20 trucchi e segreti dell’Apple Watch che devi conoscere!

Sai che il tuo Apple Watch può aiutarti a trovare il tuo iPhone, a sbloccare il Mac, ad avvertirti se il tuo udito è in pericolo o anche a rilevare quando hai fatto una brutta caduta e chiedere aiuto?

Se la risposta è no, probabilmente stai sottovalutando che il dispositivo indossabile di Apple è una vera e propria miniera di funzionalità: scopriamo insieme alcune delle principali, con trucchi e segreti che ti permetteranno di ottenere il meglio dall’Apple Watch.

Prima di iniziare, però, una piccola avvertenza: molte delle funzionalità che commenteremo nelle prossime righe sono state introdotte nell’autunno del 2019 con watchOS 6, iOS 13 e macOS Catalina. Solo se i tuoi dispositivi eseguono queste versioni del rispettivo sistema operativo (o versioni più recenti) sarai in grado di avere accesso alle opzioni che ora esporremo.

Sbloccare il Mac

Nel 2016 Apple ha aggiunto una funzione che ti permette di sbloccare il tuo Mac con l’Apple Watch. Per utilizzare questa funzione, il tuo Apple Watch deve eseguire watchOS 3 o più recente, essere accoppiato con un iPhone 5 o successivo, e il tuo Mac dovrà essere stato prodotto dopo la metà del 2013.

Per attivare lo sblocco automatico, vai in Preferenze di Sistema > Generale sul tuo Mac. Assicurati che l’opzione “Consenti Handoff tra questo Mac e i tuoi dispositivi iCloud” sia attivata. Poi vai in Preferenze di sistema > Sicurezza e privacy e attiva “Consenti al tuo Apple Watch di sbloccare il Mac” nella scheda Generale.

Il tuo Mac dovrebbe ora sbloccarsi automaticamente quando ti trovi a pochi metri dalla schermata di accesso. Affinché questa opzione funzioni, devi aver effettuato l’accesso allo stesso ID Apple sul tuo Apple Watch, sull’iPhone abbinato e sul Mac.

Approvare le richieste di password con Apple Watch

Introdotta in macOS Catalina è la possibilità di “Approvare con Apple Watch” qualsiasi richiesta di autorizzazione a livello di amministrazione. Per intenderci, sono le richieste che spesso appaiono quando si tenta di eliminare o installare software, visualizzare le password salvate in Safari, o accedere a pannelli di impostazioni bloccati.

Se hai già impostato lo sblocco automatico (vedi sopra), allora non devi fare nient’altro: vedrai le richieste di approvare le modifiche sul tuo polso mentre lavori sul tuo Mac. Se non hai ancora abilitato lo sblocco automatico, segui le istruzioni della sezione precedente.

Monitorare i livelli di rumore ambientale

L’aggiornamento watchOS 6 di Apple ha aggiunto il monitoraggio dei livelli di rumore ambientale se hai un Apple Watch Series 4 o un modello più recente. La funzione monitora i livelli sonori intorno a te e invia una notifica se i livelli sonori superano una certa soglia per tre minuti o più. Per attivare la funzione, apri l’app “Watch” sul tuo iPhone, tocca “Rumore” e poi imposta la soglia che preferisci.

Puoi anche attivare una personalizzazione del quadrante dell’orologio che ti darà una visualizzazione in tempo reale dei livelli attuali di rumore ambientale.

Dopo aver attivato il monitoraggio del rumore ambientale, vedrai una nuova voce sotto l’app Salute. Terrà traccia dei livelli sonori che incontri e ti avvisa se sei esposto a suoni forti per un periodo prolungato.

Rilevare se hai subito una brutta caduta

L’Apple Watch Series 4 o successivo può anche rilevare quando sei “caduto e non riesci ad alzarti”. Se l’orologio rileva una caduta seguita da un periodo di inattività, chiama automaticamente i servizi di emergenza e i tuoi contatti di emergenza selezionati.

