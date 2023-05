Le migliori scrivanie in piedi e regolabili

Senti tanto parlare delle migliori scrivanie in piedi ma non sai di cosa si tratta? Niente paura! In questa guida ti spiegheremo quali sono i vantaggi di queste particolari scrivanie, illustrandoti i diversi modelli disponibili sul mercato e aiutandoti a scegliere quello che più si adatta alle tue esigenze. Le scrivanie in piedi, chiamate anche standing desk, sono delle particolari scrivanie da lavoro pensate per apportare una lunga serie di benefici a chi lavora tante ore. Abbiamo già visto insieme quali sono le migliori app per fare esercizi alla scrivania, per migliorare la postura e per non avere fastidiosi dolori dopo aver lavorato per tante ore. E se ci fosse un modo per ritrovare il benessere perduto anche mentre si lavora? Ed è proprio qui che entrano in gioco le migliori scrivanie in piedi o regolabili, pensate appositamente per adattarsi alle esigenze di tantissime categorie di lavoratori. Dopo aver visto quali sono le migliori abitudini da adottare per una routine lavorativa più serena, diamo un’occhiata a tutti i buoni motivi per optare per una scrivania in piedi. Partiamo subito.

Perché acquistare una scrivania in piedi o regolabile?

Le migliori scrivanie in piedi sono progettate appositamente per offrire una lunga serie di benefici a chi trascorre la maggior parte del proprio tempo seduto. Passare tante ore alla scrivania può essere infatti deleterio per la salute fisica (e a volte anche mentale). Ecco quali sono i migliori benefici che si possono ottenere modificando la propria routine lavorativa e acquistando una scrivania in piedi o regolabile:

Riduzione del mal di schiena e dei dolori al collo

Miglioramento della postura .

. Miglioramento della salute degli occhi

Aumento della produttività e della concentrazione

Stile di vita decisamente più attivo

Migliore circolazione sanguigna

Più energia da dedicare al lavoro e alle ore post lavoro

Se ti stai chiedendo come possa una semplice scrivania offrire tutto ciò, andiamo a vederlo insieme. Secondo tanti studi, trascorrere molto tempo seduti è molto dannoso per la salute: spesso e volentieri, soprattutto chi non utilizza le migliori sedie ergonomiche in commercio o una scrivania sbagliata, tende ad adottare una postura scorretta. In questo modo, a fine giornata si finisce per essere sfiniti, per avere dolori in tutto il corpo e per non avere più energie per dedicarsi ad altro. Una scorretta postura può infatti causare dolori al collo, alla schiena o alle gambe. Senza contare che, quando si passano troppe ore alla scrivania, si finisce per adottare posizioni malsane, per esempio sedendosi sulla gamba o tenendo la schiena storta. Questo tipo di scrivania è stato invece progettato appositamente per offrire nuovi modi per migliorare la postura durante le ore di lavoro, prevenendo in questo modo tutti quei fastidiosi dolori che si sperimentano a fine giornata.

Quanti tipi di scrivanie in piedi esistono?

Le migliori scrivanie in piedi o regolabili sono disponibili in tanti diversi tipi, in modo da dare agli utenti la possibilità di acquistare il modello che più si adatta alle proprie esigenze. Ecco quali sono:

Scrivanie in piedi fisse

Scrivanie in piedi regolabili manualmente

Scrivanie elettriche in piedi

Convertitori da scrivanie in piedi

Scrivanie portatili in piedi

Andiamo a vedere quali sono le principali differenze tra questi modelli.

Scrivanie fisse in piedi

Questo tipo di scrivania offre un’altezza fissa che non può essere regolata. Si tratta quindi di un modello che consente di lavorare esclusivamente in piedi, quindi non adatta a chi desidera poter decidere se lavorare in piedi o seduto.

Scrivanie in piedi regolabili manualmente

Queste scrivanie in piedi possono essere regolate a piacimento dell’utente: solitamente basta armarsi di cacciavite e modificare in pochi minuti l’altezza della scrivania. Questo modello consente di lavorare sia in piedi, che seduti.

Scrivanie elettriche in piedi

Molto simili al modello appena descritto, le scrivanie elettriche sono la soluzione più comoda in assoluto: basta infatti premere un tasto del telecomando per modificare in pochi secondi l’altezza della scrivania. In questo modo è possibile passare da una posizione seduta a in piedi in brevissimo tempo, senza dover cercare strumenti o togliere viti.

