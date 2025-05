Recensione Chuwi CoreBook X: il migliore notebook da 350 euro?

Se stai cercando un computer portatile economico, ma perfetto per il classico utilizzo quotidiano, il nuovo Chuwi CoreBook X potrebbe fare al caso tuo grazie al buon hardware, all’ottimo display e al super prezzo di vendita di soli 339 euro che lo rende uno dei migliori notebook economici del 2025.

Ho usato il Chuwi CoreBook X nella configurazione con processore i5-12450H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD per più di un mese per lavoro, gaming e tempo libero ed in questa recensione completa andiamo ad analizzare tutti gli aspetti: design, display, prestazioni e autonomia analizzando pro e contro e cercando di capire se il Chuwi CoreBook X i5-12450H può fare al caso tuo e se vale la pena di comprarlo. Ti ricordo che lo puoi acquistare sul sito di Chuwi a soli 339 euro utilizzando il codice sconto OutOfBitCBX.

Videorecensione completa

Premessa: Chuwi, un brand da tenere d’occhio

Prima di addentrarci nei dettagli del CoreBook X, facciamo una piccola parentesi sul brand. Chuwi è un’azienda attiva da oltre dieci anni, vende tutto il mondo, anche in Italia, e ve ne ho parlato anche recentemente nella recensione del Chuwi Hi10 Max. Chuwi si distingue per una filosofia chiara e ben definita: offrire offrire prodotti tecnologici (mini PC, tablet 2-in-1, notebook) con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come ci riesce? Spesso utilizzano architetture hardware non di ultima generazione, ma comunque recenti e capaci di adattarsi alla maggior parte degli utilizzi, a cui abbina caratteristiche premium e che solitamente si trovano solamente sui dispositivi di fascia superiore, solitamente parliamo di display di alta qualità che fanno una grande differenza nell’utilizzo quotidiano.

E il Chuwi CoreBook X i5-12450H si inserisce perfettamente in questa ottica con un hardware perfetto per un utilizzo classico, fatto di navigazione, streaming, suite Office, social network, video editing non troppo pesante e gaming leggero, a cui si unisce però uno schermo di ottima qualità ed un prezzo decisamente aggressivo.

Design e Materiali: Premium con un prezzo economico

Appena preso in mano, il Chuwi CoreBook X trasmette un soddisfacente senso di solidità e si nota fin da subito una buona cura nella qualità costruttiva. Per essere un notebook economico, la qualità costruttiva è decisamente molto buona e sopra la media della categoria.

La scocca è realizzata con un mix di plastica ed alluminio ben assemblati e non soffre di scricchiolii o rumori preoccupanti quando si apre e chiude il display o si preme sulle varie zone della scocca interna. Materiali quindi buoni, ma che tendono a trattenere ditate ed impronte e sarà quindi necessario ripulirlo di tanto in tano.

Mi è piaciuto il design minimal e pulito, il notebook è completamente nero e senza fronzoli o inutili aggiunte estetiche, troviamo solo la scritta Chuwi su un angolo nel retro del display. Un design sobrio che mi è piaciuto e che si può adattare senza problemi anche ad ambienti lavorativi o universitari.

Interessanti le dimensioni ed il peso di questo notebook da 14 pollici: circa 31 cm di lunghezza, 22 cm di larghezza e uno spessore di soli 1.7 cm con un peso di 1.4 kg che lo rendono ultra compatto e molto comodo da portare in giro grazie ad una portabilità molto elevata.

Pro: Aspetto elegante e minimalista e buona qualità costruttiva.

Contro: La scocca trattiene molto ditate ed impronte digitali.

Display: Il vero punto di forza di Chuwi CoreBook X

Chuwi punta sempre moltissimo sulla qualità dei display nei suoi prodotti e il CoreBook X non fa eccezione con un pannello IPS da 14 pollici dotato di risoluzione 2k (2160×1440 pixel) di ottima qualità e con cornici ultra-sottili che regalano un’esperienza maggiormente immersiva e donano al device un tocco più moderno.

