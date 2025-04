Recensione Nothing Phone 3a: lo smartphone più figo del 2025 costa solo 349 euro

Il mercato degli smartphone negli ultimi anni è diventato particolarmente noioso. Se escludiamo l’integrazione dell’intelligenza artificiale, peraltro non ancora particolarmente utile nella quotidianità, non ci sono state particolari evoluzioni e pochissime novità di rilievo. Oggi scegliere uno smartphone, soprattutto quando si tratta di dispositivi di fascia media e bassa, è diventato da un lato semplice, vista la qualità generale raggiunta da tutti i produttori più noti bene o male si casca sempre in piedi, ma dall’altra ostico e noioso a causa di dispositivi tutti uguali fra loro e che si differenziano per caratteristiche tecniche e dettagli che dicono poco all’utente medio. Si finisce quindi per scegliere il proprio smartphone in base al design e alle personalizzazioni dell’interfaccia grafica. E Nothing sembra aver ben compreso questa dinamica di mercato visto che, da sempre, produce ottimi telefoni che spiccano per l’originalità del design e le interfacce minimal.

Con Phone 3a, Nothing sembra aver fatto centro riuscendo ad unire un buon hardware ed una buona fotocamera ad un design unico e ad un software molto piacevole, il tutto con un prezzo di vendita di 349 euro, già in calo, che lo rende di fatto uno degli smartphone Android più interessanti della fascia medio-bassa del mercato di questa prima metà del 2025.

Sto usando Nothing 3a da un mese e in questa recensione completa ne analizziamo pregi e difetti e cerchiamo di capire se vale la pena acquistarlo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Videorecensione completa

Design e Materiali: Un Look Che Non Passa Inosservato

Quando si prende per la prima volta in mano Nothing Phone 3a lo si potrebbe facilmente scambiare per un top di gamma venduto a prezzo ben più alto. La cover posteriore in vetro, i bordi piatti in plastica di ottima qualità, le cornici del display simmetriche, l’attenzione ai dettagli, come il tasto dedicato all’essential space con una finitura diversa in modo da poterlo distinguere al tatto, e la certificazione IP64 rendono Phone 3a un device costruito in maniera eccellente che si tiene bene in mano, grazie al peso di 201 grammi e allo spessore di soli 8,34 mm, e che trasmette un feeling premium non comune in questa fascia di prezzo.

E poi spicca il design della parte posteriore, molto deciso e che potrebbe non piacere a tutti, che indubbiamente attira l’attenzione grazie agli elementi a vista, viti e i glifi LED della Glyph Interface che rendono il Phone 3a uno smartphone unico, in pieno stile Nothing.

Smarchiamo subito l’argomento Glyph, i LED sul retro, posizionati attorno al piacevole modulo fotografico, sono il marchio di fabbrica di Nothing e si illuminano, in maniera personalizzabile, per chiamate, notifiche ricarica e molto altro e possono essere usati anche come luce di fondo per la fotocamera, sono unici nel suo genere e possono piacere o meno. Personalmente, dopo avere provato quasi tutti gli smartphone di Nothing commercializzati, ritengo i LED posteriori assolutamente inutili, sono simpatici e carini durante i primi giorni di utilizzo ma poi finiscono rapidamente nel dimenticatoio e rimangono una funzione utile quelle rare volte che mi trovo a poggiare il telefono con lo schermo rivolto verso la scrivania, ed accada davvero di rado.

L’attenzione ai dettagli non si limita solamente allo smartphone, la confezione contiene un cavo telato di ottima qualità, una piacevole spilla per l’estrazione del carrellino della SIM ed un packaging in carta per evitare l’utilizzo di plastica.

Pro:

Il back cover trasparente con LED interattivi e personalizzabili sono un marchio di fabbrica di Nothing ed è accompagnato da una grande cura costruttiva e del dettaglio.

sono un marchio di fabbrica di Nothing ed è accompagnato da una grande cura costruttiva e del dettaglio. I bordi piatti aiutano il grip e rendono lo smartphone meno “saponetta”.

aiutano il grip e rendono lo smartphone meno “saponetta”. Il design generale e la qualità costruttiva sono superiori alla media.

Il telefono è certificato contro polvere e schizzi IP64.

Contro:

Le dimensioni sono abbastanza importanti, anche se rientrano nella media, non lo rendono comodo da usare con una mano sola.

