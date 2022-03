Le migliori cuffie da gaming per console e PC per il 2022

L’universo del gaming è davvero sconfinato e al giorno d’oggi sono sempre di più gli accessori in grado di rendere ancora più speciale l’esperienza di gioco degli utenti. Tra questi, spiccano indubbiamente le cuffie da gaming, uno dei dispositivi più venduti in assoluto poiché in grado di venire incontro alle esigenze di diverse categorie di videogiocatori: grazie a esse sarà infatti possibile vivere un’esperienza di gioco a 360 gradi, isolandosi completamente dal mondo esterno per godere di tutti i suoni e delle musiche offerte dal videogioco. Così come abbiamo visto i migliori notebook e i migliori monitor da gaming per Xbox One e PS4 Pro eccoti la nostra selezione delle migliori cuffie da gaming per console e PC aggiornata al 2022. Prosegui nella lettura per scoprire quali sono i migliori modelli attualmente sul mercato.

Come scegliere delle buone cuffie da gaming

Scegliere le giuste cuffie da gaming per le proprie esigenze è molto importante. Infatti, sebbene al giorno d’oggi gli utenti abbiano l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i modelli disponibili, ci sono alcuni fattori fondamentali da tenere in considerazione al momento dell’acquisto. Per esempio, prediligere un modello molto performante potrebbe essere una buona idea per chi ha la passione del gioco online che prevede l’interazione con altri giocatori. In questo caso sarebbe meglio orientarsi verso l’acquisto di un modello dotato di un buon microfono. Allo stesso tempo, i giocatori potrebbero apprezzare particolarmente delle buone cuffie con Dolby Surround, un modello particolarmente amato da chi ama immergersi completamente nell’atmosfera del gioco. Per un’analisi completa e dettagliata delle cuffie rimandiamo alla nostra guida all’acquisto.

Quali sono le più importanti caratteristiche tecniche

Come già accennato, sono davvero tanti i fattori da tenere in considerazione al momento dell’acquisto di un buon modello di cuffie da gaming. Tra le caratteristiche fondamentali c’è ovviamente la qualità del suono. L’obiettivo principale di chi acquista delle cuffie apposta per giocare è quello di avere a propria disposizione un dispositivo in grado di migliorare la propria esperienza di gioco, offrendo alti livelli di qualità dal punto di vista dell’audio. Per questo motivo, i videogiocatori preferiscono acquistare un modello specializzato nella riproduzione dei suoni, dei rumori e delle musiche presenti nei videogiochi, che non verrebbero invece resi adeguatamente utilizzando delle semplici cuffie per ascoltare la musica. Oltre alla profondità dei bassi e alla capacità di eliminare completamente i provenienti dall’ambiente circostante, le cuffie da gaming devono infatti venire incontro a tante altre esigenze. Per esempio, si tratta di cuffie che vanno indossate per lunghi periodi di tempo e che per questo motivo devono essere comode e leggere. La maggior parte dei modelli in commercio presenta infatti padiglioni imbottiti con un materiale morbido, pensato per adagiarsi perfettamente alla forma delle orecchie senza creare pressioni o fastidi. Un altro fattore molto importante da tenere in considerazione è quello della connessione. Se solo pochi anni fa gli unici modelli in commercio si collegavano alle console o ai gamepad tramite cavo, al giorno d’oggi è possibile trovare tantissime cuffie da gaming con connessione Bluetooth o WiFi. Le cuffie wireless, ovvero senza fili, rappresentano ovviamente la scelta più comoda e pratica. Nonostante ciò, è importante orientare il proprio acquisto verso modelli con una buona autonomia e velocità di ricarica, altrimenti si rischierebbe comunque di dover rinunciare all’uso delle cuffie per lunghi periodi di tempo. Infine, chi predilige il gioco online che prevede l’interazione con altri utenti, il microfono è ovviamente un accessorio fondamentale e che ad oggi non è presente su tutti i modelli in commercio. In ogni caso, tutte le caratteristiche tecniche delle cuffie vanno valutate nell’ottica delle proprie esigenze, in modo da assicurarsi un’esperienza di gioco migliorata e più coinvolgente.

