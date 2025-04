Disponibile l’aggiornamento One UI 7 per i dispositivi Galaxy S23 negli Stati Uniti

Samsung ha recentemente avviato il rilascio dell’aggiornamento One UI 7 negli Stati Uniti per i possessori dei Galaxy S23. Questo nuovo aggiornamento è atteso da molti utenti e arriva dopo una prima distribuzione avvenuta in Corea del Sud all’inizio della settimana. Con l’avvio della diffusione anche in territorio americano, gli utenti possono ora godere delle novità e delle funzionalità offerte dalla versione 7 della personalizzazione Android.

Rilascio dell’aggiornamento One UI 7

La nuova versione di One UI 7 è in fase di distribuzione e sembra che Samsung stia dando la priorità ai dispositivi collegati a operatori minori come Xfinity Mobile e US Cellular. Questa strategia potrebbe implicare tempistiche diverse per gli utenti degli operatori più grandi come Verizon, AT&T e T-Mobile, ai quali l’aggiornamento potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La scelta di partire da piccole compagnie è una pratica comune, volta a testare la stabilità del software prima di una diffusione più ampia.

Per i possessori di un Galaxy S23, è possibile verificare la disponibilità dell’aggiornamento direttamente dalle impostazioni del telefono, accedendo al menu dedicato agli aggiornamenti software. Una volta trovato, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Scarica e installa” per procedere con l’aggiornamento.

Il Galaxy S23 FE escluso dal roll-out

Non tutte le varianti della serie S23 sono incluse in questo aggiornamento. Tra queste, il Galaxy S23 FE rimane escluso dal rilascio di One UI 7. Secondo il programma di aggiornamenti reso pubblico da Samsung, i possessori del modello FE dovranno attendere fino a maggio prima di ricevere l’aggiornamento, creando un certo disagio tra gli utenti che speravano in un rilascio più tempestivo.

La Fan Edition è celebre per offrire specifiche elevate a un prezzo più contenuto, ma la sua esclusione dal rilascio immediato di One UI 7 potrebbe rappresentare una delusione per molti. Questo porta alla riflessione su come Samsung gestisca gli aggiornamenti per le diverse varianti dei suoi smartphone e l’importanza di mantenere tutti gli utenti informati sul programma di distribuzione.

Come effettuare l’aggiornamento

Qualora il proprio dispositivo Galaxy S23 risulti idoneo per l’aggiornamento, gli utenti possono procedere in modo semplice e veloce. Dopo essere entrati nel menù delle impostazioni, il percorso da seguire è chiaro: basta cliccare su “Aggiornamento software” e quindi su “Scarica e installa“. Se l’aggiornamento è disponibile, il sistema avvierà il download e procederà all’installazione.

È sempre consigliabile eseguire il backup dei propri dati prima di effettuare un aggiornamento, per prevenire eventuali perdite. L’installazione di un nuovo sistema operativo può portare diversi miglioramenti, inclusi bug fix e nuove funzionalità, rendendo l’esperienza d’uso più fluida e piacevole.

