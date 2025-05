Come eliminare automaticamente gli OTP in Google Messaggi

Hai mai notato quanti codici OTP (One-Time Password) si accumulano nell’app Google Messaggi?

Anche se ormai usi passkey e app di autenticazione per accedere a servizi di vario tipo, l’autenticazione a più fattori è ancora molto diffusa online. Il risultato di tutto ciò? Negli scorsi mesi (se non anni) potresti aver accumulato decine e decine di messaggi con codici a 4 o 6 cifre.

Sebbene lo spazio occupato da un SMS sia minimo, potresti voler fare pulizia una volta per tutte. In questo articolo ti spiegheremo come tenere sotto controllo gli OTP, eliminandoli automaticamente dal tuo dispositivo.

Come cancellare automaticamente gli OTP?

Gli OTP sono collegati strettamente ai sistemi di verifica a due passaggi (2FA) e rappresentano un sistema ancora diffuso per rendere password e username ancora più sicuri. Il problema è che, con un numero elevato di SMS sul dispositivo, potresti ignorare messaggi realmente importanti.

Se cancellare gli OTP uno a uno può richiedere tempo, soprattutto se ne hai accumulati molti, Google Messaggi può aiutarti in questa “missione”, cancellando automaticamente questi messaggi superflui. L’app di Google ha infatti una funzione ideale per lo scopo, capace di cancellare in modo automatico gli OTP dopo 24 ore che li hai ricevuti. Considerando che la maggior parte di questi codici scade dopo pochi minuti, non ha davvero senso tenerli più a lungo.

Tra l’altro, attivare la funzione è facilissimo. Per farlo:

Apri l’app Google Messaggi;

Tocca la tua foto profilo in alto a destra;

in alto a destra; Vai su Impostazioni messaggi ;

; Da qui cerca la voce Organizzazione messaggi e attiva l’opzione Elimina automaticamente gli OTP dopo 24 ore.

Tutto qui! Da questo momento, tutti i codici OTP vecchi di più di un giorno spariranno da soli, e lo stesso succederà con quelli che riceverai in futuro.

Google Messaggi è pieno di funzioni intelligenti come questa, che ti aiutano a gestire meglio le conversazioni e a mantenere pulita la tua inbox. Anche se Google sta cercando di spingere verso metodi di autenticazione più sicuri rispetto agli SMS, la realtà è che per tantissimi servizi online questi codici sono ancora una consuetudine.

Per questo, se hai uno smartphone Android, magari un Google Pixel 9, ti conviene davvero attivare questa funzione. Così, oltre a goderti un telefono di alto livello avrai anche una casella messaggi sempre in ordine, senza dover intervenire manualmente.

Fonte: AndroidCentral