Schermo al Top: Bello da Vedere e Fluido da Usare

Nothing Phone 3a può contare su un ottimo schermo AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD+ 1080 x 2392 (387 PPI), refresh rate a 120 Hz e supporto all’HDR10+. Tutto questo per dire che ci troviamo fra le mani uno smartphone con uno dei migliori display della categoria, uno schermo che offre colorI brillanti, neri profondi ed un ottimo livello di contrasto che lo rende molto bello da vedere e piacevole da utilizzare.

La frequenza di aggiornamento a 120 Hz rende le animazioni, lo scorrimento e, più in generale, tutta l’esperienza di utilizzo super fluida e ci permette di usare il 3a per lo streaming e il gaming con grande soddisfazione grazie alla brillantezza e alla reattività dello schermo.

Molto buona la luminosità massima di 1300 nits, con una luminosità di picco di 3000 nits, che garantisce una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Completa il tutto un always-on display profondamente personalizzabile e davvero ben realizzato. Buono il sensore per lo sblocco tramite impronte, non è sempre fulmineo ma funziona bene.

Pro:

Display AMOLED di buona qualità con colori vividi e neri profondi.

di buona qualità con colori vividi e neri profondi. Ampia dimensione da 6.77 pollici , ideale per guardare contenuti multimediali e navigare.

, ideale per guardare contenuti multimediali e navigare. Frequenza di aggiornamento a 120Hz per un’esperienza fluida.

per un’esperienza fluida. Buona luminosità massima per la visibilità all’aperto.

per la visibilità all’aperto. Presenza dell’always-on display.

Contro:

Non è il display con la risoluzione più alta sul mercato, ma è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Processore e Memoria: Un Hardware Perfetto per Fare Tutto

Sotto la scocca in vetro, Nothing Phone (3a) monta un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm), al quale si affiancano, nella versione da noi testata, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile, ma è disponibile anche una edizione da 12/256 venduta a 50 euro in più.

Nel complesso quindi parliamo di specifiche tecniche di fascia media che offrono però prestazioni eccellenti per le classiche attività quotidiane come la navigazione su internet, l’utilizzo dei social media, il classico invio di mail e messaggi e per vedere film e serie TV in streaming. Non è uno smartphone pensato per il gaming, ma l’ho usato per giocare a COD Warzone e le prestazioni sono state assolutamente soddisfacenti con una gestione della grafica con un livello medio alto di dettaglio ed un buon frame rate senza problemi o rallentamenti particolari.

Pro:

Processore Snapdragon 7s Gen 3 che offre buone prestazioni per l’uso quotidiano.

che offre buone prestazioni per l’uso quotidiano. 8 GB o 12 GB di RAM per una buona gestione del multitasking.

per una buona gestione del multitasking. Opzioni di archiviazione da 128 GB o 256 GB.

Contro:

Non è il processore più potente sul mercato, quindi potrebbe mostrare qualche limite con giochi molto esigenti o attività pesanti.

Memoria interna non espandibile.

Batteria: Autonomia per Tutta la Giornata e Ricarica Rapida

L’hardware non troppo dispendioso in termini energetici unito al software ben ottimizzato permettono anche di avere un’ottima autonomia. La batteria da 5.000 mAh, buona capacità, permette di arrivare a fine giornata con un 30-40% di autonomia residua (circa 6 ore di schermo attivo) e di arrivare a coprire anche due giorni interi di utilizzo se fate un uso più blando dello smartphone.

La ricarica cablata è a 50W e ci permette di ricaricare del 50% la batteria in soli 19 minuti mentre per una carica completa serve un’ora. Non velocissima quindi la ricarica via cavo, ma ha delle tempistiche sicuramente più che accettabili. Manca purtroppo la ricarica wireless.

Pro:

Batteria da 5.000mAh che garantisce una buona autonomia.

che garantisce una buona autonomia. Ricarica cablata rapida a 50W.

Contro:

Manca la ricarica wireless.

Audio: Suono Stereo di Buona Qualità

L’audio del Nothing Phone (3a) è stereo, sulla scocca in plastica ci sono due altoparlanti (uno in basso e uno nella capsula auricolare) che offrono un ottimo audio con un buon volume massimo ed una qualità apprezzabile. Un comparto audio quindi ideale per vedere video ed anche per il gaming. Manca il jack audio, ma ormai non lo troviamo più su nessuno smartphone.