Convertitori da scrivania in piedi

Un convertitore di scrivania in piedi è un supporto, solitamente in metallo, che se appoggiato sulla scrivania può consentire all’utente di lavorare in piedi. Può essere posizionato su qualsiasi scrivania o superficie (tavolo della cucina, divano, ecc) e in pochi secondi si ottiene una postazione per lavorare in piedi. Anche in questo caso è possibile acquistare modelli manuali o elettrici.

Scrivanie portatili in piedi

Infine, sul mercato esistono tantissimi modelli delle migliori scrivanie in piedi portatili. Si tratta di scrivanie di diverse dimensioni dotate di ruote, che possono essere trasportate facilmente e spostate in qualsiasi angolo della casa.

Come usare correttamente le scrivanie in piedi

Una volta compresi i principali benefici delle migliori scrivanie in piedi o regolabili, diamo un’occhiata a come utilizzarle al meglio. Ecco alcuni consigli:

Regola correttamente l’altezza della scrivania

Quando si tratta di regolare la scrivania in piedi, non esiste un’altezza giusta. Dovrai infatti procedere per tentativi e trovare l’altezza che va bene per te. In generale, il piano della scrivania dovrà essere allineato con l’altezza delle tue braccia, in modo che queste possano essere appoggiate completamente durante il lavoro. Allo stesso tempo, è importante che i polsi non siano mai inclinati, né verso l’alto, né verso il basso. Molto importante anche la posizione delle spalle, che dovrebbero essere sempre rilassate verso il basso. Le ginocchia invece non devono mai essere eccessivamente estese.

Regolare correttamente l’altezza dello schermo

Anche la posizione del monitor è molto importante. Una volta regolata l’altezza della scrivania, assicurati che il display del computer sia all’altezza degli occhi. Dai un’occhiata ai migliori monitor ultrawide e display per Mac.

Le migliori scrivanie in piedi e regolabili

Scrivania regolabile Smart Planner

Partiamo con una delle migliori scrivanie in piedi attualmente in commercio. Il modello proposto da Smart Planner è elettrico, dotato di un comodo pannello di controllo digitale con quattro impostazioni automatiche programmabili, perfette per passare dalla posizione seduta a quella in piedi in pochissimi secondi. La scrivania può anche essere impostata in base alle preferenze dell’utente, scegliendo diverse altezze preferite. In generale, può essere impostata tra i 73 e i 123 centimetri di altezza. La superficie di lavoro è molto ampia (120×160), il design è robusto e in grado di sostenere computer e altri oggetti da ufficio. Inoltre, offre un comodo pannello frontale scorrevole e diversi punti di ricarica USB e USB C. Il motore della scrivania è molto silenzioso e consente di passare rapidamente da una posizione all’altra.

Scrivania regolabile elettrica Radlove

Passiamo ora a un altro modello di qualità. La scrivania Radlove può essere regolata tra i 60 e i 100 cm di altezza in base alle proprie esigenze. Il suo design ergonomico con quattro pulsanti di memoria sulla scrivania consente di regolare l’altezza in pochissimi secondi. Si tratta di un modello molto robusto e che può sostenere fino a 78 kg di peso. Con una superficie molto ampia, la scrivania è perfetta per chi necessita di un vasto piano di lavoro. La tecnologia anti-collisione e la funzione di protezione corrente rappresentano indubbiamente un valore aggiunto:il sensore integrato può rilevare con precisione gli ostacoli e scendere automaticamente di 2 cm quando ostruito.

Scrivania in piedi elettrica Monomi

Un altro ottimo modello è quello di Monomi, che offre quattro pulsanti preimpostati e un’altezza regolabile tra i 71,9 e i 116,1 cm. La scrivania offre un’ampia area di lavoro (139,7 x 71,1 cm) e una configurazione molto spaziosa che può ospitare due monitor di grandi dimensioni e un computer portatile, oltre a diversi accessori tecnologici ed oggetti di arredamento. Il telaio da scrivania è solido e robusto, realizzato in acciaio di livello industriale combinato con una scrivania resistente consente una capacità di peso di 85,3 kg. L’ampio design a forma di T rende il tavolo molto stabile e perfetto per chi ha bisogno di tanto spazio. Le comode rotelle removibili e bloccabili consentono inoltre di spostare facilmente la scrivania, facilitando in questo modo le pulizie.