I migliori modelli di cuffie da gaming

Black Shark BS-X1

Le cuffie Black Shark BS-X1 offrono un’esperienza di gaming multipiattaforma. Questo modello è infatti compatibile con tutte le console attualmente in commercio, tra cui PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox, su PC e su tutti i dispositivi Android. Le cuffie sono caratterizzate da driver dinamici da 50mm che garantiscono un’esperienza acustica posizionale e che consentono all’utente di individuare facilmente l’origine di qualsiasi suono, rendendo in questo modo l’esperienza di gioco più coinvolgente e immersiva. Il microfono pieghevole offre un pattern di cattura omnidirezionale e un’acquisizione chiara e limpida della voce. Si tratta inoltre di un modello estremamente comodo, pensato per essere indossato dai videogiocatori per tante ore di seguito senza creare spiacevoli pressioni. I cuscinetti delle cuffie sono stati realizzati in uno speciale materiale traspirante in memory, che si adatta perfettamente alla forma della testa di chi li indossa impedendo anche il surriscaldamento del dispositivo. Si tratta di un modello perfettamente isolante che consente ai videogiocatori di immergersi completamente nelle atmosfere dei giochi senza essere mai disturbati dai rumori provenienti dall’esterno. Inoltre, grazie ad alcuni comodi tasti, che utilizza le cuffie potrà spegnere e riaccendere il microfono in qualsiasi momento con un semplice gesto. Pur essendo un modello molto versatile e adatto a tante categorie di utenti e di videogiochi, le cuffie da gaming Black Shark BS-X1 sono particolarmente indicate per il gioco online e per l’interazione con altri giocatori.

Hyperx Cloud II

La gamma di cuffie Cloud è molto apprezzata dai videogiocatori per la propria versatilità. Tutte i modelli di questo marchio sono infatti in grado di venire incontro ai gusti e alle esigenze i tantissime diverse categorie di giocatori. Si tratta di un modello compatibile con PS4, Xbox One, PC, tutti i dispositivi Mac e mobile. Le cuffie presentano un design in alluminio molto elegante e resistente, studiato proprio per un utilizzo intenso. Il microfono scollegabile e dotato della comodissima funzione di cancellazione de rumore esterno è in grado di garantire una trasmissione limpida e chiara della voce. Dal punto di vista della qualità audio invece, le cuffie Cloud II sono dotate del surround virtuale 7.1, una caratteristica in grado di rendere più realistica e coinvolgente qualsiasi esperienza di gioco, possibile anche grazie ai driver da 53mm. I padiglioni imbottiti e realizzati in memory foam risultano estremamente comodi e isolano completamente il giocatore da tutti i rumori circostanti. Inoltre, grazie all’installazione di uno speciale modulo di controllo audio USB avanzato e di una scheda audio DSP (Digital Signal Processing) integrata, l’utente avrà la possibilità di regolare a proprio piacimento il volume dell’audio e della propria voce. Non trattandosi di un modello compatibile con le console di ultima generazione, le cuffie Hyperx Cloud II sono la scelta perfetta per chi gioca su computer, su mobile e alle console old-gen come PS4 e Xbox One. Inoltre, la presenza di un microfono di alta qualità le rende l’ideale per chi ama il gioco online.

Asus ROG Delta S

Le cuffie da gaming Asus ROG Delta S sono compatibili con tutti i dispositivi e le console di nuova generazione. Potranno quindi essere utilizzate dagli utenti PS4, PS5, PC, Mac, Nintendo Switch e anche da chi gioca principalmente su mobile. Grazie al convertitore digitale-analogico ESS 9281 dotato di QUAD DAC, questo modello garantisce a chi ne usufruisce un suono più chiaro con un rapporto segnale/rumore di 130 dB. Grazie alla tecnologia Master Quality Authenticated (MQA), le cuffie da gaming Asus ROG Delta S offrono un suono con qualità da studio in grado di mettere in risalto qualsiasi dettaglio dell’audio che si sta ascoltando. Questo modello è inoltre caratterizzato da un microfono dotato della tecnologia noise-cancelling, che offre una comunicazione chiara e limpida a chi gioca online. Le cuffie sono inoltre estremamente personalizzabili grazie al sistema di illuminazione RGB e all’esclusiva modalità Soundwave. Trattandosi di un modello con così tante funzionalità, l’acquisto delle cuffie Asus ROG Delta S rientra in una fascia di prezzo un po’ più alta rispetto ad altri modelli.

