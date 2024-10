Ho provato le cuffie over-ear più vendute su Amazon: Recensione Tozo HT2

Dopo aver usato le EarFun Wave Pro per qualche mese, mi sono chiesto quali fossero le cuffie più vendute su Amazon con formato over-ear e mi sono imbattuto nelle Tozo HT2 che contano su un prezzo di vendita di soli 49 euro e su ben 8000 recensioni con una media di 4,5 stelle. Ho quindi deciso di provarle e le sto usando con soddisfazione da qualche giorno.

Videorecensione in 1 minuto

Recensione approfondita

La confezione è abbastanza basilare, all’interno della scatola ci sono solo cuffie, cavo USB-C e cavo con jack audio da 3,5mm. Sarebbe stato piacevole trovate anche una custodia per il trasporto, o quantomeno un sacchetto dove riporle assieme ai cavi.

Non male la qualità costruttiva, l’archetto è regolabile e i padiglioni sono comodi da indossare anche per lunghe sessioni. I materiali usati sono di qualità discreta, in linea col prezzo di vendita ma trasmettono un buon feeling di solidità e nel complesso aiutano a creare un design semplice, ma piacevole e mai esagerato che permette di indossare le cuffie in ogni occasione senza attirare eccessivamente l’attenzione.

Sulle cuffie troviamo tutti i tasti e le porte che servono per usarle al meglio, oltre al tasto di accensione e al bilanciere del volume, troviamo un tasto dedicato alla riduzione del rumore, una porta USB-C per la ricarica ed un jack da 3,5mm per usare le cuffie via cavo.

All’interno dei padiglioni troviamo dei driver da 40 mm capaci di offrire un suono ad alta risoluzione con un’ottima gestione dei bassi e una qualità generale molto buona che permette di coprire bene lo spettro sonoro, di apprezzare le voci e di distinguere chiaramente vari strumenti. Discreta anche la qualità audio in chiamata che ci permette di usare le cuffie anche per call di lavoro.

Dalla comoda app per smartphone possiamo anche personalizzare profondamente il profilo di equalizzazione rendendo le cuffie Tozo HT2 perfette per ogni tipo di ascolto e in linea con i nostri gusti. L’app è ben realizzata e consente anche di gestire vari aspetti delle cuffie.

Buona la qualità della connessione Bluetooth 5.3 che risulta stabile ed impeccabile quella via cavo, anche se in questo caso si perde il profilo personalizzato dell’equalizzatore ma si guadagna la possibilità di usare le cuffie anche con la batteria scarica. L’unica pecca sotto il profilo audio è la mancata compatibilità con codec ad alta risoluzione come LDAC, poco male per delle cuffie economiche.

Discreta la cancellazione attiva del rumore che riduce in maniera sufficiente i rumori ambientali e crea un buon livello di isolamente, anche se cala leggermente la qualità audio generale.

Ottima, infine, l’autonomia della batteria da 500 mAh che ci permette di usare le cuffie per 40 ore con ANC attivo e per ben 60 ore senza riduzione del rumore.

Considerando il prezzo di vendita di soli 49 euro, posso sicuramente affermare che il successo delle TOZO HT2 è più che meritato: costruzione discreta, buona qualità audio e autonomia infinita, difficile chiedere di più a questo prezzo.