Pro:

Audio stereo di buona qualità.

di buona qualità. Volume adeguato.

Contro:

Non spicca particolarmente per la qualità audio, ma fa il suo lavoro.

Comparto Telefonico e Connettività: Tutto l’Essenziale, Manca Qualcosina

Per quanto riguarda le chiamate e la ricezione, il Nothing Phone (3a) si comporta bene, tutto nella media. Il dialer è quello di Google, che include la segnalazione dello SPAM, una funzione molto utile per evitare chiamate indesiderate, ma che non permette di registrare nativamente le chiamate.

La connettività è buona con il supporto a 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, il GPS, l’NFC per i pagamenti contactless con Google Pay, e una porta USB-C 2.0. Una mancanza rispetto al modello Pro è la compatibilità con le eSIM. Buona la ricezione e buono anche l’audio in chiamata sia in capsula che in vivaoce.

Pro:

Buona qualità delle chiamate e ricezione nella media.

Presenza di 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC .

. Dialer di Google con segnalazione SPAM.

Contro:

Manca la compatibilità con le eSIM.

Software ed Ecosistema: Un’Esperienza Android Pulita e Ricca di Funzionalità

Ed arriviamo, finalmente, a parlare del software, basato su Android 15, e della interfaccia personalizzata con Nothing OS 3.1. Come dicevamo, Nothing Phone 3a non ha specifiche tecniche pazzesche, ma va alla grande proprio grazie all’ottimizzazione software fatta da Nothing che ci garantisce un sistema operativo sempre fluido e veloce che, per la gran parte del tempo, se la gioca alla pari con i top di gamma.

L’interfaccia è pulita, fluida, veloce, ricca di personalizzazioni e senza app inutili preinstallate (il cosiddetto “bloatware”). Il sistema è stato interamente rivisto per quanto riguarda la parte estetica con icone a tema, suonerie personalizzate, effetti grafici ben realizzati ed, più complessivamente, un’attenzione estetica di tutta la UI impressionante a cui si unisco le possibilità di personalizzare il device offerte dai widget, dall’always-on display e da tante piccole chicche presenti nel sistema operativo fra cui il cassetto delle app, in stile iPhone, che organizza in maniera intelligente per le app per farcele trovare rapidamente nel momento giusto grazie all’intelligenza artificiale.

Lato intelligenza artificiale, Nothing sembra l’unico produttore di smartphone a non aver riempito di funzioni AI, al lato pratico poco utili, i propri telefoni. Su Nothing Phone 3a non troviamo la generazione delle immagini, i tool per la scrittura e il software per la rimozione di oggetti dalle foto. L’unica funzione AI, oltre a quelle di base di Google come il cerchia e cerca e Gmini, è l’Essential Space. Questa app, a cui si accede con il tasto laterale dedicato, crea uno spazio personale che viene riorganizzato dall’intelligenza artificiale per dare accesso rapido alle informazioni più importanti e ti permette di di salvare screenshot, aggiungere note scritte e vocale e promemoria. L’app di per sé è ben fatta ed abbastanza utile, ci sarà da valutare il suo sviluppo in futuro e da capire se verrà introdotta su più piattaforme, magari anche tramite web, in modo tale da poter sincronizzare i propri appunti su più dispositivi contemporaneamente.

Più che buono anche il supporto lato aggiornamenti: Nothing garantisce 3 major update del sistema operativo Android e 6 anni di patch di sicurezza che ci garantisce un telefono sempre aggiornato e sicuro. Oltretutto in questo primo mese sono già arrivati diversi aggiornamenti che hanno migliorato molti aspetti del telefono.

Pro:

Sistema operativo Android 15 con interfaccia Nothing OS 3.1 pulita, fluida e personalizzata.

con interfaccia pulita, fluida e personalizzata. Assenza di bloatware.

Widget esteticamente piacevoli e funzionali.

Funzione Essential Space interessante.

interessante. Ottimo supporto software con 3 major update e 6 anni di patch di sicurezza.

Contro:

L’Essential Space potrebbe non essere subito intuitivo e per ora è abbastanza limitato.

