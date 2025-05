Cambiamenti tariffari negli USA: aumenti dei prezzi su Temu e Shein

L’adeguamento delle tariffe doganali statunitensi ha avuto un impatto significativo sui prezzi dei prodotti acquistabili su piattaforme come Temu e Shein. A partire dalla fine di aprile, i prezzi di numerosi articoli sono aumentati drasticamente, registrando aumenti anche del 377% secondo dati raccolti da Bloomberg News. Questi cambiamenti non solo influenzano le abitudini di acquisto, ma stanno anche alterando il panorama commerciale dell’e-commerce cinese negli Stati Uniti.

Il contesto delle nuove tariffe

Il calo della soglia di esenzione “de minimis“, voluto dall’amministrazione Trump, ha segnato un punto di svolta nella gestione delle merci importate. In passato, qualsiasi prodotto a valore inferiore a 800 dollari poteva entrare negli Stati Uniti da Cina e Hong Kong senza l’applicazione di dazi doganali. Ora, con l’abolizione di questa esenzione, una moltitudine di beni, anche quelli a basso costo, saranno soggetti a pesanti oneri fiscali che ne condizionano i prezzi finali. Temu e Shein, colossi dell’e-commerce cinese, devono affrontare una nuova realtà commerciale in un mercato più restrittivo, il che ha portato a rialzi di prezzo pressoché inevitabili.

Temu cambia strategia

Per adattarsi a questa nuova situazione, Temu ha deciso di modificare il proprio modello di vendita. L’azienda ha annunciato che smetterà di spedire prodotti direttamente dalla Cina agli acquirenti statunitensi, optando per vendite gestite da venditori locali. Questo cambiamento mira a ridurre l’impatto delle nuove tariffe e a mantenere i prezzi competitivi per i consumatori di casa. Un rappresentante di Temu ha dichiarato che “i prezzi per i consumatori statunitensi rimarranno invariati mentre la piattaforma transita verso un modello di evasione locale.” L’iniziativa comprende anche l’assunzione di venditori americani per incrementare l’offerta locale della piattaforma.

Aumenti di prezzo su prodotti popolari

Le rimodulazioni dei prezzi su Shein rivelano un quadro preoccupante per i consumatori americani. Diversi settori hanno subito aumenti considerevoli: i prodotti di bellezza e salute mostrano un incremento medio del 51%, mentre quelli per la casa e la cucina sono aumentati del 30%. La moda femminile ha registrato un incremento più contenuto, dell’8%. Secondo quanto riportato da The Daily Beast, un semplice canovaccio da cucina è passato da 1,28 dollari a 6,10 dollari, un balzo del 377%, mentre una macchina per sminuzzare carne è aumentata da 2,91 dollari a 9,02 dollari, ovvero un aumento del 219%. Anche Temu non è esente da queste difficoltà, poiché ha rialzato i prezzi a causa dei costi operativi maggiorati dai nuovi dazi.

Un trend che colpisce i consumatori americani

Questi aumenti non si limitano a poche piattaforme, ma rappresentano un trend più ampio che ha colpito i consumatori americani. Con l’eliminazione della regola “de minimis” e l’aumento delle tariffe, le aziende di fast fashion stanno adattando i propri modelli di business per affrontare le nuove sfide economiche. I costi crescenti dei beni importati non solo incidono sui margini di profitto delle aziende, ma obbligano i consumatori ad affrontare prezzi più alti per articoli che, in passato, erano accessibili a prezzi più contenuti. La situazione attuale continua a evolversi e il comportamento d’acquisto degli americani potrebbe subire modifiche sostanziali in risposta a questi aumenti persistenti.