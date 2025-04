Microsoft rivoluziona il sistema di digitazione vocale in Windows 11 con nuove opzioni per i profanatori

Microsoft, leader nel settore della tecnologia informatica, continua a stupire i suoi utenti con aggiornamenti significativi per Windows 11. Tra queste novità, la possibilità di personalizzare il filtro per le parolacce durante la digitazione vocale si distingue come una delle più attese. Questa funzione, attualmente in fase di test, promette di offrire un’esperienza più libera e fluida agli utenti che utilizzano riconoscimento vocale, dando loro la possibilità di esprimersi senza vincoli.

Le nuove opzioni per il filtro delle parolacce

Il noto marchio tecnologico ha introdotto un cambiamento rilevante nel funzionamento del suo filtro per il linguaggio offensivo. Gli utenti di Windows 11, attraverso i canali Dev e Beta, hanno ora l’opportunità di disattivare il filtro che sostituisce le parolacce con gli asterischi. Un nuovo interruttore è stato inserito nelle impostazioni di digitazione vocale, consentendo di scegliere tra mantenere il filtro attivo o lasciare che il software registri le parolacce senza alcuna censura. Questa innovazione rappresenta un passo significativo nel miglioramento dell’interazione vocale, dando la possibilità a numerosi utilizzatori che si esprimono con un linguaggio colorito di utilizzare la tecnologia in modo più naturale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La modifica attesa da molti è stata accolta con entusiasmo dagli Insider di Windows, che hanno condiviso feedback positivi. Non è un segreto che l’attuale sistema di filtro, basato su una conversione imprecisa delle parole, spesso porti a frasi alterate in modo errato. Questo, chiaramente, provoca frustrazione e porta a un aumento della creatività espressiva in termini di parolacce. Con questo aggiornamento, Microsoft si propone di rendere la comunicazione con i dispositivi informatici più autentica.

Nuove funzionalità per gli utenti di Surface Pen

Oltre ai cambiamenti sul fronte della digitazione vocale, Microsoft ha esteso le funzionalità anche per i possessori di Surface Pen. Il pulsante presente sullo stilo potrà ora essere configurato per attivare la nuova funzione “Click to Do”. Questa novità, avviata in contemporanea con l’aggiornamento del filtro per le parolacce, offre una serie di azioni per il testo o le immagini visualizzate sullo schermo. Gli utenti potranno, ad esempio, riassumere testi o rimuovere oggetti da fotografie con un semplice clic. Questa maggiore personalizzazione migliora l’usabilità e si adatta a diverse esigenze creative e professionali.

I test di queste funzionalità sono attualmente in fase di ampliamento, e ci si attende che una volta conclusi, queste opzioni diventino disponibili per tutti gli utenti di Windows 11 nei prossimi mesi. Gli Insider hanno già iniziato a esplorare e sperimentare queste nuove caratteristiche, che potrebbero trasformare il modo in cui interagiamo con il nostro software e con i dispositivi nel loro complesso.

Incorporando feedback e suggerimenti degli utenti, Microsoft dimostra il suo impegno verso un miglioramento costante dell’esperienza di utilizzo, cercando di soddisfare le esigenze di una comunità che richiede sempre più personalizzazione e libertà di espressione.