Recensione EarFun Free Pro 3: Cuffie comode, stabili e con suono eccezionale

Stanco di cuffie Bluetooth che cadono o causano fastidio? Le EarFun Free Pro 3 risolvono questi problemi con un design intelligente e una vestibilità personalizzabile, ideali anche per l'allenamento.

Videorecensione in 1 minuto

Dotazione Completa per una Vestibilità Perfetta

La confezione di vendita delle EarFun Free Pro 3 ci mette a disposizione una grande quantità di gommini ed accessori. Oltre al classico cavo USB-C da usare per la ricarica, troviamo all’interno della custodia troviamo 5 taglie di gommini differenti, un paio di gommini in schiuma che migliorano l’isolamento acustico e 3 archetti in silicone di taglie differenti per inserirli al meglio all’interno del padiglione auricolare.

Grande merito va dato ad EarFun per l’inserimento dei gommini in schiuma, non sono affatto comuni e la loro presenza è sicuramente più che gradita.

Design Compatto e Resistente

Gli auricolari sono compatti ed hanno un design ergonomico che li rende perfetti per l’utilizzo quotidiano e durante gli allenamenti. Sebbene possano richiedere un po' di tempo per trovare la giusta vestibilità, è infatti necessario dedicare qualche minuto per trovare la giusta combinazione di gommini e archetti, una volta posizionati correttamente, offrono un buon isolamento acustico e sono comodi da indossare anche per lunghe sessioni di ascolto. Grazie al formato a “fagiolo” e all’archetto posteriore risultano facili da incastrare all’interno del padiglione auricolare e sono sempre ben saldi e stabili anche durante gli allenamenti in palestra o la corsa. Gli auricolari sono anche certificati IPX5, sono quindi resistenti agli spruzzi e possono essere usati per allenarsi senza pensieri.

Ottimamente realizzata anche la piccola custodia di ricarica con apertura a conchiglia. Il punto di forza della custodia è da ricercarsi proprio nelle dimensioni ridotte ed affusolate che la rendono facilissima da traportare anche all’interno della tasca dei pantaloni.

Qualità Sonora Eccezionale

Al primo avvio delle EarFun Free Pro 3 non sono rimasto particolarmente impressionato dalla qualità audio, ma ero ben consapevole che il driver da 7mm e le tecnologie di Qualcomm con supporto ad aptX potessero offrire qualcosa di meglio. Dopo aver installato l’app ho semplice cambiato il profilo di equalizzazione con uno più bilanciato, quello di default è davvero terribile, e la storia è cambiata radicalmente.

La qualità dell’audio è davvero molto buona con un sonoro ricco di profondità, chiaro e brillante e impreziosito dalla tanta tecnologia a bordo degli auricolari. Le EarFun Free Pro 3 sono perfette per l’ascolto musicale, ma si comportano molto bene anche con il parlato di film e serie TV e non sfigurano in gaming grazie alla modalità dedicata attivabile tramite app.

Funzionalità Avanzate e ANC

Proprio tramite l’app possiamo personalizzarne il funzionamento, modificare i tocchi sulle cuffie e le relative funzionalità e modificare l’equalizzatore. Sempre dall’app possiamo gestire anche il funzionamento del multipoint, possiamo connettere più dispositivi contemporaneamente, e il funzionamento della riduzione attiva del rumore ANC che risulta abbastanza mediocre ma capace di offrire un sufficiente livello di isolamento.

Chiamate Cristalline e Autonomia Abbondante

Buono anche l’audio in chiamata grazie al solido funzionamento dei microfoni che riduce i rumori esterni ed esalta la qualità della voce regalano a noi e al nostro interlocutore chiamate chiare e cristalline.

La batteria interna delle cuffie garantisce 6 ore di utilizzo con ANC attivo e poco più di 7 ore in modalità standard. Con la ricarica del case arriviamo ad una autonomia complessiva di circa 33 ore.

Prezzo Competitivo

Interessante anche il prezzo di 79,99 euro che non le rende un best buy assoluto ma un prodotto valido da prendere in considerazione se cercate delle cuffie comode e facili da trasportare grazie alla custodia compatta.

Foto di EarFun Free Pro 3