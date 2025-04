Recensione Ouvis F1A: il migliore Mini PC sotto i 500 euro?

Il nuovo Mini PC Ouvis F1A, rappresenta una soluzione compatta che promette prestazioni sorprendenti grazie all’ottimo hardware che unisce processore Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB di RAM DDR5, un veloce SSD NVMe da 1TB e grafica gestita dalla scheda integrata Intel Arc Graphics, con supporto alla risoluzione 4K e la connessione fino a tre monitor. Lo sto usando da un paio di settimane per lavoro, gaming e nel tempo libero e in questa recensione ne andiamo ad analizzare approfonditamente specifiche e prestazioni. Il Mini PC Ouvis F1A è in vendita su Geekbuying a 449 euro utilizzando il coupon NNNITA04061.

Videorecensione e prove di utilizzo

Mini PC Ouvis F1A: Piccolo Fuori, Grande Dentro?

Negli ultimi anni, i mini PC hanno guadagnato sempre più popolarità. Ma perché dovresti considerare un computer compatto come l’Ouvis F1A? La risposta è semplice: offrono un’alternativa salvaspazio ai tradizionali desktop senza sacrificare troppa potenza. L’Ouvis F1A si presenta come una soluzione interessante, soprattutto perché pone molta attenzione sull’intelligenza artificiale, integrando un processore Intel Core Ultra 5 125H. Ma cosa significa tutto questo per te, utente medio? Andiamo ad analizzare questo computerino più da vicino.

Costruzione, design e connettività

Partiamo dall’aspetto più evidente: le dimensioni. I mini PC sono pensati per occupare pochissimo spazio sulla tua scrivania o persino per essere montati dietro al monitor. L’Ouvis F1A non fa eccezione, presentandosi come un dispositivo discreto e facile da integrare in qualsiasi ambiente. Il design è molto semplice e pulito, ideale per essere posizionato su una scrivania ed occupare poco spazio grazie alle dimensioni di 14,7 x 14,7 x 5,5 cm.

Se hai problemi di spazio o semplicemente preferisci una postazione di lavoro minimalista, un mini PC come questo potrebbe essere la soluzione ideale.

Interessante la possibilità di svitare il pannello inferiore in modo tale da accedere alla ventola di raffreddamento, sempre utile per una pulizia, e a SSD e memoria RAM. Smontando il Mini PC si nota la presenza di uno slot RAM e di uno slot NVME non utilizzati che possono tornare utile per futuri upgrade.

Ottima la parte connettività con la presenza di WiFi 6 e Bluetooth 5.2 ed assolutamente soddisfacente la disponibilità di porte. Frontalmente trovano posto USB-C 3.2 Gen2, 2 USB-A 3.2 Gen1, jack audio e tasto di accensione, sul retro troviamo 2 USB-A 3.2 Gen1, 2 HDMI 2.0 (4k 60 fps), LAN da 2.5 Gbps, Kensington lock e porta di alimentazione.

Hardware e specifiche tecniche Ouvis F1A

Il cuore pulsante di questo mini PC è il processore Intel Core Ultra 5 125H. Questo chip è dotato di 14 core e può raggiungere una velocità turbo fino a 4.5 GHz. Tradotto in termini pratici, questo significa che il computer è in grado di gestire fluidamente diverse attività, dalla navigazione web all’utilizzo di software per l’ufficio, fino a compiti più impegnativi come l’editing fotografico leggero o la riproduzione di video in alta definizione. Il tutto con consumi ridotti, circa 65W, e pieno supporto all’intelligenza artificiale che può essere gestita localmente senza difficoltà.

A supportare il processore troviamo 16 GB di RAM DDR5, una quantità più che sufficiente per un utilizzo quotidiano e per un po’ di multitasking. L’SSD NVMe da 1TB garantisce invece tempi di avvio rapidi per il sistema operativo e per le tue applicazioni, oltre a offrire un ampio spazio di archiviazione per i tuoi file.

Pro:

Buona potenza di calcolo per la maggior parte degli utenti grazie al processore Intel Core Ultra 5.

Ampia memoria RAM (16 GB DDR5) per un multitasking fluido.

Veloce unità SSD da 1TB per tempi di caricamento rapidi e spazio a sufficienza.

Contro:

Per chi ha esigenze di editing video professionale o gaming di ultima generazione con impostazioni elevate, la potenza potrebbe non essere sufficiente (ne parleremo meglio nella sezione grafica).

Grafica e Video: Intel Arc Graphics Fa la Differenza?

La parte grafica è affidata alla scheda integrata Intel Arc Graphics. Le schede grafiche integrate sono una soluzione che permette di contenere i costi e i consumi energetici. L’Intel Arc Graphics rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti generazioni di grafica integrata Intel e può offrire prestazioni discrete per la riproduzione di video in 4K e per il gaming. Tuttavia, se sei un giocatore pretenzioso o utilizzi software che richiedono una potenza grafica elevata (come alcuni programmi di modellazione 3D o editing video avanzato), potresti sentire la mancanza di una scheda grafica dedicata.

