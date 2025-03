CHUWI Hi10 Max: Recensione del 2 in 1 Economico con Windows 11

Se stai cercando un notebook e tablet 2 in 1, molto probabilmente la tua priorità è quella di trovare il giusto equilibrio tra funzionalità, portabilità e prezzo di vendita. Avrai sicuramente dato un’occhiata ai Surface di Microsoft che però costano tantissimo e immagino tu sia alla ricerca di una alternativa economica al Surface. Il CHUWI Hi10 Max, col suo prezzo di vendita di soli 349 euro (coupon Hi188), sembra essere la scelta ideale per studenti, universitari e professionisti che cercano un tablet in grado di trasformarsi in un notebook, e viceversa, per lavorare, studiare e giocare in mobilità, il tutto senza spendere un migliaio di euro per acquistare un Surface.

Il CHUWI Hi10 Max è un tablet con Windows 11 che spicca in un mercato dei prodotti economici ricco di device di qualità discutibile per l’ottimo display ad alta risoluzione, un buon comparto hardware ed una valida tastiera magnetica che ci consente di usarlo come un notebook.

In questa recensione approfondita di CHUWI Hi10 Max cerchiamo di capire quali sono i compromessi che sono stati fatti per arrivare ad un prezzo così competitivo e cerchiamo di rispondere ad una semplice domanda: vale la pena acquistarlo?

Premessa: Cos’è un Tablet 2 in 1 e perché scegliere CHUWI Hi10 Max?

Un dispositivo 2 in 1 combina il meglio dei due mondi: la portabilità di un tablet e la funzionalità di un laptop. Grazie alla tastiera rimovibile e al sistema operativo basato su Windows 11, un 2 in 1 è un’ottima scelta per chi necessita di flessibilità. Tuttavia, i prodotti in questa categoria possono variare molto in termini di qualità, prestazioni e prezzo.

Il CHUWI Hi10 Max si distingue per essere un’opzione economica che promette di offrire funzionalità sufficienti per le attività quotidiane. È pensato per coloro che cercano una soluzione accessibile per navigare in rete, gestire email, scrivere documenti, seguire lezioni online o intrattenersi con serie TV e film.

Design e Qualità Costruttiva: Eleganza e solidità

Dal punto di vista estetico, il CHUWI Hi10 Max si presenta come un tablet dal design moderno e professionale, piuttosto semplice e privo di particolari spunti. La monoscocca è realizzata in alluminio e questo trasmette un piacevole feeling al tocco, un bel senso di solidità e resistenza e crea un design minimal soddisfacente.

La scocca in alluminio ne impreziosisce la qualità costruttiva e lo rende abbastanza leggero, ha un peso di 780 grammi, che lo rende facile da trasportare, anche grazie allo spessore di soli 9 mm, e mediamente comodo da usare tenendolo in mano come un normale tablet.

All’interno della confezione di vendita troviamo, oltre ad un hub usb-c e ad una penna di cui parliamo fra poco, anche una cover magnetica da utilizzare sia per la protezione che come stand ed una tastiera removibile. La cover posteriore protegge bene il retro del tablet ed ha una presa magnetica ben salda che ci consente di usarla come stand.

Molto buona la tastiera con layout americano, tasti retroilluminati ed un piccolo touchpad. Si connette molto semplicemente grazie all’aggancio magnetico, non saldissimo, e si lascia usare con piacere. Il feeling dei tasti è buono e la qualità è più che sufficiente per utilizzarla per lavoro e per scrivere, anche tanto. L’articolo che state leggendo è stato scritto interamente con la tastiera del Chuwi e non ho riscontrato nessun problema. In confezione sono presenti anche gli adesivi per trasformarla in layout italiano, anche se personalmente non vi consiglio di usarli per non rendere troppo scivolosi i tasti. Non male il touchpad, un po’ piccolino ma abbastanza preciso e veloce nell’utilizzo quotidiano. Buoni anche i materiali costruttivi con la tastiera quasi interamente realizzata in un simil feltro morbido, piacevole al tatto e che non trattiene ditate ed impronte.

Display: Esperienza visiva di alta qualità

Da solo il display del Chuwi Hi10 Max potrebbe rappresentare il motivo valido per acquistarlo. Parliamo in un eccellente schermo da 12,96 pollici, risoluzione 3K (2880 x 1920 pixel) , formato 3:2 e una luminosità massima di 430 nits.

Lo schermo è davvero di ottima qualità e, oltre al grande formato, riesce a garantire immagini nitide e colori vivaci che lo rendono perfetto per la navigazione, la lettura di documenti, lo streaming ed un po’ di gaming. Il display ha un buon angolo di visione e la luminosità massima è ideale per ogni tipologia di utilizzo al chiuso, ma potrebbe dare qualche noia in più all’aperto sotto la luce diretta del sole a causa di un valore non elevatissimo.

