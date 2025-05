6 estensioni di Chrome per evitare distrazioni mentre lavori

Chi lavora online lo sa bene: le distrazioni sono sempre dietro l’angolo.

Da YouTube ai vari social network, la rete offre tante scuse per interrompere il proprio flusso di lavoro e procrastinare su siti e piattaforme che fanno perdere tempo ed energie. Così come la tecnologia ti tenta con uno scroll o con un video, la stessa ti permette di evitare che le condizioni alla procrastinazione si verifichino.

In questo articolo andremo proprio ad analizzare quali sono le estensioni Chrome che dovrebbero evitare distrazioni mentre lavori.

Evitare distrazioni mentre lavori? Ci pensa Chrome!

Se le app per lavorare su Android non ti bastano, le estensioni per evitare la perdita di concentrazione possono rappresentare un vero e proprio salto di qualità per le tue attività lavorative.

Tra di esse, come vedrai a breve, sono disponibili componenti aggiuntivi di varia natura, ma che hanno come unico scopo quello di eliminare, una volta per tutte, le distrazioni.

TimeTracker di TimeCamp

Il tempo è un bene prezioso, ancora più che il denaro. Dunque, scegliere un’estensione in grado di aiutarti per risparmiarlo, può essere un vero e proprio investimento.

TimeTracker di TimeCamp si muove proprio in questa direzione, funzionando come un timer che puoi avviare e fermare con un clic, gestendo il tempo per ogni compito (o pausa).

L’estensione va anche oltre, offrendoti report dettagliati che ti aiutano a capire come stai impiegando il tuo tempo e a migliorare la produttività, con la possibilità di analizzare la redditività dei progetti e il rendimento del team se lavori in gruppo.

StayFocusd

Con l’estensione StayFocusd puoi impostare i limiti per i siti sui quali perdi troppo tempo. Può risultare utile in quanto ti lascia un discreto spazio di manovra: invece di bloccare completamente i siti e le piattaforme, puoi concederti qualche minuto durante il pranzo per controllare i tuoi social e i tuoi siti preferiti prima di tornare al lavoro.

L’estensione è gestibile tramite liste di siti e tempo assegnato. Se sei una persona che tende a perdersi navigando sul Web, StayFocusd può essere una vera e propria svolta.

Unhook

Hai un problema di dipendenza da YouTube? Con Unhook puoi tenere sotto le tue attività sulla piattaforma, evitando la tentazione di fruire in modo esagerato dei filmati presenti.

Una volta installata, l’estensione ti permette di personalizzare in modo molto dettagliato l’aspetto di YouTube: puoi scegliere di nascondere la home page, i video consigliati, la barra laterale, i commenti e gli Shorts. Il tutto per limitare le tue attività sul sito e dunque concentrarti su attività molto più costruttive.

OneTab

La seconda estensione della lista si chiama OneTab ed è molto diversa dalla prima. Questa ha come obiettivo principale quello di “condensare” le schede aperte, rendendo più fluida la navigazione su Chrome.

Di fatto, l’add-on in questione raggruppa tutte le schede aperte in una sola, creando all’interno di essi una serie di collegamenti.

L’utilità di OneTab va ben oltre l’evitare distrazioni, visto che permette di risparmiare energia e dunque preservare le batterie se stai usando un laptop. Proprio nel contesto notebook, OneTab risulta ancora più utile per ottimizzare il display che, per ovvie ragioni di dimensioni, ha difficoltà a gestire un gran numero di schede.

Just Read

Just Read può essere un’estensione molto utile se lavori sul tuo computer. Questa estensione lavora per rendere più leggere le pagine Web, facilitandone il caricamento.

Fai clic sul piccolo pulsante che Just Read aggiunge all’angolo in alto a destra di Chrome per rimuovere diversi fattori che possono rendere il caricamento tedioso (e spingerti verso distrazioni).

Rientrano nella lista dei tagli di Just Read gli annunci pubblicitari, dati di formattazione, i commenti e altre informazioni superflue da una pagina. In questo modo otterrai un layout pulito ed esclusivamente testuale che ti permetterà di leggere e svolgere attività senza il rischio di distrazioni. Semplice ma efficace.

Todoist

Anche le classiche liste di cose da fare è ormai diventata digitale. Tra di esse, una delle app più conosciute è Todoist.

Questo software è disponibile anche come estensione per Chrome, risultando semplice e funzionale. Che tu intenda realizzare la più classica delle liste per la spesa oppure organizzare la tua giornata lavorativa, questo componente aggiuntivo fa al caso tuo.

L’utilizzo di Todoist è semplice e alla portata di tutti, con liste personalizzabili attraverso pochi clic.