Per impostazione predefinita, questa funzione è disabilitata a meno che tu non abbia 65 anni o più (e anche in quel caso, puoi disabilitarla). Puoi attivarla manualmente, ma sappi che il tuo orologio potrebbe chiamare i servizi di emergenza quando un evento non è una vera emergenza.

Per attivare il rilevamento delle cadute di Apple Watch:

Lancia l’app “Watch” sul tuo iPhone

Tocca “Emergenza SOS”.

Attiva “Rilevamento delle cadute”.

Tieni tuttavia conto che più si è fisicamente attivi, più è probabile che si possa attivare un falso positivo. Fortunatamente, però, l’orologio cerca di avvisarvi prima di chiamare i servizi di emergenza. Puoi anche scegliere di rilevare solo le cadute durante gli allenamenti, se sei preoccupato.

Trovare il tuo iPhone scomparso

Una delle caratteristiche più utili dell’Apple Watch è la capacità di “ping” del tuo iPhone: una funzione perfetta per quelle volte in cui perdi il tuo iPhone nei cuscini del divano.

Per accedere a questa funzione, scorri verso l’alto sul quadrante dell’orologio per andare sul centro di controllo, e poi tocca l’icona iPhone. Il tuo iPhone suonerà un suono acuto e udibile. Puoi continuare a toccare l’icona del campanello finché non hai trovato il tuo iPhone. Se tendi a lasciare il tuo iPhone in posti strani, questa funzione potrebbe essere sufficiente per giustificare l’acquisto di un Apple Watch.

Disattivare gli avvisi di chiamata in arrivo con un gesto

Ricevere avvisi di chiamata sul tuo Apple Watch è comodo, ma non sempre vuoi rispondere alla chiamata. Se hai fretta di mettere a tacere una notifica di chiamata in arrivo, basta posizionare il palmo della mano sull’orologio. Smetterà di vibrare e suonare, ma la chiamata non verrà rifiutata.

Trasferire le chiamate in arrivo

Puoi anche trasferire le chiamate al tuo iPhone. Basta toccare “…” sulla schermata della chiamata in arrivo, quindi toccare “Rispondi su iPhone” per avviare il trasferimento. La chiamata va al tuo iPhone, dove viene risposta automaticamente e messa in attesa. Un messaggio preregistrato dice al chiamante cosa sta succedendo. Puoi quindi prendere il tuo iPhone e riprendere la chiamata.

Dire l’ora con il feedback aptico

La funzione Taptic Time usa le capacità di feedback aptico del tuo Apple Watch per scandire l’ora sul tuo polso, così non devi guardarla. Questa funzione è particolarmente utile per le persone ipovedenti o presbiti.

Segui questi passaggi per abilitare Taptic Time:

Avvia l’app “Impostazioni” sul tuo Apple Watch

Scorri verso il basso e tocca “Orologio”.

Tocca “Taptic Time” e poi attiva la funzione

Scegli uno dei profili

Ci sono tre profili tra cui puoi scegliere: “Digits”, “Terse” e “Morse Code”. “Cifre” ti dà un tocco lungo ogni 10 ore, brevi tocchi per ogni singola ora, un altro tocco lungo ogni 10 minuti e singoli tocchi brevi per ogni minuto. Con il profilo “Terse”, ricevi dei colpetti lunghi ogni cinque ore, dei colpetti brevi per le ore rimanenti e dei colpetti lunghi per ogni quarto d’ora. Il profilo “Codice Morse” batte ogni cifra dell’ora nel suo modello di codice Morse associato.

Dopo aver attivato questa funzione e scelto un profilo, posiziona e tieni premuto due dita sul quadrante dell’Apple Watch per controllare l’ora.

Attivare i campanelli aptici orari

Se vuoi sentire la sabbia del tempo scivolare via sul tuo polso, puoi attivare “Chimes”. Quando l’orologio non è in modalità silenziosa, questa funzione emette un suono e fa vibrare il polso ogni ora, mezz’ora o quarto d’ora.

