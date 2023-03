7 buoni propositi tecnologici per un 2023 più produttivo

Siamo già a marzo, ma davanti a noi abbiamo ancora tantissimi mesi per migliorare le nostre abitudini e, di conseguenza, noi stessi. Ecco perché questi buoni propositi tecnologici per un 2023 più produttivo ci daranno una grande mano a rendere più semplice e organizzata la vita di tutti i giorni, soprattutto per chi di noi lavora da casa e necessita di seguire una routine più sana e organizzata. L’avvento di un nuovo anno arriva sempre con un rinnovato senso di speranza, ottimismo e l’opportunità di apportare cambiamenti positivi alla nostra vita, cambiamenti in grado di aiutarci a crescere sia personalmente che professionalmente.Sebbene siano davvero tantissimi i fattori in grado di contribuire alla nostra crescita e al nostro successo, non si può negare che la tecnologia svolga un ruolo significativo nelle nostre vite e routine. Oggi, è infatti praticamente impossibile trovare qualcuno che non sia profondamente legato ad almeno un apparecchio elettronico, che si tratti del computer, dello smartphone, del tablet o di uno dei migliori smartwatch per organizzare le proprie giornate. Detto questo, il modo migliore per migliorare le proprie abitudini è cambiare il nostro rapporto con la tecnologia: spesso, questo significa tagliare su alcune pratiche poco utili per la nostra mente e il nostro corpo, e allo stesso tempo incrementarne altre in grado di renderci migliori, sia sul lato umano che professionale. Diamo allora un’occhiata ai migliori propositi tecnologici per un 2023 più produttivo.

Beautiful girl in the office

1. Metti in ordine i tuoi spazi digitali

Un 2023 più produttivo inizia sicuramente con un po’ di ordine in più. La produttività è importante per la vita di tutti i giorni, ma qual è il modo giusto per ottenerla? Sacrificare la propria salute mentale per essere produttivi a tutti i costi non è una buona idea. Piuttosto, quando si cerca di svolgere meglio il proprio lavoro, occorre lavorare su tutti gli aspetti che lo riguardano. Se il luogo o lo spazio di lavoro, come possono essere l’ufficio o la scrivania di casa, sono importanti, è fondamentale anche tenere in ordine i propri spazi digitali. Non lavoreremmo mai su una scrivania disordinata e piena di oggetti che non c’entrano nulla con le nostre mansioni. Perché allora dovremmo accettare di lavorare con un computer o telefono disordinato? Il nostro nuovo 2023 più produttivo inizia proprio con un po’ di decluttering digitale: iniziamo pulendo il desktop del computer (sappiamo bene che lì sopra ci finisce sempre di tutto), la schermata iniziale del telefono e la casella di posta elettronica. Potremo fare lo stesso con i nostri spazi cloud e con le cartelle fisiche del computer. In questo modo, durante le ore di lavoro, cercare QUEL file o QUELLA specifica email non sarà più un’impresa ardua in grado di farci perdere ore preziose di lavoro (e di tempo libero).

2. Organizza le tue giornate con le app per la produttività

Uno dei migliori buoni propositi tecnologici per un 2023 più produttivo è quello di iniziare a organizzare e pianificare al meglio le nostre giornate. Se per alcune persone questo può essere molto semplice, per i più caotici potrebbe rivelarsi una vera impresa. Ma niente paura: la tecnologia del 2023 ci viene incontro anche in questo caso. Oggi esistono infatti tantissime app per la produttività pensate proprio per aiutare gli utenti a gestire al meglio il proprio tempo, sia in ambito professionale che privato. Per esempio, grazie a questi programmi è possibile avere una migliore pianificazione degli impegni e delle riunioni, ricordare scadenze importanti e tanto altro ancora. Delle vere e proprie app a prova di sbadati cronici! Per esempio, potremo utilizzare app come Calendly, Asana o Habitica per iniziare a pianificare al meglio le nostre giornate e incrementare la nostra produttività in un modo sano ed equilibrato. In questi casi, possono tornare molto utili anche le migliori app per elenchi e to-do list. In questo modo, potremo cominciare a organizzare la nostra vita in modo più intelligente e gestire al meglio i nostri impegni, concedendoci allo stesso tempo più tempo per concentrarci sulle questioni più importanti.

