Il Pixel 9a salta l’app Screenshots: ecco perché non ne sentiamo la necessità

Google, con il suo continuo sviluppo di smartphone, spesso sorprende i suoi utenti. Dalla transizione tra modelli di punta come il Pixel 4 a dispositivi di fascia media come il Pixel 5, l’azienda ha sperimentato con funzionalità che a volte sembrano saltare da un’estremità all’altra. Negli anni, abbiamo assistito a scelte bizzarre, tra cui l’implementazione di sensori di temperatura e l’abbandono di funzionalità esclusive. Oggi, la decisione più recente di escludere l’app Pixel Screenshots dal Pixel 9a ha suscitato interesse. Ma, dopo un utilizzo più approfondito, molti utenti stanno scoprendo di non sentirne la mancanza.

Perché il Pixel 9a non supporta Screenshots

La scelta di Google di non integrare l’app Pixel Screenshots nel Pixel 9a ha una spiegazione tecnica. Anche se il dispositivo monta la stessa versione del chip Tensor G4 presente nella serie Pixel 9, la mancanza di memoria RAM adeguata è il fattore determinante. Per essere precisi, il Pixel 9a al momento dispone di 8 GB di RAM, che nel 2025 non è più sufficiente per un dispositivo di fascia media.

Questa limitazione porta il Pixel 9a a utilizzare una versione diversa del Gemini Nano rispetto ai modelli superiori. Mentre il Pixel 9 e le varianti Pro impiegano la versione standard Nano XS, il Pixel 9a è equipaggiato con la versione Gemini Nano XXS. La differenza principale sta nel fatto che Nano XXS carica solo le informazioni necessarie, risparmiando spazio in RAM, ma con meno potenza elaborativa. Inoltre, questa versione è limitata all’accettazione di input testuali, il che rende impossibile gestire screenshot e sorgenti audio. Pertanto, i titolari del Pixel 9a non potranno utilizzare alcune funzionalità nel Phone app, come le Note sulle chiamate. La buona notizia? Il dispositivo riesce comunque a gestire file generati dall’app Registratore, ma solo dopo che il modello di riconoscimento vocale di Google ha creato una trascrizione.

Gestire gli screenshot in modo tradizionale

Sebbene questa limitazione possa sembrare un inconveniente, molti utenti, me compreso, non fanno troppo caso alla mancanza della funzionalità Pixel Screenshots. Personalmente, non ho mai sfruttato questa caratteristica. Quando Google la presentò durante l’evento di lancio del Pixel 9, sembrava interessante, soprattutto per la possibilità di creare una libreria di screenshot organizzati. Tuttavia, nella mia esperienza, non ho mai accumulato un numero tale di screenshot da averne davvero bisogno di una collezione sistematica.

In effetti, per le mie necessità quotidiane, mi sono abituato a fare affidamento su Google Foto. Questa applicazione è così ben organizzata che recupera automaticamente gli screenshot e li categorizza in base a articoli e post sui social media. Inoltre, gli screenshot sono disponibili anche per data, facilitando così l’accesso e il rintracciamento di informazioni utili. In questo modo, quando ho bisogno di trovare una vecchia immagine o setacciare tra vecchi promemoria, Google Foto è il mio punto di riferimento.

Possibilità future per Pixel Screenshots

Tuttavia, se Google decidesse di strutturare l’app Pixel Screenshots in modo simile a come Nothing ha fatto con l’Essential Space, potrebbero esserci nuovi sviluppi interessanti. Anche se non utilizzo frequentemente l’Essential Key secondo le aspettative di Nothing, l’automazione nella creazione di elenchi di cose da fare e promemoria rende l’app decisamente più utile rispetto alle Collezioni manuali di Google. L’idea che Pixel Screenshots possa inviare promemoria per film e musica in altre applicazioni quando questo sistema lo ritiene utile è intrigante, ma non si avvicina alla capacità dell’Essential Space di registrare eventi e aggiungere automaticamente avvisi al calendario.

Fino a quando Pixel Screenshots non sarà al passo con i competitor in termini di reattività e intuitività, non mi aspetto di utilizzarlo nemmeno sul mio Pixel 9 Pro. Così, la mancanza di questa funzionalità sul Pixel 9a non pesa particolarmente. Al contrario, il dispositivo di fascia media continua a offrire un’esperienza utente soddisfacente con altre caratteristiche.