La risoluzione del display, l’elevata densità di pixel e l’ottima qualità del pannello rendono lo schermo del Chuwi CoreBook X un piacere da vedere e da utilizzare con la possibilità di usarlo anche per editing, gaming e streaming con grande soddisfazione.

Ad essere particolare è il rapporto di forma di 3:2 che lo rende leggermente più squadrato degli schermi classici. Questo formato particolare lo rende meno immersivo in gaming, ma aggiunge dello spazio verticale che torna molto comodo quando navighiamo, leggiamo mail o lavoriamo sui documenti, l’ho trovato davvero azzeccato e molto comodo per il mio classico utilizzo quotidiano. D’altra parte, lo schermo 16:9 o 16:10 avrebbe ridotto la presenza di bande nere con determinati film e serie TV.

Ottima la qualità dell’immagine grazie alla copertura del 100% della gamma colore sRGB che si traduce in colori vivi, accurati e con un ottimo contrasto. Anche la luminosità è buona, più che sufficiente per utilizzare il notebook al chiuso senza problemi, anche in stanze molto luminose, anche se non ideale da usare all’aperto. Il refresh rate è fisso a 60 Hz che non lo rende un fulmine in determinati utilizzi, ma che rimane più che valido per la quasi totalità degli utenti.

Lo schermo ha una finitura lucida che soffre qualche problema con i riflessi, ma che viene ben compensata grazie alla buona retroilluminazione. Una finitura opaca lo avrebbe reso perfetto, ma probabilmente avrebbe fatto salire il prezzo.

Pro: Alta risoluzione 2K (2160×1440), rapporto di forma 3:2 e qualità decisamente superiore rispetto alla media dei notebook economici.

Contro: Frequenza di aggiornamento standard (60 Hz) e finitura lucida.

Tastiera e Touchpad: Impeccabili per l’uso quotidiano

Passo molte ore della mia giornata a scrivere articoli ed email, per me tastiera e touchpad di qualità sono indispensabili per poter lavorare bene e devo ammettere che quelli del Chuwi CoreBook X mi hanno convinto con un’esperienza generalmente positiva, soprattutto se teniamo in considerazione la fascia di prezzo.

La tastiera è bella spaziosa con i tasti ad isola che arrivano a filo della scocca, dettaglio che regala un aspetto pulito ed offre un’ampia aria di lavoro. La digitazione sui tasti è precisa e veloce, con una rumorosità ridotta ed una corsa corretta. Nel complesso la scrittura è sempre piacevole, ma avrei preferito uno spessore dei tasti leggermente ridotto.

Valida anche la retroilluminazione, gestibile con l’apposita combinazione di tasti, regolabile su due differenti livelli di intensità e con un piacevole effetto visivo.

È importante notare che la tastiera ha un layout americano (US). Questo significa che alcuni simboli o la posizione delle lettere accentate sono diversi rispetto al layout italiano a cui potresti essere abituato. Puoi impostare il layout italiano in Windows, ma dovrai abituarti alla diversa disposizione dei tasti, niente di problematico.

Il touchpad PTP (Precisione TouchPad) ricorda quello dei MacBook grazie alle dimensioni extra large, ben 5,8 pollici, anche se con una qualità inferiore. La costruzione in plastica è buona e il grande spazio a disposizione lo rende molto comodo da usare per lavoro e gaming, ma la pressione risulta abbastanza clicchettosa con il click fisico leggermente duro. La reattività generale è comunque molto buona e la possibilità di usare le gesture di Windows migliora la produttività e l’uso quotidiano.

Pro: Tastiera spaziosa e confortevole e Touchpad extra-large.

Contro: Layout tastiera americano (US) e click del touchpad un po’ duro.