Per abilitare “Chimes”, segui i passi seguenti:

Avvia l’app “Impostazioni” sul tuo Apple Watch

Scorri verso il basso e tocca “Accessibilità”

Scegli “Chimes”

Attiva l’impostazione “Chimes”.

Tocca “Suoni” e poi scegli “Campane” o “Uccelli”

Tocca “Programma” e poi tocca “Ogni ora”, “Ogni mezz’ora” o “Ogni quarto d’ora”.

Registrare gli allenamenti

L’Apple Watch è un ottimo compagno di allenamento, ma non ha necessariamente un allenamento per ogni tipo di attività che potresti voler registrare. Tuttavia, è possibile scegliere “Altro”, che premia l’attività più o meno allo stesso ritmo di una camminata veloce. Se la tua frequenza cardiaca si alza durante questo periodo, l’orologio assegna più attività.

Per una migliore organizzazione dei dati di allenamento, è possibile etichettare questi allenamenti, ma la finestra per farlo è piuttosto stretta. Bisogna infatti etichettarli nella schermata di riepilogo subito dopo l’allenamento. Segui questi passi:

Apri l’app “Workout” sul tuo Apple Watch

Scegli “Aggiungi allenamento” dal fondo dell’elenco

Tocca “Altro” allenamento e completa la tua attività

Termina il tuo allenamento, quindi aspetta che appaia la schermata di riepilogo dell’allenamento

Tocca “Nome allenamento”, quindi seleziona dall’elenco degli allenamenti disponibili

Ora sarai in grado di selezionare questo tipo di allenamento (o l’etichetta) dall’elenco principale degli allenamenti nell’app Allenamenti. Alcuni dei tipi di allenamento interessanti includono: “Arti marziali”, “Sci alpino”, “Pilates” e “Kickboxing”.

Personalizzare le visualizzazioni degli allenamenti

Ogni allenamento appare in modo diverso quando è attivo sull’Apple Watch. Per esempio, un allenamento in bicicletta mostra il dislivello, la distanza e la velocità media, mentre un allenamento a piedi mostra il passo medio e le calorie totali bruciate.

È possibile personalizzare questi display fino a un certo punto. Per farlo, apri l’app “Watch” sul tuo iPhone e scorri verso il basso fino a “Workout”. Tocca “Workout View” per vedere un elenco delle visualizzazioni dell’allenamento che puoi personalizzare. Apple limita ciò che è possibile aggiungere e rimuovere in base al tipo di allenamento.

La maggior parte delle visualizzazioni degli allenamenti sarà già “piena”, il che significa che dovrete rimuovere un elemento dall’elenco “Includi” prima di poterne aggiungere uno dall’elenco “Non includere”.

Passare dall’app corrente a quella usata per ultima

Per passare rapidamente da un’app all’altra sul tuo orologio Apple, tocca due volte la corona digitale. Se preferisci usare l’app switcher e scorrere un elenco delle app usate per ultime (come puoi fare sul tuo iPhone), tocca una volta il pulsante laterale.

Espellere l’acqua dall’Apple Watch

L’Apple Watch di prima generazione e la Serie 1 sono resistenti all’acqua, ma non dovresti comunque immergerli. Puoi immergere e usare la Serie 2 e le più recenti in acqua poco profonda (compresa l’acqua salata).

Se immergi il tuo Apple Watch, assicurati di espellere l’acqua dalla custodia quando torni sulla terraferma. Per farlo, devi attivare il blocco dell’acqua sul tuo Apple Watch, e poi ruotare la corona digitale in modo che l’altoparlante possa espellere l’acqua che è rimasta intrappolata all’interno.

Usa l’Apple Watch come walkie-talkie

In watchOS 5, Apple ha aggiunto una nuova trovata: la funzione walkie-talkie. Funziona solo con altre persone che hanno un Apple Watch, ed è un po’ capricciosa nel migliore dei casi. È necessario un Apple Watch Series 1 o successivo per utilizzare la funzione walkie-talkie.

