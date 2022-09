Desideri una sedia ergonomica? Ecco i migliori modelli del 2022!

Oggi, acquistare una delle migliori sedie ergonomiche è molto importante per chi lavora tante ore al computer. Al giorno d’oggi si tende a passare tantissime ore seduti davanti al PC, per questioni di lavoro, per controllare i social o per giocare. Ecco perché è così importante munirsi di una sedia ergonomica che sia comoda e che ci aiuti a mantenere una buona postura. Infatti, stare seduti su una sedia normale può portare a gravi problemi o comunque causare spiacevoli dolori alla schiena, al collo e alle braccia. Persino le nostre gambe risentono della postura che adottiamo ogni giorno. Dopo aver visto le migliori sedie da gaming, diamo un’occhiata a quelle che sono le migliori sedie ergonomiche attualmente in commercio.

Le migliori sedie ergonomiche: i requisiti fondamentali

Le migliori sedie ergonomiche rappresentano la scelta ideale per chi trascorre tanto tempo davanti al computer. Ma cosa vuol dire davvero “ergonomico”? E come scegliere una sedia che sia davvero adatta a prevenire spiacevoli problemi alla schiena? Una sedia ergonomica è studiata appositamente per essere utilizzata per tante ore di seguito e deve quindi essere comoda e in grado di sostenere al meglio la schiena, il collo e le braccia. Una cattiva postura potrebbe infatti essere causa di mal di schiena cronico e persino di dolorose tendiniti. Fortunatamente, al giorno d’oggi in commercio è possibile trovare una grandissima varietà di sedie ergonomiche di tutti i tipi, studiate appositamente per rendere più piacevole la permanenza davanti al computer. Ma come scegliere la miglior sedia per noi? Vediamo quali sono i requisiti fondamentali da tenere in considerazione al momento dell’acquisto delle migliori sedie ergonomiche.

Rivestimento

Proprio come faresti con qualsiasi altro pezzo di arredamento, dovrai fare molta attenzione ai materiali con cui è realizzata la sedia ergonomica che acquisterai. Infatti, sebbene possa sembrare un aspetto secondario, in realtà il rivestimento gioca un ruolo fondamentale nella comodità della sedia. La pelle è sicuramente un materiale durevole e di buona qualità, ma decisamente poco traspirante. Se ti piacciono le sedie realizzate in pelle, una buona opzione potrebbe essere una sedia rivestita in pelle traforata. Tuttavia si tratta di un’opzione costosa e non adatta a tutti. Alcuni materiali sintetici sono più economici, sostenibili e allo stesso tempo traspiranti.

Ammortizzazione

Una delle maggiori differenze tra una sedia economica con scarsa ergonomia e una sedia più costosa ed ergonomica non è visibile all’occhio. Infatti, l’ammortizzazione è un fattore davvero molto importante e di cui tenere conto in fase di acquisto. Se ammortizzate, alcune aree della sedia offrono un maggiore e migliore sostegno di alcune parti del corpo, prevenendo in questo modo spiacevoli problemi alla schiena e alle braccia. Anche l’imbottitura deve essere realizzata in modo da offrire il giusto supporto e ovviamente da non deteriorarsi nel tempo. Infatti, i modelli più economici sono spesso realizzati con materiali inizialmente comodi ma che perdono di spessore col passare del tempo. La sedia risulterà quindi estremamente comoda per qualche settimana o mese, per poi offrire uno scarso supporto e una seduta decisamente poco piacevole. Una sedia con imbottitura in memory foam invece si adatta bene alla forma del corpo di chi si siede senza lasciare alcun tipo di conca o distorsione nel materiale. Inoltre, si tratta di un materiale traspirante e in baso di offrire un ottimo supporto.

