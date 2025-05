Le preferenze degli utenti: i telefoni più utilizzati dai lettori di Android Authority

L’analisi delle preferenze dei lettori di Android Authority rivela il panorama attuale dei dispositivi mobili più utilizzati. Questo articolo offre uno sguardo approfondito sui modelli di smartphone che dominano le scelte degli utenti, analizzando anche le statistiche relative ai sistemi operativi.

Top 10 dei telefoni più usati dai lettori

Un’importante considerazione riguarda il modo in cui le statistiche sono visualizzate. Gli utenti Apple, in particolare, rendono difficile una classificazione precisa, poiché Google Analytics registra tutti gli iPhone sotto un unico nome di dispositivo, rappresentando ben l’11,99% del totale. Inoltre, una porzione significativa di circa il 26% degli utenti attivi risulta nella categoria “non impostato”, il che indica che il sistema non è riuscito a identificare il modello o la marca dei dispositivi utilizzati. Tali dati sono stati esclusi da questa analisi.

Il modello più popolare tra i lettori è il Samsung Galaxy S24 Ultra, seguito dal Google Pixel 8 Pro. Il podio è completato dal Galaxy S23 Ultra. È interessante notare che questi telefoni appartengono tutti alla fascia alta del mercato, suggerendo che molti lettori di Android Authority tendono a dare priorità a funzionalità avanzate invece che a prezzi inferiori. I telefoni di fascia alta, infatti, tendono a mantenere meglio le proprie prestazioni nel tempo rispetto ai modelli di medio range.

La predominanza dei modelli Pixel e Galaxy tra i lettori è evidente e dimostra il forte legame che gli appassionati di tecnologia hanno con queste marche. Sorprendentemente, otto dei dieci modelli più popolari sono telefoni Pixel. Questo potrebbe sembrare inaspettato, considerando la modesta quota di mercato che Google detiene a livello globale e negli Stati Uniti. Tuttavia, i lettori più appassionati di tecnologia familiarizzano con il marchio Pixel, noto per la sua interfaccia fluida e aggiornamenti tempestivi.

Inoltre, il Google Pixel 6a, che occupa il nono posto nella classifica, è l’unico dispositivo che non appartiene alla fascia alta. Lanciato nel 2022 a un prezzo iniziale di 449 dollari e successivamente ridotto di 100 dollari, offre un’opzione più accessibile per gli utenti desiderosi di entrare nel mondo Pixel.

I marchi più apprezzati dai lettori

Esaminando i primi 100 smartphone utilizzati dai lettori di Android Authority, emerge chiaramente quale sia il brand più popolare. Google si posiziona al primo posto con il 34,1% dei dispositivi, con Samsung che segue a breve distanza, rappresentando un terzo dei telefoni utilizzati dagli utenti.

Apple si colloca al terzo posto con il 27,8% dei telefoni nella top 100. È piuttosto curioso pensare che alcuni di questi possessori potrebbero essere tra coloro che criticano aspramente i prodotti Apple sul sito. Tuttavia, oltre ai primi tre attori, la situazione cambia drasticamente. Motorola è molto distante al quarto posto con l’1,72%, seguita da OnePlus , Nothing e Xiaomi .

È importante evidenziare che queste statistiche si riferiscono ai 100 modelli più utilizzati dai lettori e potrebbero differire rispetto ad un’analisi più ampia basata su tutti i dispositivi che hanno visitato il sito. Tuttavia, questo studio fornisce un’immagine chiara sui marchi più apprezzati nel contesto della community di Android Authority.

La versione di Android più diffusa

Passando alle versioni del sistema operativo utilizzate dai visitatori di Android Authority, si scopre che Android 15, sebbene sia l’ultima versione ufficiale, non è la più comune tra gli utenti. Quella palma spetta ad Android 14, utilizzato da quasi il 40% dei dispositivi Android attivi durante il periodo di riferimento. Android 15 si posiziona al secondo posto con una diffusione del 33%, mentre Android 13 si attesta al terzo posto con il 10,64%.

Questi dati evidenziano come i produttori di smartphone debbano ancora intensificare i propri sforzi per garantire un rilascio tempestivo delle ultime versioni di Android. In particolare, si sospetta che il lungo ciclo di sviluppo di Samsung per One UI 7 contribuisca a ritardare l’adozione di Android 15, specialmente tra gli utenti Samsung.

Un’ironia emerge dalla popolarità di Android 10, usato dal 6,99% dei visitatori del sito, risultando più diffuso rispetto ad Android 11 e Android 12. Non si è del tutto certi se ciò derivi da un errore nei dati o se, effettivamente, la versione del 2019 continui a essere utilizzata da un nutrito gruppo di lettori.

Infine, è curioso notare come l’1,02% dei dispositivi stia già testando Android 16, che è attualmente in fase di beta. Questo evidenzia l’interesse dei lettori nel rimanere aggiornati con le ultime novità in fatto di tecnologia mobile. Le preferenze degli utenti riflettono chiaramente un forte attaccamento ai brand Google e Samsung, indicativi di un mercato sempre più focalizzato sulla qualità e sulle funzionalità avanzate.