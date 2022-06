Migliori Apple Watch: quale comprare nel 2022

Uno dei dilemmi del 2022 è quale Apple Watch comprare. Stiamo parlando del famosissimo smartwatch di Apple, annunciato per la prima volta nel 2014 e da allora fondamentale per la vita quotidiana e lavorativa. Sebbene sul mercato sia possibile trovare una grandissima varietà di smartwatch per tutti i gusti, Apple Watch rimane il preferito della maggior parte degli utenti. Il suo design unisex unico, elegante ed estremamente personalizzabile contribuisce sicuramente a renderlo uno dei wearable più gettonati in assoluto. Ma ciò che lo rende un prodotto unico e inimitabile sono le sue tantissime funzionalità, che al giorno d’oggi possono rappresentare un prezioso aiuto sia per rendere più semplice la vita di tutti i giorni, sia per chi necessita di un dispositivo per lavorare, per gestire le notifiche e gli impegni. Si tratta inoltre di un device molto apprezzato dagli amanti del fitness, che troveranno in esso una grande quantità di app e funzionalità pensate proprio per rendere lo sport più facile. Se stai valutando l’acquisto di uno dei migliori Apple Watch continua a leggere: nei prossimi paragrafi ti spiegheremo quali sono le sue funzionalità più interessanti e quale modello scegliere in base alle tue esigenze.

Quali sono le funzionalità dei migliori Apple Watch?

Apple Watch non è solo un semplice smartwatch. Il dispositivo mette infatti a disposizione dei propri utenti una vasta gamma di funzionalità estremamente utili per tantissime categorie di persone, oltre a tantissime misure di sicurezza per una vita più sana. Il dispositivo non si limita infatti a dare la libertà all’utente di effettuare chiamate, inviare messaggi e gestire le notifiche. Tutti i migliori Apple Watch attualmente in commercio sono compatibili con iPhone 6s e successivi aggiornati all’ultima versione di iOS. Non sono invece compatibili con nessun dispositivo Android. Ecco quali sono le funzionalità che troverai nei diversi modelli di Apple Watch.

Apple Watch e il fitness

Apple Watch è un perfetto compagno di fitness, in grado essere immerso in acqua fino a 50 metri di profondità, aiutando chi nuota ad avere sotto controllo tutti i dati riguardanti il numero di vasche e i tempi in piscina o la mappa dell’area in mare. Grazie a Apple Fitness+ chi desidera tenersi in forma potrà godere di numerose sessioni di fitness dalla durata variabile e in grado di venire incontro a tutte le esigenze. Si potranno seguire sessioni da 5 minuti o da 45, scegliendo tra undici diversi tipi di allenamento tra HIIT, rafforzamento, pilates e yoga. Gli amanti della meditazione potranno trovare tante lezioni guidate mirate al benessere fisico e mentale dell’utente. I parametri registrati durante l’attività sportiva verranno inoltre condivisi su iPhone, iPad e Apple TV. Infine, durante la giornata potrai monitorare tutti i tuoi movimenti, tenendo conto anche di quanti passi fai, di quante volte ti alzi in piedi e del tipo di attività che preferisci svolgere. Con l’app Allenamento potrai registrare tutti i tuoi workout di Pilates, danza, bici e tanto altro.

Apple Watch e la salute fisica

Con Apple Watch potrai tenere sotto controllo la tua salute grazie all’app Battito cardiaco, che ti aiuterà a monitorare costantemente il ritmo del tuo cuore. L’applicazione è stata studiata per inviare una notifica ogni volta che il battito è irregolare, o che la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa.

Apple Watch la e salute mentale

Apple ha sviluppato un’app anche per tenere conto della salute mentale di chi indossa Apple Watch. Si tratta di Mindfulness, un programma pensato per aiutarti a ridurre e gestire lo stress, insegnandoti come affrontare le sfide della vita tramite il controllo del respiro oppure proponendoti brevi pause o sessioni di meditazione.

Apple Watch e la sicurezza

Apple Watch si accorge se subisci un infortunio, per esempio se cadi o smetti di muoverti improvvisamente. Il dispositivo è studiato per far partire una telefonata ai servizi di emergenza in caso di rilevamento di forti cadute durante le sessioni di allentamento. Potrai anche chiamare i soccorsi autonomamente tenendo premuto il taso laterale, anche se ti trovi all’estero.

Apple Watch lavora anche di notte

L’app Sonno lavora insieme ad iPhone per monitorare il riposo e per aiutarti a creare una routine per migliorare la qualità del sonno. Avrai a tua disposizione anche un grafico che mostra come hai dormito negli ultimi tempi in modo da avere la situazione più chiara e da aiutarti a migliorarla più in fretta.

Apple Watch e le app

La maggior parte delle applicazioni presenti nell’App Store di iPhone e iPad possono essere utilizzare anche sul tuo Apple Watch. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze.

Apple Watch e la musica

Con Apple Watch potrai ascoltare la tua musica preferita scegliendo tra oltre 75 milioni di brani presenti su Apple Music. Potrai anche ascoltare una grande varietà di audiolibri o podcast.

