mercato offre anche alcuni speciali supporti per tastiere pensati per chi ama collezionare tastiere meccaniche e desidera tenerle sempre in bella vista.

Supporto o braccio per monitor

Un altro accessorio davvero molto utile per dare un aspetto più ordinato alla scrivania è il supporto per monitor, che consente di tenere lo schermo in una posizione ottimale per la schiena e per gli occhi e, in alcuni casi, di riporre alcuni oggetti all’interno di piccoli cassetti o sotto il supporto stesso.

E per un effetto ancora più ordinato non può mancare il braccio per monitor. Si tratta di veri e propri bracci in metallo o in alluminio pensati per sostenere il monitor eliminando totalmente l’ingombro di eventuali piedistalli o piedini, che spesso occupano troppo spazio sulla scrivania.

Leggi la nostra guida all’acquisto ai migliori bracci per monitor per saperne di più.

Stream Deck

Lo Stream Deck è un dispositivo hardware progettato principalmente per semplificare e ottimizzare il flusso di lavoro degli streamer, content creator e professionisti del multimedia.

Grazie a questo dispositivo, gli streamer possono controllare facilmente le diverse funzioni disponibili durante le dirette. Ad esempio, è possibile avviare, interrompere e modificare la trasmissione, regolare l’audio, attivare/disattivare le webcam e molto altro, tutto con il semplice tocco di un pulsante.

Il dispositivo consente agli utenti di assegnare comandi rapidi o macro a ciascun pulsante fisico. Questo è particolarmente utile per eseguire azioni complesse o ripetitive con una singola pressione, risparmiando tempo e semplificando il processo.

Lampade e barre RGB

L’illuminazione è un altro fattore molto importante per chi desidera creare un setup da gaming che sia comodo, ma anche esteticamente piacevole. E cosa c’è di meglio di un bel set di luci colorate per rendere l’ambiente speciale?

Chi ama i colori e le luci RGB può davvero sbizzarrirsi, acquistando lampade e barre colorate da attaccare direttamente sul monitor. Queste lightbar per display, oltre a rendere l’ambiente più piacevole, sono anche un’ottima soluzione per illuminare la zona del monitor senza affaticare troppo gli occhi.

Decorazioni e accessori per la scrivania

Infine parliamo di tutti quegli accessori pensati per decorare l’ambiente e renderlo più pratico. A nostro avviso, accessori come un supporto per smartphone, un tappetino da scrivania e un raccoglitore di cavi possono tornare molto utili per tenere in ordine il setup da gaming e per rendere ancora più comoda e piacevole l’esperienza di gioco.