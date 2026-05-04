I migliori file manager per Android TV

I file manager sono strumenti di solito abbinati a computer che permettono agli utenti di gestire i dati presenti sul dispositivo con un certo ordine.

Vista la complessità crescente di altri dispositivi, come smartphone e Android TV, questi programmi hanno raggiunto anche le piattaforme appena citate.

Proprio nel contesto Android TV, i file manager assumono un’importanza enorme, soprattutto se sei un utente che non si limita allo streaming ma va oltre, con video e immagini in locale che vuole riprodurre su schermo.

In questo articolo articolo abbiamo raccolto alcune delle app per Android che ti consentono di poter interagire con i tuoi file direttamente sulla TV, così come faresti con un comune PC.

File manager per Android TV: le migliori app disponibili

A dispetto della reale utilità dei file manager per Android TV, si tratta di software non così numerosi come potresti pensare.

Analizziamo dunque nel dettaglio le applicazioni utili allo scopo.

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Solid Explorer

Solid Explorer è uno dei file manager più ricchi di funzioni tra quelli disponibili in ambiente Android. L’app funziona senza problemi con qualunque dispositivo dotato di tale sistema operativo, risultando dunque anche ideale per smartphone.

Tra le tante funzionalità ti possiamo citare lo spostamento file tramite drag’n drop, accesso al root, cloud manager, rinominazione batch e tanto altro. Se necessario, puoi anche installare plug-in aggiuntivi per abilitare altre feature come l’accesso SFTP e FTP. Non solo: se ti piace la personalizzazione, Solid Explorer offre anche temi e icone personalizzati per rendere il file manager adatto alle tue esigenze estetiche.

Unico difetto dell’app è che non è completamente gratuita: Solid Explorer è disponibile come app gratuita su Google Play, ma include una versione di prova con funzionalità limitate per circa 14 giorni, dopo la quale serve un acquisto in‑app per sbloccare la licenza completa

X-plore File Manager

X-plore File Manager è un’altra app molto apprezzata dall’utenza, in quanto potente e ricca di funzionalità.

Una delle caratteristiche interessanti di tale software, è che puoi configurarlo in modo che, quando colleghi qualunque unità USB ad Android TV, puoi impostare la sua apertura automatica. Se hai una memoria SSD esterna con foto e video, X-plore File Manager è dunque ideale.

Tra le tante funzioni dell’app possiamo citare il supporto FTP, un gestore di archiviazione cloud, un pratico lettore multimediale, il supporto per file zip, la crittografia dei file e tanto altro.

Rispetto a Solid Explorer, le funzioni non cambiano in modo radicale, anche se quest’ultima app ti offre un’interfaccia un filo più classica. X-plore è disponibile sia in versione a pagamento che gratuita, anche se nel secondo caso le feature disponibili sono limitate.

AnExplorer

Un altro file manager per Android TV che dovresti considerare è AnExplorer.

Si tratta di un software ideato per funzionare su quasi tutti i dispositivi con Android ma non solo: AnExplorer è disponibile anche su Android Wear, così come su Windows, macOS e Linux.

Stiamo parlando di un vero e proprio “centro di controllo”, che ti permette di sfogliare, creare, eliminare, rinominare, copiare, spostare, comprimere ed estrarre file in modo semplice.

La libreria multimediale integrata ti aiuta a organizzare immagini, video, musica e documenti in modo ordinato, mentre il supporto FTP, SMB e WebDAV ti permette di navigare nei file di rete o su server esterni come se fossero sul dispositivo stesso. Puoi anche gestire i tuoi servizi cloud come OneDrive e Dropbox direttamente dall’app.

L’app comprende inoltre un lettore musicale e video nativo, un visualizzatore di immagini, un editor di testo, un archiviatore ZIP/RAR/TAR, un “cestino smart” con ripristino e pulizia automatica, un cerca file avanzato, un pulitore di memoria e un’interfaccia con temi personalizzabili.

Considera che AnExplorer è un’app al 100% gratuita.

Total Commander

Total Commander potrebbe esserti familiare se possiedi uno smartphone Android. Questo file manager, infatti, è tanto adatto ai telefoni quanto alla tua Android TV.

Tra le tante funzionalità disponibili in questo contesto, possiamo citare un lettore multimediale (capace di eseguire lo streaming via LAN) che potrebbe far propendere la scelta verso Total Commander rispetto a un altra app di questo genere.

Così come AnExplorer, anche Total Commander è del tutto gratuito.

TvExplorer

Anche TvExplorer entra di diritto in questa lista. Si tratta di un’app che, rispetto alla maggior parte di quelle elencate sinora, non è disponibile su mobile ma solo su Android TV.

Poiché è disponibile esclusivamente su tale piattaforma, l’app è su misura. Il risultato è un’interfaccia che si adatta in modo perfetto allo schermo di un televisore, aspetto spesso carente in altre app di cui abbiamo parlato finora. Il rovescio della medaglia è una quantità di strumenti ridotto rispetto alla concorrenza.

In ogni caso puoi contare su un lettore PDF integrato, una galleria per visualizzare immagini e video, e un lettore per la riproduzione di contenuti multimediali.

CX Explorer

Terminiamo la lista di file manager per Android TV con CX File Explorer.

Scegliendo questa app, inizialmente pensata per tablet e smartphone, ti ritrovi ad avere a che fare con uno strumento semplice e veloce, che ti permette di gestire contenuti anche su TV.

Puoi sfogliare, aprire, spostare, copiare ed eliminare file e cartelle della memoria interna, della scheda SD, degli archivi ZIP/RAR e di molti altri formati direttamente dall’interfaccia dell’app.

CX File Explorer supporta la visualizzazione delle miniature di foto e video, oltre a includere un sistema di ricerca rapida per nome, tipo di file o data, utilissima quando cerchi qualcosa di preciso tra mille file.

L’app è leggera e, aspetto non secondaria, del tutto gratuita.