Materiali del telaio

Le migliori sedie ergonomiche sono sicuramente stabili e in grado di mantenere la propria forma anche dopo molti anni. Infatti, questi due aspetti sono molto importanti e se trascurati possono influire negativamente sulla funzione della sedia e sul nostro corpo. Generalmente le sedie da ufficio sono costruite con un mix di plastica e metallo: tuttavia, se la maggior parte dei componenti è realizzata in plastica è difficile che la sedia possa mantenere la sua ergonomia a lungo. La plastica è un materiale che si deteriora molto facilmente: ecco perché alcuni componenti importanti dovrebbero essere realizzati con materiali più resistenti e meno soggetti all’usura, come per esempio il metallo e l’acciaio.

Possibilità di regolare la sedia

Le migliori sedie ergonomiche consentono a chi le usa di essere regolate a piacimento. Infatti, anche la sedia più comoda del mondo, se troppo alta o troppo bassa o inclinata nel modo sbagliato, può risultare scomoda. Una buona sedia dovrebbe infatti consentirci di regolarla in altezza, di sederci con le ginocchia piegate a 90 gradi e di appoggiare i piedi sul pavimento. Allo stesso tempo, lo schienale deve offrire un buon supporto lombare, mentre il poggiatesta deve sostenere il collo e la testa. Anche i braccioli sono molto importanti: acquistando un modello con braccioli regolabili sarà molto più facile prevenire dolorose tendiniti o la temibile sindrome del tunnel carpale.

Prezzo

Quando si è alla ricerca di una buona sedia ergonomica occorre non concentrarsi troppo sul prezzo, bensì sugli aspetti citati sopra. Infatti, molte persone tendono a scegliere il modello più costoso pensando di acquistare automaticamente il migliore in commercio. Tuttavia, questa modalità di acquisto non può che portare a spiacevoli sorprese. Infatti non è detto che ci sia bisogno di spendere tanti soldi per una buona sedia ergonomica, né che una sedia molto costosa sia necessariamente realizzata nel modo giusto e con buoni materiali.

Le migliori sedie ergonomiche in commercio

Diamo un’occhiata a quali sono le migliori sedie ergonomiche attualmente in commercio in modo da aiutarti a scegliere la migliore per le tue esigenze e in grado di completare il tuo setup.

Songmics OBN22BK

Ecco un ottimo acquisto che rientra sicuramente tra le migliori sedie ergonomiche in commercio. La Songmics OBN22BK è un modello di alta qualità realizzatO CON ottimi materiali. Può essere regolata e inclinata a piacimento per mantenere una buona postura per tante ore di seguito. Morbida e traspirante, la sedia Songmics è realizzata in tessuto a rete, pensato per evitare che la schiena sudi, per proteggerti dal calore e per offrirti una seduta più comoda. Il sedile è infatti imbottito con spugna di alta qualità, mentre il telaio dello schienale è realizzato in plastica per offrire una buona dispersione del calore corporeo. Si tratta di un modello comodo e stabile, realizzato con materiali di alta qualità come acciaio, nylon e plastica certificata. Oltre a tutto ciò, la sedia Songmics OBN22BK è molto facile da montare.

Hbada ‎HDNY163GM/CB

Ecco un’altra ottima opzione per chi desidera aggiudicarsi una delle migliori sedie ergonomiche in commercio. La seria Hbada HDNY163GM/CB è comoda, ergonomica e realizzata con ottimi materiali. Regolabile a piacimento di chi siede, la sedia offre uno schienale comodo e due braccioli regolabili pensati per chi soffre di tendinite o tunnel carpale.

Sedia ergonomica Umi

La sedia ergonomica Umi è un altro ottimo modello per chi desidera stare comodo davanti al computer per tante ore di seguito. Lo schienale a S è caratterizzato da un comodo cuscino lombare personalizzabile, perfetto per adattarsi alla colonna dorsale si chi si siede e per prevenire fastidiosi dolori alla schiena. Lo schienale è realizzato in nylon ecosostenibile, che lo rende molto robusto, resistente e comodo. Può inoltre essere inclinato e regolato a piacimento. I materiali di realizzazione rendono l’intera sedia estremamente traspirante e confortevole, perfetta anche per le calde giornate estive. Anche i braccioli e il poggiatesta offrono un ottimo supporto e possono essere regolati a piacimento.

