Apple Watch: le 7 migliori app per personalizzare il quadrante

La caratteristica più interessante di Apple Watch è rappresentata dalla pressochè illimitata possibilità di personalizzare il quadrante dell’orologio. Puoi praticamente decidere di visualizzare di tutto sul tuo orologio, perfino il tuo programma televisivo preferito. Ovviamente, tutto ciò è possibile grazie ad alcune app: sei curioso di scoprire quali sono le migliori? Prosegui nella lettura del nostro articolo!

Clockology

Clockology è un’app davvero straordinaria che non solo ti permette di progettare i tuoi quadranti su Apple Watch ma anche di usare quelli creati da altri utenti. Ami gli anni ’90 e vuoi respirarne la tipica atmosfera anche mentre usi il tuo orologio? E allora non puoi lasciarti sfuggire il quadrante dell’orologio Casio Space che puoi vedere in foto qui sotto.

Puoi usare Clockology non solo per personalizzare il tuo Apple Watch ma anche per progettare il tuo originale orologio ed usarlo sul tuo desktop, iPhone o iPad.

Watch Face Albums

Gratuita e ricca di quadranti e sfondi per il tuo orologio, Watch Face Albums ti permette di scegliere tra un numero incredibile di quadranti. Se ti piacciono gli orologi classici oppure quelli astronomici, allora quest’app fa davvero al caso tuo. Anche se l’applizazione è gratuita, alcuni quadranti sono a pagamento. Trovi però sempre la sezione “Oggi gratis” in cui potrai scegliere tra alcune interessanti opzioni gratuite.

Purtroppo, Watch Face Albums non è un’app direttamente integrata con Apple Watch: ciò vuol dire che, prima di iniziare ad usarli, dovrai scaricare i quadranti sotto forma di foto.

Facer

Questa è l’app più popolare al mondo per quantità ed eterogeneità di quadranti disponibili. Sono migliaia le opzioni tra cui scegliere per personalizzare al massimo il tuo Apple Watch. Facer è supportata anche da una community di utenti molto attiva nella quale potrai trovare quadranti di tutti i tipi ma anche piccole modifiche dello sfondo e molto altro ancora.

Grazie all’editor integrato, Facer è davvero molto semplice da usare: puoi progettare il quadrante del tuo orologio online oppure usando l’app iOS. Molto interessanti, inoltre, le partnership che ti permettono di utilizzare quadranti quadranti di marchi famosi come Tetris, Ghostbusters, Garfield e Star Trek. Insomma, su Facer troverai un’ampia selezioni di quadranti, così ampia che non la troverai da nessun’altra parte!

Buddywatch

Buddywatch è l’app che si definisce “stilista di Apple Watch” e che ti permette di personalizzare al massimo il tuo orologio. Ben progettata e semplice da usare, con quest’app puoi non solo scaricare meravigliosi quadranti ma anche accedere ad una serie di consigli con cui scoprire quale cinturino abbinare al tuo orologio. A tal proposito, dai anche un’occhiata al nostro articolo i migliori cinturini ed accessori per Apple Watch.

Una volta individuato il cinturino per Apple Watch che desideri utilizzare, cliccando sul pulsante “Download” verrai indirizzato all’app Apple Watch su cui puoi ulteriormente personalizzare il quadrante. E se vuoi personalizzare ancora di più il tuo orologio effettuando qualche modifica, sappi che Buddywatch può consigliarti anche quale app scaricare. Grazie al pulsante di ricerca, puoi restringere il campo cercando tra una eterogeneità incredibile di categorie tra cui casual, salute e sport.

Watchfacely

Quest’app per personalizzare il tuo Apple Watch è davvero straordinaria: Watchfacely ti mostra subito la lista di quadranti più popolari della settimana. Ovviamente, se non sei soddisfatto puoi sempre continuare a scorrere la lista verso il basso: qui troverai gli ultimi quadranti aggiunti. Se non sei ancora soddisfatto, clicca sull’opzione “Visualizza tutto” dove potrai visualizzare ed accedere ad una grande quantità di quadranti, tutti diversi tra loro. Puoi trovare praticamente di tutto: dalle bandiere nazionali agli sfondi a tema naturalistico.

MobyFace

Acclamata dagli utenti di tutto il mondo, MobyFace è sempre ricca di contenuti aggiunti settimanalmente ma si contraddistingue anche per le partnership che ti permettono di utilizzare quadranti di brand famosi (come ad esempio, Star Wars e The Mandalorian).

Molto utile è anche l’integrazione con il sito Web MobyFace: qui puoi trovare una serie di video tutorial che ti spiegano come scaricare e installare i quadranti di Apple Watch. Star Wars, NASA e sfondi relativi ad arte e natura: puoi trovare proprio di tutto su MobyFace! Alcuni quadranti sono ovviamente a pagamento ma ci sembra davvero un ottimo investimento.

Watchsmith

Quest’app è profondamente diversa dalle altre di cui ti abbiamo parlato dino ad ora. Watchsmith ti permette infatti di creare complicazioni che cambiano dinamicamente durante il giorno. Ad esempio, puoi decidere di iniziare la giornata con un quadrante che mostri anche le previsioni del tempo e poi continuare con uno sfondo che ti mostri il calendario.

L’app include una serie di complicazioni altamente personalizzabili che vanno dalla data al meteo fino all’astronomia. Watchsmith è perfetta per te se ami le complicazioni e vuoi usarle per visualizzare sul tuo orologio informazioni diverse come promemoria, calendario, meteo e molto altro. L’app è gratuita ma devi sottoscrivere un abbonamento se vuoi accedere a tutti i contenuti.