Foto e Video: Buona Qualità per la Maggior Parte degli Scatti

Arriviamo, infine, a parlare del comparto camere del Nothing Phone (3a) composto da:

Una camera principale da 50MP con apertura f/1.88 e stabilizzazione ottica (OIS), che aiuta a scattare foto più nitide anche in condizioni di poca luce.

con apertura f/1.88 e stabilizzazione ottica (OIS), che aiuta a scattare foto più nitide anche in condizioni di poca luce. Una camera ultra-grandangolare da 8MP con apertura f/2.2 e un campo visivo di 120°, utile per scattare foto di paesaggi o gruppi di persone.

con apertura f/2.2 e un campo visivo di 120°, utile per scattare foto di paesaggi o gruppi di persone. Un teleobiettivo con zoom ottico 2X da 50MP con apertura f/2.0 da 50mm, che ti permette di avvicinare i soggetti senza perdere troppa qualità.

con apertura f/2.0 da 50mm, che ti permette di avvicinare i soggetti senza perdere troppa qualità. Una camera anteriore da 32MP con apertura f/2.2 per selfie di buona qualità.

Il comparto fotografico, ad esclusione della ultra-grandangolare solo passabile, si comporta bene e ci permette di scattare, soprattutto con l’ottica principale, foto di buona qualità con colori abbastanza naturali e un buon punto di bianco, buone foto in modalità ritratto e foto notturne discrete ma dove si nota maggiormente la presenza del rumore. In ogni caso parliamo di buoni scatti a cui si aggiungono dei video buoni in 4k 30 fps ben stabilizzati e con un buon bilanciamento dei colori.

Interessante l’app fotocamera, la stessa del modello Pro, ben organizzata e facile da usare e che ci consente anche di usare i glifi come luce riempitiva. Interessanti i preset che regalano scatti particolari.

Nel complesso Nothing Phone 3a non è sicuramente un cameraphone con prestazioni eccezionali, ma la qualità delle foto è più che sufficiente per i social e per immortalare un attimo o un ricordo.

Pro:

Buona qualità delle foto con la fotocamera principale, anche in interni.

con la fotocamera principale, anche in interni. Presenza di stabilizzazione ottica sulla fotocamera principale.

Interfaccia della fotocamera curata e facile da usare.

Fotocamera frontale da 32MP per buoni selfie.

Teleobiettivo con zoom ottico 2X.

Contro:

La qualità delle foto con la grandangolare e il teleobiettivo può calare in condizioni di scarsa luce.

Non è il miglior cameraphone sul mercato.

Giudizio Finale: Un Buon Compromesso tra Stile e Prezzo?

Il prezzo della versione base del Nothing Phone (3a) con 8GB di RAM e 128GB di storage è di 349 euro, un prezzo assolutamente sensato per la qualità offerta e che, con un calo di 50 euro potrebbe trasformarlo in un best buy assoluto.

I suoi punti di forza principali sono sicuramente il design e l’attenzione ai dettagli sia a livello hardware che software, le ottime prestazioni generali e la piacevolezza nell’uso quotidiano. L’unica vera pecca è la mancanza del supporto alle eSIM, che però potrebbe non essere indispensabile per la quasi totalità degli utenti interessati a smartphone di questa fascia di prezzo

In conclusione, se stai cercando uno smartphone con un bel design, prestazionale nell’utilizzo quotidiano e con una ottima autonomia, il Nothing Phone (3a) è sicuramente un’opzione da prendere in seria considerazione. Se hai un budget si aggira intorno ai 350 euro e la mancanza della eSIM non è un problema per te potrebbe essere la scelta giusta, ma potrebbe fare al caso tuo anche Pixel 8a.

Pro Generali:

Design unico e distintivo.

Software Android pulito e ben ottimizzato.

Buona autonomia della batteria e ricarica rapida.

Display AMOLED di buona qualità a 120Hz.

Buone prestazioni per l’uso quotidiano.

Ottimo supporto software.

Contro Generali:

Manca il supporto alle eSIM.

La qualità delle foto con la grandangolare e il teleobiettivo non sono eccellenti..

Memoria non espandibile.

Manca la ricarica wireless.

Spero che questa recensione approfondita ti sia stata utile per capire meglio il Nothing Phone (3a) e se può essere lo smartphone giusto per le tue esigenze e il tuo budget! Se hai altre domande, non esitare a lasciare un commento!