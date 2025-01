Come scegliere le migliori app per apprendere una nuova lingua nel 2024

In un mondo sempre più interconnesso, imparare una nuova lingua è diventato un obiettivo comune per molti. Sia che si tratti di prepararsi per un viaggio, arricchire il proprio curriculum o semplicemente coltivare una nuova passione, le app di lingua possono rivelarsi strumenti essenziali. CNET ha esaminato diverse opzioni disponibili sul mercato, mettendo a confronto funzionalità, metodi didattici e offerte linguistiche. Ecco una guida dettagliata per aiutarvi a trovare l'app di lingua più adatta a voi.

Duolingo: L’app colorata per imparare diverse lingue

Duolingo è conosciuto come uno dei leader nel settore delle app per l'apprendimento delle lingue. La sua interfaccia accattivante e le brevi esercitazioni in stile ludico lo rendono accessibile e divertente. Gli utenti possono scegliere tra oltre 40 lingue e combinare l'apprendimento di più idiomi contemporaneamente. È particolarmente efficace per principianti che desiderano costruire una base solida in una lingua nuova.

La funzionalità delle "streaks" incoraggia la continuità nell'uso, monitorando i progressi giornalieri. Se si "rompe" il filo di apprendimento, è possibile ripassare facilmente le abilità per ripristinare il livello di competenza. Un'ulteriore risorsa utilizzabile nell'app è Duolingo Stories, dove si possono ascoltare brevi racconti e testare le proprie capacità di comprensione.

Nonostante la sua popolarità, Duolingo presenta alcune lacune, specialmente per quanto riguarda la chiarezza sulle tariffe e sulle domande frequenti. L'abbonamento premium "Super Duolingo" offre funzionalità aggiuntive a pagamento, con costi che variano da $13 al mese a $120 all'anno per un piano familiare. Una nuova opzione, "Duolingo Max", è disponibile in modo limitato per alcune lingue.

Babbel: L’approccio strutturato all’apprendimento linguistico

Babbel si distingue per il suo format simile a un corso online, perfetto per chi cerca un'esperienza di apprendimento più tradizionale. L’app presenta una disposizione minimalista che facilita l’assimilazione delle nuove informazioni. Gli studenti possono immergersi ad esempio nel francese, dove ogni lezione include traduzioni contestualizzate e variazioni linguistiche, con spiegazioni sul registro formale o informale.

Le lezioni, della durata di circa 15 minuti, si integrano facilmente nelle routine quotidiane. Babbel offre attualmente 14 lingue e uno schema di abbonamento flessibile: l’iscrizione è gratuita per la prima lezione, mentre le formule mensili partono da $10 al mese. Un'opzione da considerare è Babbel Live, un servizio aggiuntivo che prevede lezioni virtuali con un insegnante.

Drops: Un’app visiva per apprendere con colori e immagini

Drops si rivolge a coloro che apprendono visivamente. La sua interfaccia colorata rende l'apprendimento di 50 lingue meno intimidatorio. Ogni parola è accompagnata da un'immagine, facilitando la connessione tra il termine e il suo significato. L’app per esempio presenta la parola in diversi alfabeti per chi affronta lingue come il greco.

Anche in questo caso, il modello freemium si applica con un tempo di attesa di 10 ore tra le lezioni nella versione gratuita. Tuttavia, il piano Premium a $13 al mese offre un accesso completo a tutte le funzionalità.

Mondly: Apprendere attraverso la realtà aumentata

Mondly offre un'esperienza unica, combinando tecnologie di realtà virtuale e aumentata con l’apprendimento linguistico. Attualmente supporta 41 lingue e incorpora vari elementi interattivi per facilitare l'apprendimento. Gli elementi visivi, le traduzioni e l’audio coordinato rendono ogni lezione coinvolgente.

L’app è accessibile gratuitamente ma per accedere a tutte le risorse è necessario un abbonamento Premium, con un costo di $12 al mese per una singola lingua, o $90 per accesso a vita a tutte le lingue.

Memrise: Imparare a parlare con nativi

Memrise eccelle nell’insegnamento delle conversazioni quotidiane attraverso brevi video di parlanti nativi. Questa app, disponibile in 30 lingue, è ottima per chi desidera imparare a comunicare in modo colloquiale. Gli utenti possono saltare le frasi già conosciute, rendendo l'apprendimento più efficiente.

Le tariffe per l'abbonamento Pro partono da $60 al mese, e includono accesso a un vasto numero di video e funzionalità avanzate.

Busuu: Apprendimento focalizzato su obiettivi

Busuu si distingue per il suo approccio orientato agli obiettivi. Dopo la registrazione, viene valutato il livello di competenza dell’utente e gli viene assegnato un piano di studio personalizzato. Questo target permette di avanzare con l’apprendimento in modo sistematico.

L'opzione Base è gratuita, ma l'abbonamento Premium consente l'accesso a 14 lingue e parte da $14 al mese. L’app ricorda agli utenti le parole da rivedere per evitare di dimenticare quanto appreso.