Perché dovresti pulire regolarmente i tuoi auricolari?

Hai mai fatto caso a quante ore utilizzi gli auricolari o le cuffie ogni giorno?

Che si tratti di musica o podcast, potresti indossare questo accessorio per buona parte della giornata senza neanche accorgertene.

Tuttavia, gli auricolari in-ear, che si inseriscono nel canale uditivo esterno, possono provocare problemi di salute imprevisti. Secondo alcuni recenti studi, mantenere questi dispositivi puliti può aiutare a mantenere in piena salute le tue orecchie.

L’orecchio esterno comprende il paviglione auricolare, una struttura di cartilagine elastica che raccoglie i suoni, e il condotto uditivo esterno, attraverso cui le onde sonore penetrano all’interno. Le cuffie over-ear coprono completamente il padiglione, mentre gli auricolari in-ear e i tappi per le orecchie si adattano all’ingresso del canale uditivo, similmente agli apparecchi acustici.

In profondità nel canale uditivo, si vanno a creare cerume e sebo, che idratano la pelle, la mantengono sana e prevengono infezioni. I minuscoli peli interni regolano la temperatura corporea, bloccano corpi estranei e, insieme al cerume, espellono particelle, cellule cutanee morte e batteri intrusi.

Pulizia degli auricolari e salute delle orecchie

Un canale uditivo in salute ospita un ecosistema vario di microrganismi innocui, tra cui figurano batteri, funghi e virus, che competono per spazio e nutrienti, creando un equilibrio che ostacola l’insediarsi di patogeni pericolosi.

Seguici su Telegram Seguici su Telegram per ricevere le Migliori Offerte Tech Unisciti ora

Tuttavia, secondo gli esperti, gli auricolari o gli apparecchi acustici possono alterare questo delicato bilanciamento.

Uno studio del 2024 ha confrontato i batteri nei canali uditivi di 50 utilizzatori assidui di apparecchi acustici con 80 persone che non hanno mai utilizzato questi accessori. Il confronto ha rivelato una minore diversità batterica nei primi, i cui canali restavano ostruiti a lungo.

Un’altra ricerca del 2025 ha invece evidenziato come l’utilizzo esagerato di auricolari e cuffie aumenti il rischio di infezioni, specie se condivisi con altre persone, poiché generano calore e umidità nel canale, favorendo la proliferazione microbica. L’uso prolungato di auricolari in-ear blocca inoltre il naturale processo di auto-pulizia del cerume.

Come proteggere le tue orecchie?

Cosa fare per proteggere le orecchie? Anche se rinunciare del tutto agli auricolari è una mossa decisamente esagerata, valuta di prenderti qualche ora di pausa durante il giorno per far “respirare” l’orecchio.

Nel caso, opta per auricolari a conduzione ossea, che vibrano le ossa trasmettendo suono all’orecchio interno senza ostruire il canale, riducendo i rischi ma richiedendo comunque attenzione al volume per prevenire ipoacusia.

Altro aspetto da non sottovalutare è l’igiene. Pulisci gli auricolari con costanza usando un panno umido con detersivo delicato e una spazzolina morbida, asciugandoli bene la struttura prima di indossarli nuovamente. Nel caso, fai comunque riferimento alle istruzioni del produttore per evitare di danneggiare il dispositivo.

Evita l’uso se hai infezioni in corso, poiché umidità e calore rallentano la guarigione. Anche se soffri di prurito, arrossamento o secrezioni anomale, cerca di non indossare tale accessorio e, il prima possibile, contatta il tuo medico di fiducia.

Ovviamente affidarti a delle cuffie in-ear di ottima qualità è un modo per ridurre in modo drastico potenziali problemi. Un design curato ed ergonomico, ma soprattutto materiali raffinati, possono infatti contribuire a mantenere sane le tue orecchie.