LESHP G9000

Le cuffie da gaming LESHP G9000 sono un modello professionale e compatibile con la maggior parte delle console in commercio, sia della nuova che della vecchia generazione. Chi le acquisterà potrà infatti giocare su PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, cellulare e su PC. Queste cuffie presentano un design elegante caratterizzato da alcune luci a LED di colore blu. I padiglioni imbottiti sono realizzati in pelle PU ecologica anti-sudore per un maggiore comfort durante il gioco. Si tratta di un modello comodo e leggero, pensato per essere indossato per diverse ore di seguito senza esercitare una pressione esagerata sulle orecchie: anche la parte alta della cuffia è estremamente comoda, poiché imbottita e realizzata con lo stesso materiale dei padiglioni. Le cuffie sono regolabili e facilmente adattabili a qualsiasi e dimensione della testa. Il selettore del volume, facile da utilizzare e comodo da raggiungere, consente di accendere e spegnere il microfono in qualsiasi momento in modo semplice e veloce. Le cuffie garantiscono inoltre un eccellente isolamento dal rumore ambientale, mentre l’altoparlante al neodimio da 40mm ad alta precisione garantisce un campo sonoro ampio e di conseguenza un suono chiaro e limpido.

Razer BlackShark V2

Le Razer BlackShark V2 sono delle cuffie da gaming di alta qualità che offrono al giocatore il perfetto mix di qualità e comfort. Questo modello consente all’utente di regolare autonomamente le frequenze alte, medie e basse grazie al nuovo design brevettato con 3 driver audio in 1. Tutto ciò è in grado di offrire alti più ricchi e bassi più profondi. Anche il microfono regolabile garantisce all’utente alti livelli di comodità e di qualità: oltre a riprodurre la voce in modo chiaro e cristallino, offre una cancellazione totale dei rumori circostanti. Per quanto riguarda invece i padiglioni, questi sono realizzati in memory foam imbottito e studiati per aderire perfettamente alla testa in modo da isolare completamente chi gioca dai rumori dell’ambiente circostante garantendo allo stesso tempo una grande comodità. Le cuffie Razer BlackShark V2 sono infatti estremamente leggere e indossabili per tante ore consecutive. Per quanto riguarda invece la qualità audio, queste cuffie garantiscono un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente grazie all’audio posizionale, che consente ai giocatori di percepire l’origine di ogni suono presente nel gioco. Questo modello può essere utilizzato su PC, Mac, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Logitech G935

Le Logitech G935 sono cuffie da gaming senza fili con un’autonomia di oltre dodici ore che consentono ai giocatori una grande libertà di movimento grazie al sistema wireless a 2,4 GHz. Si tratta di un modello in grado di offrire il massimo della qualità audio: i driver Pro-G da 50mm consentono ai giocatori di godere di un dettaglio audio incredibile con una distorsione pari a zero. Grazie al sistema audio surround 7.1, giocare con queste cuffie sarà come essere completamente immersi nel videogioco, sentendo ogni singolo rumore e capendo immediatamente da dove proviene. Questo modello consente anche una programmazione personalizzata dell’illuminazione delle cuffie, che può essere abbinata facilmente ad altri accessori da gaming. Le cuffie sono anche dotate di un microfono a braccio da 6mm regolabile e facilmente disattivabile in qualsiasi momento tramite un comodo pulsante. Le cuffie da gaming Logitech G935 sono compatibili con la maggior parte delle console in commercio, sia old-gen che next-gen. Possono infatti essere utilizzate dai possessori di PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox series X|S e dagli utenti mobile.