Sedia da ufficio reclinabile SIHOO

La sedia da ufficio reclinabile SIHOO offre un design ergonomico con cinque diverse regolazioni pensate per aiutare chi si siede a trovare la soluzione più comoda. Lo schienale, il poggiatesta e i braccioli possono essere regolati a piacimento per offrire una seduta ancora più confortevole. Lo schienale è imbottito e realizzato in rete traspirante, pensata per offrire il massimo comfort anche in estate. Si tratta inoltre di un modello molto semplice da montare.

Sedia IKEA Matchspel

La sedia IKEA Matchspel è molto apprezzata dagli utenti di tutto il mondo. Infatti si tratta di un modello in grado di offrire un’ottima inclinazione, di essere regolata a piacimento e di adattarsi perfettamente alla forma del corpo di chi si siede. Inoltre, il meccanismo di inclinazione è regolabile e consente di bloccare la sedia in diverse posizioni in modo da offrire un’ottima stabilità. Lo schienale alto sostiene la schiena e il collo per prevenire fastidi e dolori. Inoltre, è realizzato in rete traspirante, che consente all’aria di passare rendendo la sedia fresca anche nelle giornate più calde. Sia il poggiatesta che i braccioli possono essere regolati in altezza a piacimento di chi si siede. La struttura della sedia è realizzata in acciaio al carbonio, compensato di legno e altri materiali di alta qualità in grado di farla durare nel tempo. Le rotelle sono invece realizzate in gomma e offrono una seduta comoda e silenziosa, con un meccanismo che può essere bloccato per tenere la sedia ferma quando si è seduti.

Seduta Sayl di HermanMiller

La sedia Sayl di HermanMiller è un altro modello molto gettonato: si tratta di una sedia ergonomica pensata per il gaming e per chi passa tante ore davanti al computer. La seduta può essere regolata a piacimento dell’utente in modo da ottenere un sostegno ottimale sia quando la sedia si inclina, sia quando si è in posizione rilassata. I braccioli possono essere regolati in altezza in modo che si adattino perfettamente al corpo e all’altezza della scrivania. Anche il sedile consente di essere regolato in modo da appoggiare i piedi sul pavimento e da adottare una buona postura.

Steelcase Gesture

La sedia ergonomica Steelcase Gesture è caratterizzata da un sedile con profondità regolabile, da braccioli regolabili a piacimento, da un ottimo supporto lombare regolabile: la sedia può essere reclinata in quattro diversi modi, in modo da venire incontro alle esigenze di più persone possibile. il sedile e lo schienale si muovono in sincronia, adattandosi al corpo e ai movimenti di chi è seduto per garantire un comfort totale. Realizzata in tessuto 100% poliestere certificato, lo schienale è traspirante e perfetto anche per le giornate più calde. Le ruote sono invece adatte a tutte le tipologie di pavimento.

AMERIERGO Poggiapiedi da Scrivania

Ecco un altro ottimo prodotto da associare alle migliori sedie ergonomiche per ottenere il massimo comfort dalle nostre ore di lavoro o di svago. Come già accennato, appoggiare i piedi sul pavimento durante la seduta è molto importante per adottare una postura corretta e in grado di sostenere la schiena, il collo e persino le braccia. Ecco perché acquistare un poggiapiedi ergonomico è il modo perfetto per completare il setup da lavoro o da gaming: si tratta di uno strumento estremamente versatile, che può essere posizionato sotto i piedi, sotto le ginocchia o a sostegno delle caviglie. Per questo motivo, il poggiapiedi è adatto a tante persone e in grado di risolvere diverse problematiche di postura. Con due altezze regolabili e un materiale estremamente morbido, questo strumento non necessita di essere montato ed è già pronto all’uso.