Connettività: Tutte le porte che ti servono

Il Chuwi CoreBook X dispone di un buon comparto connettività grazie ad una discreta quantità di porte.

Sul lato destro, trovano posto slot per l’alimentatore dedicato, una porta USB 3.0 di tipo A, una HDMI 1.4 ed una porta USB-C con funzionalità completa (Full Feature). Questo è un dettaglio importante perché possiamo utilizzare questa porta per la ricarica (supporta PD 2.0, 20V/2A), trasmissione dati e uscita video. È comodo poter usare un unico cavo per ricaricare il notebook e magari collegarlo a un hub o a un monitor compatibile.

Sul lato sinistro, invece, ci sono slot per la microSD card, comodo se lavori con foto o video dalla tua fotocamera o smartphone, jack audio da 3.5 mm per collegare cuffie o auricolari e un’altra porta USB di tipo A 3.0 / 3.1.

Nel complesso, la dotazione di porte è davvero molto completa per un notebook economico. Avere sia HDMI che una USB-C Full Function ti dà molta flessibilità per collegare monitor esterni o hub. Le due porte USB-A bastano per mouse, tastiera o chiavette USB. Lo slot microSD è un bel bonus.

Riguardo alla connettività wireless, il CoreBook X non delude: è dotato di Bleutooth 5.2 e Wi-Fi 6 grazie al chip Intel AX101. Il Wi-Fi 6, più recente rispetto allo standard Wi-Fi 5, offre diversi vantaggi: velocità superiori, priorità del traffico migliorata, latenza ridotta e migliore efficienza energetica.

Pro: Gamma completa di porte per la maggior parte delle esigenze.

Contro: Non ci sono mancanze da segnalare

Hardware e Prestazioni: Come va per i vari utilizzi?

Arriviamo finalmente a parlare del comparto hardware del Chuwi CoreBook X i5-12450H. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i5-12450H di 12° generazione a 8 core e 12 thread (4 core Performance-cores e 4 Efficient-cores o E-cores con GPU integrata Intel Ultra HD) con una frequenza massima di 4,4 GHz, ma sul sito del produttore trovate anche altri processori disponibili, affiancato da 16 GB di DDR4 SO-DIMM a doppio canale (espandibile grazie al pratico sportellino nella parte interna della scocca) e da un SSD M.2 da 512 GB.

Abbiamo quindi fra le mani un hardware perfetto per un l’uso nel tempo libero, per lo studio e il lavoro dove la combinazione di processore ci permettono di usare più applicazione contemporaneamente, di gestire molte schede nel browser senza rallentamenti e di usare anche app pesanti senza difficoltà. Un computer quindi ideale per l’uso quotidiano fatto di navigazione, streaming, social, suite Office ed app varie che girano in maniera impeccabile.

La scheda grafica integrata rappresenta la principale limitazione ed ho quindi voluto metterlo alla prova nel video editing e nel gaming per valutare le effettive prestazioni.

Per quanto riguarda l’editing, sebbene non sia la sua vocazione principale, il CoreBook X si è dimostrato sorprendentemente fluido nel montaggio di video con CapCut, anche con più tracce, e capace di esportare i video in tempi ridotti. Possiamo quindi ipotizzare di usarlo per dell’editing senza troppe rinunce, naturalmente non possiamo usarlo per un editing professionale con più tracce 4k.

Anche in gaming si comporta benone. Naturalmente titoli leggeri ed emulatori funzionano alla perfezione, ma anche titoli più pesanti, come Fortnite, girano bene e con una buona fluidità generale, se ci accontentiamo di un livello di dettaglio medio-basso. Difficile, se non impossibile, pretende di giocare a titoli molto pesanti come COD o triplaA più recenti.

In conclusione, la configurazione hardware con i5-12450H, 16GB di RAM e 512GB SSD offre prestazioni eccellenti per un notebook economico. Gestisce con fluidità le attività quotidiane, il multitasking spinto, lo streaming, il lavoro d’ufficio e lo studio. L’unico vero limite è la GPU integrata per applicazioni grafiche pesanti o gaming impegnativo.