Per usarlo, assicurati che il tuo orologio sia aggiornato e che esegua watchOS 5.3 o successivo. Il tuo iPhone dovrebbe avere iOS 12.4 o più recente e l’app FaceTime installata e configurata. Vai su Impostazioni > FaceTime e attiva FaceTime. Poi, apri l’app Walkie-Talkie sul tuo Apple Watch, tocca “Add” per trovare la persona con cui vuoi chattare, tocca e tieni premuto il pulsante sullo schermo per selezionare un contatto, e poi rilascialo. Il tuo messaggio vocale viene quindi inviato al tuo contatto.

Il tuo Apple Watch riproduce automaticamente ad alta voce tutti i messaggi che ricevi, anche se è attiva la modalità silenziosa. Per renderti indisponibile su Walkie-Talkie, scorri verso l’alto sul quadrante dell’orologio per rivelare Centro di controllo, quindi tocca l’icona gialla Walkie-Talkie; diventerà grigia.

Cancellare rapidamente tutte le notifiche

Per vedere un elenco delle notifiche che hai ricevuto sul tuo orologio, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo sul quadrante dell’orologio. Ogni volta che hai delle notifiche in questo “vassoio”, vedrai un punto rosso nella parte superiore del quadrante dell’orologio.

Per cancellare rapidamente tutte le notifiche e il punto rosso, scorri verso il basso sul quadrante dell’orologio per rivelare le tue notifiche. Poi, tocca con forza lo schermo (cioè, premi più forte di quanto fai normalmente, finché non senti un clic tattile). Tocca “Cancella tutto” per cancellare tutte le notifiche.

Siri a mani libere

A differenza del tuo iPhone, Siri non è sempre in ascolto sul tuo Apple Watch, ma puoi comunque usarlo a mani libere. Per attivare Siri, alza il tuo Apple Watch verso il viso prima di fare la tua domanda. Non è necessario dire “Ehi, Siri” prima.

Può volerci un po’ per abituarsi a questo. Abbiamo scoperto che se si alza la mano e poi si fa una pausa per un momento prima di parlare, si ottengono i risultati migliori. Ma se non fa per te, puoi disabilitare la funzione alza per parlare. E se non vuoi usare Siri a mani libere, puoi anche disattivare “Ehi, Siri” sul tuo Apple Watch.

Eliminare le app si bloccano

A volte, proprio come iOS su iPhone, le app si bloccano su watchOS. Quando questo accade, devi forzare l’uscita, proprio come faresti su un iPhone. Per fare questo, premere il pulsante laterale (non la corona digitale) una volta per aprire l’app switcher. Scorri fino all’app che vuoi chiudere forzatamente e poi scorri verso destra. Tocca la “X” rossa che appare per eliminare l’app.

Sfogliare l’App Store

Con watchOS 6 e successivi, puoi sfogliare e installare app dall’App Store direttamente sul tuo Apple Watch, invece di dover fare tutto sul tuo iPhone. Questo funziona su qualsiasi Apple Watch compatibile con watchOS 6 (Serie 1 e successive), quindi assicurati di aver aggiornato il tuo Apple Watch sotto Watch > Generale > Preferenze di sistema sul tuo iPhone.

Scuotere la schermata iniziale

Se fai un Force Touch (premi più forte del solito finché non senti un clic aptico) sulla schermata iniziale del tuo Apple Watch, puoi scegliere tra la visualizzazione a griglia predefinita e la più tradizionale visualizzazione a elenco, che puoi navigare tramite la Digital Crown.

Se vuoi mantenere la vista a griglia, è molto più facile organizzarla tramite il tuo iPhone. Basta lanciare l’app Watch, selezionare App Layout e poi trascinare le app dove vuoi tu.

Aggiungi le tue iniziali al quadrante dell’orologio

Alcune watch face possono visualizzare un monogramma di un massimo di cinque lettere. Per impostare il tuo monogramma, lancia l’app Watch sul tuo iPhone e poi scorri verso il basso fino a Orologio. Digita le cinque lettere che desideri sotto “Monogramma”, e poi aggiungi la complicazione del monogramma al quadrante dell’orologio che hai scelto.