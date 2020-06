13 applicazioni utilissime per la tua Android TV

Android TV è un dispositivo lanciato sul mercato nel corso del 2014. Da allora, tale piattaforma è riuscita gradualmente a ritagliarsi una propria fetta di mercato. Nonostante la competizione feroce con colossi come Samsung, LG, Sony e Philips e delle relative Smart TV, anche questo prodotto è riuscito a raccogliere svariati consensi.

Trattando di un dispositivo creato da Google, l’integrazione offerta rispetto alle applicazioni Android risulta spesso molto più agevole rispetto alla concorrenza. In questo articolo, ci concentreremo proprio in questa direzione, cercando di individuare quali sono le migliori applicazioni da utilizzare in combinazione con Android TV.

Android TV: le applicazioni imperdibili

Chi utilizza questo box sa bene come può avere facile accesso a qualunque tipo di software collegato ad Android. Esistono però delle app che, per loro natura, si vanno a proporre in maniera estremamente efficace se utilizzate nel contesto del suddetto apparecchio. Di seguito illustreremo 13 tra le app assolutamente imperdibili per chiunque utilizzi Android TV.



Una VPN di qualità

L’utilizzo di una VPN su Android è fortemente consigliato, ancor di più se ciò è abbinato a un dispositivo televisivo. Tale soluzione infatti, permette di accedere a contenuti come streaming bloccati nella propria regione.

Di fatto, può essere utile per un italiano all’estero che vuole seguire canali televisivi italiani e non solo. Per esempio, per guardare Netflix Italia all’estero, può essere molto utile adottare una soluzione come NordVPN, o un’altro servizio simile in grado di garantire un alto livello di fluidità di connessione e allo stesso tempo di sicurezza.

Retroarch

Chi ha detto che le Android TV servono solo a vedere film o trasmissioni televisive? Retroarch è una sorta di aggregatore di emulatori per console.

In questo caso stiamo parlando della possibilità di mettere le mani su titoli di NES, SNES, PS1 e N64: una vera e propria gioia per gli amanti del retrogaming. Attraverso le numerose funzioni dell’app, è possibile personalizzare la risoluzione grafica e altre opzioni. Il tutto si traduce con un’esperienza alternativa al classico utilizzo della smart TV che andrebbe provata almeno una volta (perlomeno da chi non è più giovanissimo!).

X-plore File Manager

Con ES File Explorer non più disponibile su Play Store dall’inizio di quest’anno, il titolo di “miglior software di gestione file per Android TV” è finito nelle mani del comunque apprezzabile X-plore File Manager.

Questo file manager ti consente di esplorare tutti i file e le cartelle sulla tua TV Android in maniera molto semplice e intuitiva, come avviene su un comune sistema operativo desktop come Windows o macOS. Attraverso questa app è possibile eliminare, spostare e copiare i file a propria discrezione, sincronizzando i file su servizi di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox.

Si tratta di un’app senza fronzoli per chi vuole utilizzare il proprio dispositivo in maniera estremamente approfondita.

Puffin TV

Puffin TV è un browser appositamente ideato per rendere al meglio sulle Smart TV di ogni tipologia e marca. Esso elimina la tradizionale interfaccia del browser ottimizzata per PC, proponendo un’interfaccia audace, ottimizzata per lo schermo di un televisore.

Tale app è in grado di sincronizzarsi con il proprio smartphone, favorendo la creazione di shortcut e dialogando con il suddetto dispositivo. Il design ricorda più quello di un media center rispetto al classico browser e, anche se in tal senso contano anche molto i gusti personali, si tratta di un’app quasi indispensabile per la maggior parte degli utenti.

Kodi

Kodi è una piattaforma multimediale che non necessita di particolari presentazioni. Si tratta di un’app ideale per lo streaming, sia da smart TV che da PC. Il vero punto di forza qui è la ricchezza infinita di componenti aggiuntivi che permettono di accedere ai servizi di streaming da tutto il mondo. Riguardo gli add-on per Kodi, ne abbiamo ampiamente discusso in questo articolo.