Razer Kraken X

Le Kraken X di Razer rappresentano un altro ottimo modello di cuffie da gaming in grado di offrire un’esperienza di gioco migliorata, comoda e realistica. Si tratta di un accessorio caratterizzato dalla tecnologia surround 7.1 che permette a chi gioca di godere di un audio posizionale preciso e di cogliere in qualsiasi momento la direzione del suono. Le cuffie sono anche dotate di microfono, il quale può essere orientato a piacimento dell’utente e disattivato facilmente grazie a un comodo pulsante. Si tratta di cuffie estremamente leggere e comode: con soli 250g di peso, possono essere indossate per tutto il giorno senza sperimentare la fastidiosa sensazione di peso sulla testa e sul collo. Sebbene si tratti di un modello particolarmente indicato per il gioco online grazie alla qualità del microfono, le cuffie Kraken X di Razer sono compatibili con PC, Mac, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Gootoop TM9

Le cuffie da gaming Gootoop TM9 sono un’altra buona alternativa compatibile con tutte le console attualmente in commercio: oltre a funzionare alla perfezione su PS5 e Xbox Series X|S, possono infatti essere utilizzate dai possessori delle console di vecchia generazione come PS4 e Xbox One, oltre che su PC e Nintendo Switch. Si tratta di un modello molto comodo, i cui padiglioni sono stati realizzati e imbottiti con uno speciale materiale in memory foam anti-sudore che consente al giocatore di indossarle per molte ore consecutive senza irritare la pelle o le orecchie. Le cuffie aderiscono perfettamente alla testa e garantiscono un buon livello di isolamento acustico dai rumori dell’ambiente circostante, pur rimanendo molto comode. Oltre a essere molto leggere, la parte superiore del dispositivo consente di essere regolata in modo da adattarsi a tante diverse forme e dimensioni della testa. Questo modello di cuffie Gootoop è particolarmente elegante: il suo design è caratterizzato da alcune luci a led estremamente personalizzabili e in grado di dare al giocatore la possibilità di creare la giusta atmosfera nel proprio ambiente da gaming. Si tratta di un modello dotato di microfono e per questo motivo particolarmente consigliato a chi ha la passione del gioco online. Il volume delle cuffie e del microfono può essere regolato facilmente in qualsiasi momento tramite l’apposita rotellina o silenziato grazie al tasto dedicato. Il microfono può anche essere orientato e piegato a proprio piacimento.

Orzly RXH20

Le cuffie Orzly RXH20 sono compatibili con tantissime diverse console in commercio: oltre a poterle utilizzare su PS5 e Xbox Series X|S funzionano infatti alla perfezione anche su PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e su tante tipologie di laptop e tablet. Tuttavia, perché possano essere utilizzate sui dispositivi Microsoft è necessario acquistare un adattatore aggiuntivo, che al momento non viene venduto insieme all’interno della confezione. Si tratta di un accessorio elegante caratterizzato da una luce a led personalizzabile e che offre una vestibilità molto comoda: i padiglioni imbottiti sono realizzati in memory foam proprio per adattarsi alla forma e alle dimensioni della testa. Il microfono regolabile è stato realizzato per eliminare tutti i rumori dell’ambiente circostante e per garantire una trasmissione chiara e limpida della voce del giocatore. Inoltre, tutti i pulsanti di regolazione del volume e di attivazione/disattivazione del microfono sono facilmente accessibili. Questo particolare modello è inoltre disponibile in una grande varietà di colori.

ASTRO A40

Infine, le ASTRO A40 sono delle cuffie da gaming di alta qualità compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Nintendo Switch e mobile. Si tratta di un modello che offre una qualità audio professionale e una grande vestibilità. Le cuffie sono infatti molto robuste ma anche molto comode e leggere, dotate di un microfono regolabile e con isolamento acustico in grado di ridurre al minimo il rumore di fondo.