3. Acquista uno smartwatch

Sulle stessa linea delle app per la produttività, troviamo gli smartwatch, dei piccoli orologi digitali pensati proprio per aiutarci a gestire al meglio il nostro tempo. Tra i migliori buoni propositi per un 2023 più produttivo, potremmo quindi aggiungere l’acquisto di uno dei migliori smartwatch sul mercato o, se siamo utenti Apple affezionati, di un Apple Watch.

4. Migliora la tua sicurezza online

All’inizio del nuovo anno, è essenziale osservare buone abitudini di sicurezza e privacy online per salvaguardare i nostri dati e la nostra privacy online dal crescente numero di minacce informatiche, come per esempio attacchi hacker, truffe di phishing, ransomware e tanto altro ancora. Fortunatamente, la tecnologia accorre in nostro aiuto ancora una volta. Sono infatti tantissimi gli strumenti a nostra disposizione per evitare di imbatterci in pericolosi attacchi hacker e per tenere al sicuro i nostri dati e la privacy di chi utilizza i dispositivi elettronici. Ecco alcuni consigli utili per proteggersi al meglio durante la navigazione sul web:

Crea password efficaci ma semplici da ricordare

ma semplici da ricordare Se trovi difficile creare e memorizzare nuove password per tutti i tuoi account, prendi in considerazione l’utilizzo di un gestore di password. Ecco una lista dei migliori password manager per smartphone PC e Mac

Cambia spesso le tue password

Abilita l’ autenticazione a due fattori (2FA) per proteggere i tuoi account

(2FA) per proteggere i tuoi account Usa una VPN per crittografare i tuoi dati e mascherare il tuo indirizzo IP quando ti connetti a Internet.

per crittografare i tuoi dati e mascherare il tuo indirizzo IP quando ti connetti a Internet. Evita di connettere i tuoi dispositivi a reti WiFi pubbliche

Evita di cliccare su link poco affidabili o di scaricare file da fonti sconosciute

Installa un antivirus sul tuo computer, smartphone e tablet

L’adozione di queste precauzioni di sicurezza contribuirà a proteggere i tuoi dati ed evitare interruzioni della tua produttività.

5. Trova dei momenti per te stesso

Considerando gli effetti dannosi della cultura del lavoro sempre attiva di oggi, è fondamentale concedersi abbastanza tempo per ricaricare le batterie, rilassarsi e dedicarsi alle proprie attività preferite. La produttività è importante, ma spesso e volentieri occorre mettere da parte gli impegni di tutti i giorni e dare priorità alla propria salute mentale. Fare pause regolari dai tuoi dispositivi digitali e ridurre il tempo davanti allo schermo può fare miracoli per la tua salute e produttività.

6. Smetti di fruire di contenuti che non ti interessano davvero

Tra i migliori buoni propositi per un 2023 più produttivo, ne spicca uno più importante di altri. Nel 2023, passiamo davvero troppo tempo a “scrollare” i social network durante il tempo libero, finendo per ritrovarci più spesso di quanto non amiamo ammettere a fruire di contenuti inutili e che neanche ci interessano. Sebbene possa sembrare una pratica innocua e priva di pericoli, in realtà si tratta di attività dannose per la nostra salute mentale, poiché non fanno che privarci del poco tempo libero a nostra disposizione che potremmo utilizzare per fare qualcosa che amiamo davvero. Come liberarsi di quest’abitudine malsana? Basterà riprendere il controllo del nostro tempo e impegnarlo per le nostre passioni, che siano la lettura, i videogiochi, il ciclismo o lunghe passeggiate all’aperto. E se vuoi avere un’idea dettagliata di quanto tempo perdi sui social, puoi sempre utilizzare l’app Tempo di utilizzo di iPhone o l’app Benessere digitale di Android: in entrambi i casi potrai avere una panoramica dettagliata delle tue attività online.

7. Acquisisci nuove skill tecnologiche

Ecco infine un ultimo buono proposito per un 2023 più produttivo: impara nuove skill digitali. Che tu lavori o meno nel settore tecnologico, restare aggiornato sulle ultime tendenze tecnologiche e acquisire nuove competenze può essere un ottimo modo per rimanere competitivo. In questo senso, aggiornare i software che utilizzi per lavorare e rimanere sempre al passo con i tempi ti aiuterà non solo a svolgere meglio il tuo lavoro, ma anche a risparmiare tempo prezioso utilizzando sempre e comunque i migliori strumenti disponibili sul mercato.