Completano il comparto hardware una webcam frontale nella media e degli speaker stereo di qualità sufficiente. Il comparto audio raggiunge un discreto volume massimo, ma la qualità di riproduzione sonora non è particolarmente elevata.

Pro: Prestazioni generalmente molto buone per ogni tipologia di utilizzo.

Contro: La GPU integrata è il limite principale per gaming impegnativo e software grafici professionali. Speaker mediocri.

Sistema di Raffreddamento: Tutto sotto controllo

Un aspetto fondamentale, soprattutto in un notebook sottile e leggero come il CoreBook X, è il sistema di raffreddamento. Un buon sistema permette al processore di lavorare al meglio senza surriscaldarsi eccessivamente e senza che le ventole diventino troppo rumorose.

Chuwi ha inserito molte griglie di dissipazione nel design e ha dotato il CoreBook X di un sistema di raffreddamento avanzato con doppi tubi in rame e una ventola dedicata.

Nell’uso quotidiano, durante attività leggere come navigazione o lavoro su documenti, il sistema è generalmente silenzioso. Le ventole si attivano raramente. Quando il computer è sotto stress (ad esempio, durante benchmark intensivi o attività che richiedono molta potenza), la ventola si attiva, ma la sua rumorosità è contenuta, circa 30-32 dB, che è considerata piuttosto silenziosa.

Anche durante test impegnativi, la temperatura del processore e del notebook è rimasta sotto controllo, generalmente tra i 60 e i 70°C. Questo è un ottimo risultato per un dispositivo così sottile e dimostra che il sistema di dissipazione fa un ottimo lavoro.

Tuttavia, come spesso accade nei notebook compatti, quando il sistema viene spinto al massimo per periodi prolungati e la temperatura sale, entra in gioco il thermal throttling. Questo è un meccanismo di protezione che riduce leggermente le prestazioni del processore per evitare il surriscaldamento e può andare a ridurre in maniera significativa le prestazioni, anche oltre il 20%.

È importante capire che questo thermal throttling si verifica solo sotto sforzo intenso e prolungato, situazioni che l’utente medio difficilmente incontrerà nell’uso quotidiano. Per le attività per cui il CoreBook X è pensato (ufficio, studio, web, multimedialità), il sistema di raffreddamento è più che sufficiente e mantiene il notebook relativamente fresco e silenzioso. Quindi, per il suo target di utenza, questo non è un problema critico.

Pro: Sistema di dissipazione efficace e molto silenzioso durante l’uso leggero.

Contro: Qualche problema di thermal throttling.

Batteria e Ricarica: Autonomia discreta

L’autonomia della batteria di un laptop economico è fondamentale, il Chuwi CoreBook X è dotato di una batteria agli ioni di litio da 46.2 Wh con una autonomia dichiarata fino a 8 ore di utilizzo con una singola carica.

L’autonomia reale è leggermente inferiore, ma comunque buona per la fascia di prezzo. Con un utilizzo misto (navigazione web, documenti, luminosità media dello schermo) si arriva ad avere una autonomia di 6-7 ore e riusciamo a coprire una giornata lavorativa o di studio senza troppe difficoltà.

Per la ricarica, ci due opzioni pratiche. C’è la porta dedicata per l’alimentatore incluso nella confezione, che ha una spina italiana, quindi non hai bisogno di adattatore e la velocità di ricarica è nella media. La vera comodità, però, è la possibilità di ricaricare il notebook anche tramite la porta USB-C. Supporta lo standard PD 2.0 (Power Delivery) con profilo 20V/2A. Questo significa che puoi usare un caricabatterie USB-C compatibile (anche quello del tuo smartphone se supporta PD e ha potenza sufficiente, anche se l’alimentatore incluso o uno PD da 40W+ sarà più veloce) per ricaricare il laptop. Chuwi dichiara una ricarica rapida tramite USB-C PD, in grado di fornire il 60% di carica in un’ora.