Come personalizzare il tuo Apple Watch

I modelli di Apple Watch appartenenti alla Series 7 presentano un display più ampio del 30% rispetto ai modelli Series 3. Al momento dell’acquisto potrai scegliere tra decine di quadranti Apple o crearne uno unico e personalizzato. Anche il cinturino potrà essere scelto al momento dell’acquisto e sostituito a piacimento scegliendo tra una grande varietà di modelli, stili e colori. Infine, ogni modello presenta diversi tagli di dimensioni dello schermo.

Cos’è Apple Watch Cellular?

Apple Watch Cellular è un nuovo modello dei migliori Apple Watch che può essere connesso all’iPhone in modo ancora più profondo. Sarà infatti possibile attivare una vera e propria sim card virtuale con lo stesso numero di telefono utilizzato su iPhone, effettuare chiamate, inviare messaggi e utilizzare tutte le app che necessitano di una connessione a Internet. A differenza delle altre versioni, Apple Watch Cellular non necessita della presenza di iPhone, ma potrà essere utilizzato in autonomia, anche per effettuare chiamare e inviare sms. Il dispositivo funzionerà alla perfezione anche con la batteria dell’iPhone scarica o spenta. Attualmente questo tipo di servizio è disponibile solamente per gli utenti Vodafone e TIM che hanno attivato l’abbonamento One Number al costo di 4,99€ al mese.

Quale Apple Watch aquistare

Apple Watch 7

Apple Watch Series 7 è l’ultimo modello lanciato da Apple, nonché il migliore attualmente sul mercato. Disponibile nelle classiche misure da 41 mm e 45 mm, il wearable di Apple può essere personalizzato a piacimento, scegliendo tra una grande varietà di colori (mezzanotte, galassia, verde, azzurro e rosso), di cinturini e di materiali di costruzione (alluminio, acciaio inossidabile e titanio). Proprio come i modelli della serie precedente, il quadrante presenta linee arrotondate e un design estremamente elegante. Il display Retina always-on è il più grande attualmente in commercio. Si tratta di un dispositivo robusto, resistente all’acqua e alla polvere e con un’ottima batteria, che dura il 33% in più rispetto ai modelli precedenti. Come gli altri modelli, Apple Watch 7 è in grado di monitorare il battito cardiaco (grazie al servizio ecg sempre disponibile), di misurare i livelli di ossigeno del sangue, di monitorare l’attività fisica e di offrire una vasta gamma di app e allenamenti agli appassionati di sport. Consente di effettuare telefonate, di inviare messaggi, di ascoltare la musica e di gestire le notifiche e gli impegni in modo semplice e veloce. Infine, il dispositivo è dispositivo anche nella versione Cellular e può essere utilizzato anche senza avere sempre un iPhone a portata di mano. Apple Watch 7 rientra tra i migliori Apple Watch attualmente in commercio ed è il dispositivo perfetto per chi vuole il meglio sotto il punto di vista del display, della ricarica rapida e delle app disponibili.

Apple Watch 6

Apple Watch è un altro ottimo dispositivo di Apple in grado di offrire una vasta gamma di funzionalità a un prezzo decisamente minore rispetto al modello successivo. Anche questo modello offre un vasto assortimento di applicazioni dedicate agli sportivi e agli amanti del fitness. Misura i livelli di ossigeno del sangue e offre un’ottima app di ecg da utilizzare in qualsiasi momento. Perfetto anche per rispondere alle telefonate, inviare messaggi e gestire le notifiche e gli impegni. Grazie al display Retina always-on, il dispositivo offre un’ottima luminosità e colori sgargianti. Per tutti i dettagli vi invitiamo a leggere la nostra recensione dopo 3 mesi di utilizzo.

Apple Watch SE

Apple Watch SE è uno dei modelli più in voga al momento, un dispositivo elegante e ricco di funzionalità a un prezzo decisamente inferiore rispetto agli ultimi modelli usciti sul mercato. Anche con questo wearable presenta il servizio Cellular, grazie al sarà possibile rispondere alle telefonate, inviare messaggi, ricevere notifiche e gestire gli impegni anche senza avere l’iPhone sempre a portata di mano. Il dispositivo riserva molte app agli amanti dello sport, che potranno scegliere tra una vasta gamma di allenamenti in più discipline. Il dispositivo può anche essere immerso in acqua fino a 50 metri di profondità. Come già accennato, questo wearable di Apple mette a disposizione degli utenti un ottimo servizio di sicurezza con chiamata automatica ai soccorsi in caso di cadute e di emergenze. Disponibile in due diversi tagli di dimensioni (44 o 40 millimetri) e con un display Retina OLED più ampio del 30% rispetto ai modelli Series 3. La batteria presenta un’ottima durata che può raggiungere le 18 ore.

Apple Watch 3

Infine, Apple Watch 3 è un dispositivo di alta qualità, perfetto per chi ha poche pretese e non vuole spendere troppo per l’acquisto di uno smartwatch. Disponibile in due diversi tagli di dimensioni (42 e 38 mm) e con un ottimo display Retina, il device è la scelta perfetta per chi vuole svolgere le attività base, come telefonare, inviare messaggi e gestire le notifiche. Ottimo anche per gli sportivi, Apple Watch 3 può essere immerso in acqua fino a 50 metri di profondità, può monitorare le funzioni vitali e inviare chiamate ai soccorsi in caso di cadute o emergenze. Anche in questo caso la batteria durerà fino a 18 ore.