Scrivania in piedi elettrica bilbil

La scrivania in piedi di bilbil offre un ampio piano di lavoro, solido, robusto e resistente all’acqua. Sotto il pannello è possibile trovare un comodo foro di raccolta dei cavi per mantenere la scrivania sempre in ordine. La standing desk regolabile in altezza è supportata da un telaio in metallo a doppio raggio molto robusto che può supportare fino a 81,6 kg, mentre la fantastica tecnologia anti-collisione consente di rilevare ogni ostacolo e di alzarsi o abbassarsi automaticamente di due centimetri in modo da evitare danni.Con quattro impostazioni programmabili, l’utente può passare facilmente da una posizione seduta a in piedi semplicemente premendo un tasto.

Scrivania in piedi portatile elettrica BONTEC

Passiamo ora a una scrivania in piedi portatile. Il modello offerto da Bontec è perfetto per chi desidera adottare uno stile di lavoro sano e allo stesso tempo spostare la scrivania in diversi punti della casa. Questo modello offre un’altezza regolabile da 72 cm a 112 cm, che permette di passare dalla posizione in piedi a quella seduta in brevissimo tempo. Con quattro ruote piroettanti, la scrivania può essere spostata facilmente. Questo la rende perfetta sia per chi ha poco spazio in casa, sia per ambienti professionali come uffici, studi artistici e musicali, biblioteche, dentisti, optometristi e studi medici. La scrivania portatile è leggermente più piccola dei modelli fissi: con un piano di lavoro di 65×45 cm, è possibile utilizzare facilmente un laptop e diversi accessori di cancelleria. Realizzata interamente con materiali ecologici, la scrivania è impermeabile, resistente ai graffi e molto facile da pulire. Il suo vassoio retrattile misura 60x30cm, e può contenere tastiera e mouse di dimensioni standard. La capacità di carico massima per la scrivania e il vassoio è di 15 kg e 5 kg rispettivamente.

Scrivania in piedi portatile BONTEC

Ecco un’altra scrivania in piedi portatile progettata da Bontec. In questo caso ci troviamo davanti a un’altezza regolabile da 72 cm a 112 cm, che ancora una volta permette di passare dalla posizione in piedi a quella seduta in pochissimo tempo. Le quattro rotelle consentono di spostare la scrivania in piedi con facilità nella posizione desiderata, rendendola ideale per ambienti professionali come uffici, studi di arte e musica, biblioteche e ambienti medici. La scrivania offre delle dimensioni di 65×45 cm, perfette per ospitare un computer portatile, un pad e altri accessori per lavorare. Anche in questo caso ci troviamo davanti a un modello ecologico, impermeabile ed estremamente robusto. Tuttavia, è sconsigliato appoggiare sul piano di lavoro più di 15 kg di oggetti. Si tratta di un modello molto semplice da usare e da regolare: in questo caso basterà utilizzare la comoda leva per impostare l’altezza desiderata.

Convertitore da Scrivania In Piedi FENGE

Passiamo ora ai convertitori da scrivania in piedi. Fenge offre un ottimo modello con un piano di lavoro da 65,3 x 40,4 cm. Leggero, facile da spostare e in grado di tenere un computer portatile e altri accessori da scrivania. Il convertitore può essere appoggiato su qualsiasi piano per consentire all’utente di lavorare in piedi in modo da alleviare i dolori al collo, alla schiena e alle articolazioni causati dallo stare seduti molte ore davanti al computer Fenge Standing Desk Converter è dotato di un sistema di molle a gas che consente di alzare o abbassare la scrivania in pochi secondi. Quando si finisce di lavorare, può essere facilmente ripiegato per risparmiare spazio. Con una capacità massima di 10 kg, il convertitore di Fenge offre una struttura in acciaio realizzata con materiali di alta qualità: impermeabile, resistente ai graffi e molto semplice da pulire, la scrivania portatile offre dei comodi piedini gommati antiscivolo che ne migliorano la stabilità su qualsiasi superficie.

Convertitore da Scrivania In Piedi BONTEC

Infine, troviamo il convertitore da scrivania in piedi di Bontec, che ancora una volta offre uno strumento di alta qualità e in grado di migliorare la qualità di vita di chi trascorre molte ore seduto. La scrivania è molto spaziosa e perfetta per configurazioni a doppio monitor. Realizzata con supporto integrato per smartphone o tablet, offre inoltre un comodo piano inferiore ergonomico progettato per il mouse e la tastiera. L’altezza può essere regolata liberamente tra 115mm e 505mm. Con l’aiuto della molla a gas, il passaggio dalla posizione seduta a quella in piedi è facile e veloce, con due chiusure a pressione per scegliere l’altezza ideale. Si tratta di uno strumento molto stabile e durevole, costruito in solido acciaio e con una capacità di carico massima di 15kg.