Recensione EarFun Wave Pro: le cuffie over-ear da comprare sotto i 100 euro?

Da parecchio tempo usavo un paio di vecchie cuffie over-ear per editare i video del nostro canale youtube e per ascoltare musica mentre lavoro col mio MacBook, ma ormai sentono il peso del tempo e delle tante ore di lavoro ed ho finalmente deciso di sostituirle con le nuove EarFun Wave Pro. Queste cuffie puntano sul giusto mix di funzionalità, qualità e prezzo concorrenziale: sono in vendita a soli 79 euro ma offrono una ottima comodità, una qualità audio elevata e una discreta riduzione attiva del rumore. Le ho usate quotidianamente per più di un mese per musica, film e serie TV ed editing, ne analizziamo tutti i dettagli in questa recensione approfondita.

Videorecensione in 1 minuto

Confezione completa, c’è anche la custodia

Non sono le prime cuffie di EarFun che provo, vi avevo già parlato delle valide Free Pro 3 qualche settimana fa, e anche in quel caso la confezione di vendita mi aveva stupito per la sua completezza. Nella scatola delle EarFun Wave Pro troviamo tutto ciò che ci serve per goderci al massimo le cuffie, oltre ad un cavo jack da 3,5mm e un cavo USB-C troviamo, infatti, anche una pratica e comoda custodia che ci permette di proteggerle quando non le usiamo e di trasportarle comodamente senza il rischio di danneggiarle.

Design classico e costruzione solida

Sotto il punto di vista e dello stile le EarFun Wave Pro sono delle cuffie over-ear abbastanza sobrie e con un design classico dove la fanno da padroni le tonalità del nero e le plastiche di buona fattura.

La solida struttura delle cuffie è ben realizzata e permette di richiudere arco superiore e padiglioni al fine di renderle più compatte e comode da portare sempre con sé. L’archetto e i padiglioni sono realizzati in gomma morbida e memory foam che rendono le cuffie confortevoli da indossare, anche per lunghi periodi di tempo.

Nella parte bassa dei padiglioni auricolari trovano posto, oltre ai tasti per accensione e gestione del volume, un pulsante dedicato alla riduzione attiva del rumore e le porte jack da 3,5 mm per collegarle ad un pc o smartphone e una porta USB-C da usare per la ricarica.

Qualità sonora più che soddisfacente

Il mondo delle cuffie over-ear è estremamente concorrenziale nella fascia di mercato sotto i 100 euro, ma queste EarFun Wave Pro possono sicuramente dire la loro grazie ai driver dinamici da 40 mm, al supporto a formati in alta definizione come l’LDAC e al buon bilanciamento dell’equalizzatore.

La qualità sonora, sia nell’ascolto di diversi stili musicali che per il parlato di film e serie TV, è più che convincente e soddisfacente con una buona copertura dello spettro sonoro che valorizza al meglio sia i bassi, corposi ma non esagerati, che alti e medi che risultano ben definiti ed apprezzabili.

Nell’utilizzo quotidiano si comportano quindi molto bene ed altrettanto buona è la qualità dei microfoni che, grazie all’uso dell’AI, riducono i rumori ambientali e ci consentono di effettuare chiamate e call nitide e precise.

Il formato over-ear favorisce poi un buon livello di isolamento naturale al quale si aggiunge una discreta riduzione attiva ANC che consente di ridurre i rumori ambientali fino a una quarantina di decibel e che garantisce la giusta tranquillità ed un buon isolamento dal resto del mondo quando ne abbiamo bisogno.

Valida anche l’app per smartphone che offre interessanti possibilità di personalizzazione e di gestire equalizzatore, riduzione e connessione multipoint, possiamo infatti connettere le cuffie a più dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro automaticamente.

Impeccabile la connessione tramite cavo e perfetta quella tramite Bluetooth, le ho usate sia con Mac che con iPhone e non ho mai avuto problemi di lag, disconnessioni o mancate connessioni.

Autonomia infinita

L’ultimo grande pregio delle EarFun Wave Pro è da ricercarsi nell’autonomia infinita che permette di usare per 80 ore senza ANC e per 55 ore con ANC attivo, davvero mostruosa. A questo si aggiunge la possibilità di usare la ricarica rapida, 10 minuti per 10 ore di riproduzione, e di usarle anche da scaricare se collegate tramite cavo jack.

Prezzo top: consigliate a tutti

EarFun Wave Pro sono delle ottime cuffie over ear che si prestano bene all’ascolta di musica, film e serie TV, ma che non disdegnano un utilizzo più professionale grazie agli ottimi microfoni e alla qualità generale dei driver che le rende ideali anche per call di lavoro e video editing. Il prezzo di 79 euro le rende molto interessanti e delle cuffie assolutamente consigliate se cercare delle over-ear economiche con ANC.

Immagini di EarFun Wave Pro