Steam Link

Steam Link ha debuttato su Google Play Store durante il Maggio del 2018. Da allora, tale software ha consentito lo streaming da PC a qualunque tipo di dispositivo Android.

Ciò significa che, a patto di avere una buona connessione, è possibile riprodurre sulla propria smart TV qualunque tipo di gioco presente sulla libreria Steam (con risoluzioni fino a 4K e 60 fps). Inutile dire che, per i videogiocatori incalliti, si tratta di una straordinaria opportunità. Per ottimizzare la fruizione di Steam Link comunque, a meno di non avere una connessione stellare, consigliamo di utilizzare un buon vecchio cavo Ethernet.

Netflix

C’è davvero bisogno di parlarne? Netflix è la regina delle piattaforme di streaming.

Per i possessori di un abbonamento Netflix, esiste un’apposita app che si sposa perfettamente con Android TV. Proprio per questo motivo, molto spesso tale software è già presente sui dispositivi televisivi al momento dell’acquisto.

HayStack TV

HayStack TV è un’app di news la cui popolarità è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, soprattutto nei paesi anglofoni.

Attraverso tale software è possibile selezionare i propri interessi specifici e le fonti che vengono ritenute più affidabili. Attraverso esse, viene dunque fornito un flusso di informazioni continue, per realizzare una sorta di “telegiornale personalizzato”. HayStack raccoglie informazioni sulle notizie da oltre 100 stazioni di notizie locali e internazionali.

Airscreen

Le TV Android sono supportate da Google Cast. Ciò significa che è possibile trasmettere qualsiasi video, audio o immagine dal proprio dispositivo Android a una smart TV.

Ma cosa succede se un utente iPhone acquista una TV Android? Tecnicamente, dovrebbero presentarsi seri problemi di compatibilità, in quanto gli iPhone non supportano Google Cast. Tuttavia, Google ha semplificato la vita degli utenti iOS introducendo AirScreen: un’app che consente agli utenti iPhone di trasmettere contenuti multimediali da un iPhone a una TV Android. AirScreen crea un server AirPlay sulla tua TV Android, permettendoti di eseguire il mirroring dello schermo del tuo iPhone su una TV Android.

Twitch

La piattaforma per lo streaming live di contenuti videoludici Twitch è ormai uno standard consolidato nel settore. Eventi legati agli eSports (e non solo) animano tale servizio, sempre più frequentato da videogiocatori o semplici curiosi. Nell’ambito dei videogiocatori professionisti, guardare gameplay su Twitch consente ai giocatori di apprendere nuove tattiche di gioco e nuovi modi di giocare a diversi titoli.

Google Drive

Google Drive, con i suoi dati in cloud, può risultare un ottima piattaforma per visionare foto e non solo direttamente sul monitor della TV. L’unico problema a riguardo è dato dal fatto che, almeno teoricamente, l’app non funziona su Android TV.

Come rimediare a questo inconveniente? Attraverso app, come ES File Explorer, è possibile installare eventuali file APK individuati in rete. In ogni caso, Google Drive può risultare pienamente fruibile anche su televisore.

VLC Media Player

VLC Media Player è un software essenziale sia per PC che per smart TV. Esso permette di installare sul proprio dispositivo pressoché qualunque tipo di codec video esistente. Attraverso questa app inoltre, è possibile leggere la maggior parte di file audio.

Infine, va considerato come il lettore VLC possa controllare la riproduzione video in maniera accurata, con un sacco di opzioni personalizzabili.

Plex

Un’altra app piuttosto funzionale in ottica gestione media è senza dubbio Plex. Essa permette di organizzare e gestire contenuti audio (come podcast) e video con estrema facilità.

Va detto che, rispetto ad altre alternative in questo ambito, Plex è disponibile sia gratuitamente che attraverso una modalità Premium, con molte funzioni aggiuntive.

Fonte maketecheasier.com