Pro: Autonomia sufficiente e ricarica tramite porta USB-C.

Contro: Alcuni competitor riescono a fare meglio.

Software: Windows 11 pulito e pronto all’uso

Dal punto di vista software, il Chuwi CoreBook X arriva con Windows 11 Home a 64 bit preinstallato e già attivo. La buona notizia è che il sistema è pulito e privo di bloatware. Non troverai decine di app preinstallate inutili che rallentano il sistema e occupano spazio.

I driver necessari sono installati correttamente, e gli aggiornamenti di Windows, inclusi quelli dei driver, funzionano senza problemi tramite Windows Update. Questo semplifica la gestione del sistema operativo e garantisce che tu possa mantenere il notebook aggiornato e sicuro.

Ho anche effettuato una scansione alla ricerca di virus e malware che non ha dato risultati con un sistema pulito al momento del primo avvio.

Pro: Windows 11 Home preinstallato e senza bloatware.

Contro: Niente da segnalare.

Considerazioni Finali: Chuwi CoreBook X vale la pena?

Il Chuwi CoreBook X i5-12450H non è un top di gamma, non è una workstation e non è una console da gaming, ma è uno dei migliori notebook economici del 2025. È un ottimo PC Portatile per l’utente medio, per lo studente, per chi ha bisogno di un PC per lavoro d’ufficio, navigazione web, streaming video (con una qualità visiva eccellente grazie al display 2K), gestione email, social network e multitasking quotidiano, un po’ di video editing e del gaming leggero.

Quali sono i suoi punti di forza che lo rendono particolarmente interessante nella sua fascia di prezzo? Senza dubbio, l’ottimo display IPS 2K da 14 pollici con rapporto 3:2 che ha una qualità visiva di gran lunga superiore a quella dei diretti competitor. Anche il design e la costruzione sono molto curati e danno una sensazione più premium rispetto alla media. La configurazione hardware con Intel Core i5-12450H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD è potente il giusto e si adatta al meglio a differenti tipi di utilizzo.

Quali sono i suoi punti deboli? La GPU integrata non è adatta a carichi grafici pesanti o gaming di ultima generazione e ci sono alcuni problemi di thermal throttling sotto stress prolungato, ma niente di eccessivamente grave, soprattutto considerato il prezzo di vendita.

Quindi vale la pena di acquistare il Chuwi CoreBook X? Tenendo conto dell’eccezionale prezzo di vendita di soli 339 euro (codice sconto OutOfBitCBX) la risposta è sicuramente Sì perché a questo prezzo rappresenta un best buy con tantissimi pregi (display eccellente, buone prestazioni, design curato, ottima portabilità) e pochissimi difetti.

Il Chuwi CoreBook X fa al caso tuo se:

Hai un budget limitato (sotto i 350-400 euro).

(sotto i 350-400 euro). Ti serve un notebook per studio , lavoro d’ufficio , navigazione , streaming e multitasking quotidiano .

, , , e . Apprezzi molto una qualità del display elevata per un notebook economico .

per un . Vuoi un dispositivo leggero e portatile .

e . Non ti spaventa una tastiera con un layout diverso (US).

(US). Non ti serve un PC per gaming spinto o software di grafica professionale esigenti.

Il Chuwi CoreBook X non è per te se:

Sei un gamer incallito e vuoi giocare ai titoli più recenti con dettagli alti.

e vuoi giocare ai titoli più recenti con dettagli alti. Fai editing video professionale intensivo o lavori con software di modellazione 3D complesso che richiedono una GPU dedicata .

intensivo o lavori con software di modellazione 3D complesso che richiedono una . Hai bisogno di un’autonomia della batteria che superi le 6-7 ore reali di utilizzo misto.