Da sottolineare la possibilità di usare anche la penna capacitiva H7 con batteria integrata, connessione Bluetooth e 1024 livelli di pressione, inclusa in confezione, per disegnare, scrivere e prendere annotazioni direttamente sul display che è dotato di un buon digitalizzatore MPP. Non sono un grandissimo utilizzatore di penne su schermi touch, ma ho voluto usarla per fare qualche test ed ho notato un buon livello di precisione ed un’ottima risposta del display e quindi risulta perfetta per chi deve prendere appunti per studio o lavoro.

Connettività e Porte: C’è tutto quello che serve

Nonostante le dimensioni compatte e lo spessore ridotto, sul Chuwi Hi10 Max troviamo una dotazione di porte completa che comprende

2 USB-C per ricarica e trasferimento dati.

per ricarica e trasferimento dati. 1 USB-A per dispositivi tradizionali.

per dispositivi tradizionali. Micro HDMI per collegamento a monitor esterni.

per collegamento a monitor esterni. Jack audio per cuffie o altoparlanti.

Inoltre, il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 garantisce una connessione veloce e stabile, perfetta per lo streaming o il lavoro online. Mancano gli slot per memorie SD, ma in questo caso entra in gioco l’hub usb-s presente in confezione che ci mette a disposizione un gran numero di porte e prese per espandere la connettività del Chuwi.

Prestazioni: Un hardware sorprendente

Il Chuwi Hi10 Max, nonostante la sua natura economica, può contare su un ottimo comparto hardware che riesce ad adattarsi a moltissime tipologie di utilizzo. Il processore Intel N100 quad-core, che abbiamo visto spesso sui mini PC, è affiancato da 12 GB di RAM LPDD5 e da un disco da 512 GB NMVE.

Ne esce un hardware che rende Hi10 Max in grado di adattarsi ad ogni attività e che può essere utilizzato per moltissimi compiti e e task diversi che possono essere la classica navigazione e l’utilizzo nel tempo libero, lavoro e studio visto con la gestionali, Office e programmi vari che girano senza intoppi e rallentamenti e con la preziosa possibilità di scrivere direttamente sul display con la penna e quindi di usare il computer per prendere appunti, disegnare, firmare documenti e molto altro. Ma abbiamo anche due valide fotocamere che ci permettono di fare qualche scatto e videochiamate di buona qualità ed abbiamo poi questo splendido schermo ideale per passarci le ore e da usare con soddisfazione per lo streaming e il gaming.

L’N100 ci permette, con qualche limitazione, anche di giocare. Possiamo sicuramente fare un po’ di gaming con buoni risultati con emulatori, giochi leggeri come League Of Legends e per moltissimi titoli non recentissimi ed usciti qualche anno fa.

L’hardware si comporta bene quindi per moltissime tipologie di utilizzo, ci ho fatto anche un po’ di video editing in FullHD con CapCut senza problemi, e che riesce a gestire bene le temperature grazie alla silenziosa ventola integrata che tiene tutto sotto controllo.

Non male l’audio, è un po’ piatto ma generalmente ha una qualità sufficiente per ascoltare musica, vedere un video o fare videocall.

Batteria: L’unico punto debole

La batteria è l’unico difetto del Chuwi Hi10 Max, con una capacità di 36,48 Wh riesce ad offrire un’autonomia di circa 4-5 ore con un utilizzo moderato che potrebbero risultare sufficienti per una mezza giornata di studio o lavoro. Autonomia che però scende a circa 3-4 ore con un utilizzo più intenso e con lo schermo utilizzato alla luminosità al massimo.

Va quindi tenuto in considerazione questo fattore se avete esigenze particolari di utilizzo in mobilità. Da segnalare che il caricatore in confezione è particolarmente bruttino ed ingombrante, ma potete usare anche le porte USB-C per la ricarica anche con un altro alimentatore.

Conclusione: È il Tablet 2 in 1 giusto per te? La migliore alternativa economica al Surface?

Devo ammettere che ero scettico sul Chuwi Hi10 Max, ma nel corso di queste settimane in sua compagnia mi ha stupito e convinto della bontà del prodotto. Il Chuwi Hi10 Max è una delle migliori scelte se state cercando un dispositivo 2 in 1 venduto ad un prezzo attorno ai 350-400 euro e sicuramente una delle migliori alternative economiche al Surface. Stiamo quindi parlando di un dispositivo perfetto per chi ha un budget limitato e vuole spendere il giusto e cerca un 2 in 1 per il classico uso quotidiano, fatto di navigazione e streaming, o per chi cerca un computer per studiare e lavorare e dove prendere appunti grazie alla penna. Col suo prezzo di vendita di soli 349 euro (coupon Hi188) è un prodotto sicuramente consigliato.