Un aspetto positivo è che l’Ouvis F1A supporta la connessione di display con risoluzione 4K e può gestire fino a tre schermi contemporaneamente tramite due porte HDMI e una porta Type-C, il tutto con un frame rate massimo di 60 fps. Questa è una caratteristica molto utile per chi lavora con più applicazioni contemporaneamente o desidera una configurazione multi-monitor per aumentare la produttività.

Pro:

Supporto per risoluzione 4K e possibilità di collegare fino a tre monitor contemporaneamente.

Prestazioni grafiche integrate discrete per un utilizzo quotidiano e gaming leggero.

Contro:

Le prestazioni grafiche potrebbero essere limitanti per il gaming avanzato o software professionali che richiedono una GPU dedicata.

Connettività: Tutto Ciò Che Ti Serve e Anche Qualcosa in Più

L’Ouvis F1A non delude nemmeno dal punto di vista della connettività. Troviamo il modernissimo WiFi 6 e il Bluetooth 5.2 per connessioni wireless veloci e stabili. Per chi preferisce la connessione via cavo, è presente una porta LAN da 2.5 Gbps, ideale per sfruttare al meglio le connessioni internet più veloci. Inoltre, sono disponibili quattro porte USB 3.2 che ti permettono di collegare contemporaneamente diverse periferiche come tastiera, mouse, hard disk esterni e molto altro.

Pro:

Connettività wireless all’avanguardia con WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Porta LAN da 2.5 Gbps per connessioni cablate ad alta velocità.

Quattro porte USB 3.2 per collegare diverse periferiche.

Raffreddamento e Rumore: Un Alleato Silenzioso?

Un aspetto spesso sottovalutato nei mini PC è il sistema di raffreddamento e la relativa rumorosità. L’Ouvis F1A è dotato di una ventola incorporata progettata per garantire un’efficiente dissipazione del calore e un funzionamento silenzioso. Sebbene il produttore un silenzioso quasi assoluto, la ventola si attiva spesso quando il carico di lavoro diventa inteso, come durante sessioni di gaming prolungate o l’esecuzione di software particolarmente esigenti, ma con una rumorosità che rimane sempre contenuta e che non arriva mai ad un livello tale da risultare fastidiosa.

Pro:

Presenza di una ventola per il raffreddamento.

Promessa di funzionamento silenzioso per un utilizzo normale.

Contro:

La rumorosità potrebbe aumentare sotto carico di lavoro elevato.

Approfondimento sulle Prestazioni per Diversi Scenari d’Uso

Considerando le specifiche tecniche dell’Ouvis F1A, possiamo fare alcune considerazioni sulle sue prestazioni in diversi contesti di utilizzo. Sicuramente è importante ricordare che stiamo parlando di un mini computer economico ma che, grazie al processore Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 1TB. riesce ad comportarsi bene per molte tipologie di utilizzo differente.

Utilizzo Casalingo e Tempo Libero

Nel n utilizzo casalingo l’Ouvis F1A se la cava egregiamente. Attività come la navigazione web, la gestione della posta elettronica, lo streaming di contenuti multimediali, anche in 4K, e l’utilizzo di varie applicazioni non rappresentano un problema e il sistema e le applicazioni girano fluidamente e con tempi di caricamento ridotti. Inoltre, la possibilità di collegare fino a tre monitor contemporaneamente tramite le porte HDMI e Type-C può essere molto utile per il multitasking, anche in ambiente domestico, e la possibilità di sfruttare il 4k può trasformare questo Mini PC in un perfetto media center da collegare alla TV.

Pro per l’uso casalingo:

Dimensioni compatte e facilità di integrazione in diversi ambienti.

e facilità di integrazione in diversi ambienti. Buona potenza di calcolo per le attività quotidiane.

per le attività quotidiane. Supporto per la riproduzione di contenuti in 4K .

. Possibilità di collegare più monitor .

. Connettività wireless veloce.

Contro per l’uso casalingo:

Se l’utilizzo prevede gaming intensivo o attività molto pesanti, la grafica integrata potrebbe non essere sufficiente (vedi la sezione dedicata al gaming).

Utilizzo da Ufficio

In un contesto di utilizzo da ufficio, l’Ouvis F1A si è dimostrato essere una soluzione estremamente valida per la quasi totalità delle attività. La potenza del processore e la quantità di RAM sono adeguate per l’esecuzione di software di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni, Office per intenderci, e altre applicazioni per la produttività senza disegnare gestionali, terminali vari ed programmazione visto il buon supporto dell’hardware. La possibilità di collegare più monitor aumenta notevolmente la produttività e rende F1A di Ouvis il prodotto perfetto per il lavoro da ufficio, poi grazie alle piccole dimensioni diventa anche molto semplice da posizionare in postazioni di lavoro strette o con poco spazio a disposizione.

Pro per l’uso da ufficio:

Buone prestazioni per le applicazioni di produttività.

per le applicazioni di produttività. Supporto per configurazioni multi-monitor .

. Connettività di rete veloce sia cablata che wireless.

Ingombro ridotto.

Contro per l’uso da ufficio:

Per professionisti che utilizzano software molto esigenti a livello grafico (come alcuni CAD o software di progettazione 3D), la GPU integrata potrebbe non essere ideale.

