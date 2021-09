7 Applicazioni per fare esercizi alla scrivania

Anche a voi è capitato di trovarvi alla scrivania e pensare a quanto sedentaria sia diventata la vostra giornata? Ecco, a volte si pensa che basti fare qualche allenamento, magari un’oretta alla settimana, per mantenersi in forma ed eliminare gli effetti dello stare seduti in ufficio tutto il giorno. Vi dirò una cosa: non è così, ma se volete potete provare queste applicazioni che sicuramente vi aiuteranno!

Può sembrare innocuo stare seduti alla scrivania tutto il giorno. Tuttavia non è la cosa migliore per la tua salute. Stare seduti per lunghi periodi di tempo è stato collegato alle “malattie da seduta”. Queste malattie includono obesità, dolore cronico alle articolazioni, torcicollo, dolore alle spalle, ansia, depressione, vene varicose, diabete e malattie cardiache.

Per prevenire una di queste malattie, è necessario includere l’attività fisica alla scrivania. In questo articolo, parleremo delle app per l’esercizio fisico in ufficio che possono aiutare a mantenerti attivo mentre sei al lavoro.

1. Office Workout

L’app Office Workout ti aiuta a gestire il tuo peso e la tua salute mentre lavori alla tua scrivania. In un mondo ideale, questa app coprirebbe una giornata di lavoro con esercizi di stretching in un ciclo di 8 ore. Gli esercizi non richiedono alcuna attrezzatura speciale. Ci sei solo tu, una sedia e un tavolo.

Inoltre, l’app offre consigli su come prendersi cura dei propri occhi, della schiena, della postura, del grasso della pancia e dello stress mentre si lavora. E’ possibile impostare il timer del conto alla rovescia a 25 minuti (mentre si sta lavorando) e fare una pausa di cinque minuti (durante gli esercizi in ufficio). Il tuo promemoria scatterà per ricordarti di fare le tue pause e i tuoi esercizi. Ti viene anche ricordato di bere acqua.

2. 100 Office Workout

Questa applicazione ha più di 100 esercizi di allenamento per l’ufficio che non hanno bisogno di attrezzature speciali. Gli esercizi sono ben illustrati e si possono seguire facilmente. Sotto gli esercizi, c’è un timer che potete impostare sul numero di minuti in cui volete allenarvi.

Gli esercizi sull’app includono routine legate alla sedia, circuiti 60 Seconds HIIT, allenamenti per la pausa pranzo, cardio senza sudore, sollievo dal dolore e dalla tensione, microcircuiti step-away, riduzione dello stress, allenamenti solo per la parte superiore del corpo, stretching per la correzione del lavoro in ufficio e yoga in ufficio.

Il lato negativo della app è che non ha un promemoria. Quindi devi impostare un timer per te stesso su quando lavorare e quando fare gli esercizi. Inoltre, se trovate più facile seguire routine di esercizi animati, le illustrazioni potrebbero non essere così motivanti. Infine, dovete scegliere gli esercizi per voi stessi. Quindi, se preferite la struttura e le guide chiare, potreste sentirvi sopraffatti dall’app.

3. 5 Quick Office Exercise

Come suggerisce il nome, l’app 5 Quick Office Exercises ha 5 esercizi per l’ufficio. Includono stiramenti del collo, sollevamenti delle spalle, piegamenti laterali, rotazione degli occhi e piegamenti in avanti. Gli esercizi sono animati, facili da seguire, e hanno promemoria su quando farli.

Gli esercizi sono anche raggruppati in tre livelli di difficoltà: facile, normale e difficile. Così, potete scegliere l’intensità che preferite a seconda del vostro livello di fitness. È anche possibile documentare quanto si è lavorato, dato che l’applicazione è dotata di un registro di allenamento.

4. Office Yoga

Che ne dici di un po’ di yoga in ufficio? L’app Office Yoga lo fa. Ha esercizi di yoga che puoi fare alla tua scrivania che sono facili da seguire e fatti su misura per diversi livelli di fitness. Partono da facile, medio e difficile. Quindi, non preoccupatevi, non farete nessuna verticale.

L’app ha anche un calcolatore BMI che potete usare per calcolare il vostro BMI e vedere se avete bisogno di lavorare sul vostro peso. C’è anche un registro di fitness dove si inseriscono gli esercizi che avete fatto per il giorno.

5. Easy Workout Exercise

L’applicazione ha 13 esercizi per la sedia da ufficio per te alla tua scrivania. Questi includono le braccia della sedia, la bicicletta della sedia, il cerchio della sedia, il tuffo della sedia, l’estensione della sedia, il ginocchio della sedia al gomito, la spinta della sedia, l’abbraccio “grande”, l’abbraccio “gamba”, la palla di esercizio, alzarsi e sedersi, la torsione del busto e le braccia di stretching.

L’applicazione adatta questi esercizi da principiante, intermedio e avanzato. Quindi, puoi scegliere l’intensità che preferisci. L’applicazione ha anche suggerimenti per la dieta quotidiana che puoi seguire per migliorare la tua alimentazione mentre sei in ufficio.

6. 7 Minute Workout

Hai 7 minuti al giorno da dedicare alla tua giornata? Molto probabilmente sì. L’allenamento in 7 minuti si basa sulla premessa che chiunque può ritagliarsi 7 minuti nella sua giornata e allenarsi. L’allenamento in 7 minuti ti aiuta a ottenere il massimo da ogni minuto del tuo esercizio, e non hai bisogno di alcuna attrezzatura per fare gli esercizi. Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo peso corporeo, una sedia e un muro.

Alcuni degli esercizi dell’allenamento includono jumping jacks, wall sits, push-up, crunch addominale, step-up su una sedia, squat, triceps dip su una sedia, plank, high knees/running in place, lunge, push-up, rotations e side plank. Questi esercizi lavorano sulla parte superiore del corpo, sulla parte inferiore e sul core.

È possibile inserire l’allenamento di 7 minuti alla propria scrivania e ottenere una rapida iniezione di attività fisica. Tuttavia, nota che questo programma di esercizi condensa 7 minuti di allenamento. Pertanto, sarà molto intenso.

7. StretchIt

L’app StretchIt è un’app dedicata ad aiutarti a fare stretching e a migliorare la tua flessibilità. L’app ha classi (dimostrazioni video) di stretching che soddisfano ogni livello di abilità, e puoi farle facilmente sulla tua scrivania. I video sono di 15, 30 e 45 minuti, così puoi scegliere quello che è adatto al tuo tempo.

StretchIt ha dei promemoria sull’app che ti rendono facile pianificare e lavorare sui tuoi obiettivi di stretching. Ha anche una funzione in cui è possibile scattare foto prima e dopo e vedere i propri progressi. Inoltre, è possibile scaricare le lezioni di stretching e praticarle quando non si ha una connessione internet. L’applicazione viene fornita con una prova gratuita di 7 giorni e ha piani di accesso mensile a partire da 13,33 dollari al mese.

Rimanete in forma alla vostra scrivania

Dopo tutto questo elenco di applicazioni direi che abbiamo messo parecchia carne al fuoco. Ora non resta che decidiate a quale di queste applicazioni affidare il vostro fisico. Buon allenamento!