Video Editing

Per quanto riguarda il video editing, l’Ouvis F1A non si comporta male nemmeno con il video editing. Grazie al buon processore e alla discreta scheda grafica riesce a gestire senza problemi progetti leggeri ed amatoriali in FullHD e in 4K, se non si esagera col numero di tracce. La buona combinazione di processore, RAM e scheda grafica ci consentono di usare programmi di video editing, come CapCut, con ottime prestazioni, un livello di fluidità sempre soddisfacente e tempi di esportazione abbastanza contenuti.

Pro per il video editing:

Processore con buona potenza di calcolo per editing leggero.

per editing leggero. 16 GB di RAM adeguati per progetti non troppo pesanti.

adeguati per progetti non troppo pesanti. Supporto per monitor 4K per la visualizzazione dettagliata.

Contro per il video editing:

La grafica integrata potrebbe non essere sufficiente per progetti complessi o in alta risoluzione.

potrebbe non essere sufficiente per progetti complessi o in alta risoluzione. Potrebbe verificarsi un rallentamento durante l’utilizzo di effetti pesanti o nel rendering.

Gaming

Ho voluto mettere a dura prova l’Ouvis F1A con il gaming, principalmente con Fornite e con qualche emulatore, e devo ammettere che le prestazioni sono state sorprendenti e sopra le mie aspettative. Gli emulatori girano in maniera impeccabile, naturalmente, ma mi ha stupito Fortnite dove sono riuscito a giocare con un buon numero di fps ed un livello di dettaglio medio alto in risoluzione FullHD con ottime prestazioni, un’ottima fluidità generale e nel complesso un’esperienza di gaming molto positiva. Le prestazioni restano buone anche in lunghe sessioni grazie al buon sistema di raffreddamento e alla ventola, che in questi casi si fa sentire.

Se sei un gamer che si accontenta del FullHD e non pretende di giocare ai titoli più recenti con la grafica al massimo, allora l’F1A potrebbe fare sicuramente al caso tuo.

con buone impostazioni grafiche, dovresti orientarti verso mini PC con schede grafiche dedicate (che generalmente sono più costosi e potrebbero essere più rumorosi a causa del maggiore calore prodotto) o considerare l’assemblaggio di un PC SFF.

Pro per il gaming:

Possibilità di giocare a titoli in FullHD senza problemii.

Contro per il gaming:

Le prestazioni della grafica integrata sono comunque limitate .

sono comunque . Potrebbe non essere in grado di eseguire fluidamente i giochi più recenti e graficamente impegnativi.

Prezzo

Il Mini PC Ouvis F1A ha un prezzo di vendita di circa 449 euro su Geekbuying (codice sconto NNNITA04061). In questa fascia di prezzo, offre una combinazione di processore Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM e SSD da 1TB che lo rendono molto competitivo per l’utilizzo quotidiano, l’ufficio, l’editing leggero ed un po’ di gaming.

A Chi È Adatto l’Ouvis F1A?

Dopo aver analizzato le caratteristiche tecniche, cerchiamo di capire a chi si rivolge principalmente questo mini PC. L’Ouvis F1A sembra essere una scelta azzeccata per:

Utenti che necessitano di un computer compatto e salvaspazio per la navigazione web, l’utilizzo di software per l’ufficio, la gestione della posta elettronica e lo streaming di contenuti multimediali.

per la navigazione web, l’utilizzo di software per l’ufficio, la gestione della posta elettronica e lo streaming di contenuti multimediali. Persone interessate all’intelligenza artificiale e che desiderano un dispositivo in grado di gestire progetti di apprendimento automatico di base (grazie al processore Intel Core Ultra 5).

e che desiderano un dispositivo in grado di gestire progetti di apprendimento automatico di base (grazie al processore Intel Core Ultra 5). Professionisti che necessitano di una configurazione multi-monitor per aumentare la produttività.

per aumentare la produttività. Studenti o chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare a prestazioni discrete per le attività quotidiane.

ma non vuole rinunciare a prestazioni discrete per le attività quotidiane. Chi cerca un secondo computer da utilizzare in diversi ambienti della casa o da portare facilmente con sé.

Se invece sei un gamer che cerca prestazioni elevate per i titoli più recenti o un professionista che utilizza software di editing video o modellazione 3D molto pesanti, potresti dover considerare soluzioni più potenti con schede grafiche dedicate. In questo caso, potresti voler esplorare anche l’opzione di assemblare un PC di piccole dimensioni (SFFPC) per avere maggiore flessibilità e potenza grafica.

Conclusioni: Un Mini PC adatto a tutti

Andando a concludere questa recensione, l’Ouvis F1A ha dimostrato di essere un mini pc, nonostante la natura economica, molto potente, estremamente versatile ed in grado di adattarsi al meglio a molte tipologie di utilizzo differente e rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un computer compatto da usare nel tempo libero, in ufficio, per il video editing ed il gaming. Grazie al buon hardware e ad un prezzo molto competitivo risulta sicuramente essere uno dei migliori Mini PC nella fascia sotto i 500 euro.