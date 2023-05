I migliori bracci per monitor e supporti per display: guida all’acquisto

Sei alla ricerca di un modo per migliorare la tua postura e allo stesso tempo per avere una scrivania sempre in perfetto ordine? Ecco una guida all’acquisto dei migliori bracci per monitor e supporti per display e PC per aiutarti a scegliere il modello che più si avvicina alle tue esigenze. I monitor moderni sono sempre più grandi e ingombranti. Inoltre, con l’avanzare della tecnologia i display si sono evoluti, offrendo agli utenti una vasta gamma di nuove forme e dimensioni. Per esempio, in commercio possiamo trovare una grande varietà di monitor curvi, perfetti per aumentare il livello di immersione di film e videogiochi. Perfetti invece per il multitasking e per il lavoro da remoto, i nuovi monitor ultrawide, che consentono all’utente di avere lo spazio di due display in un’unica soluzione. I migliori monitor ultrawide sono una scelta perfetta per chi lavora nel campo dell’editing video, per chi ama i videogiochi e per chi ha poco spazio sulla scrivania ma necessita di uno schermo molto grande: tuttavia, si tratta comunque di una soluzione in grado di occupare gran parte dello spazio disponibile, rendendo impossibile appoggiare altri oggetti o dispositivi sul piano di lavoro. Un altro difetto molto importante di questa tipologia di display è che sono molto larghi ma eccessivamente bassi: ciò non fa che spingere gli utenti a guardare il monitor dall’alto verso il basso, adottando in questo modo una postura scorretta e in grado, a lungo andare, di creare gravi danni alla salute. Ed è proprio qui che entrano in gioco i migliori bracci per monitor e supporti per display e PC. Si tratta di veri e propri bracci meccanici o staffe fissate al muro che mantengono alto il monitor del computer, aiutando a mantenere una postura corretta e allo stesso tempo a liberare un bel po’ di spazio sulla scrivania. Se abbinati alle migliori scrivanie in piedi, i bracci per monitor possono diventare un vero e proprio toccasana per chi soffre di fastidiosi dolori al collo e alla schiena dati dalle troppe ore di lavoro. Dopo aver visto quali sono le migliori lampade per display, diamo un’occhiata a tutti i modi in cui i migliori bracci per monitor possono giovare alla tua salute.

Come scegliere i migliori bracci per monitor

Prima di addentrarci nella lista dei migliori bracci per monitor in commercio, diamo un’occhiata ai requisiti fondamentali perché un dispositivo di questo tipo possa essere considerato valido e di qualità. Ecco cosa cercare in un supporto per monitor.

Resistenza e robustezza

I migliori bracci per monitor devono essere solidi e in grado di sostenere in modo eccellente anche gli schermi di grandi dimensioni. Ecco perché, al momento dell’acquisto, occorre prediligere modelli realizzati con materiali solidi e di alta qualità.

Possibilità di regolare lo strumento

Un supporto per monitor non è un semplice strumento che consente di collegare il dispositivo al muro, bensì un vero e proprio braccio dinamico che può essere regolato e orientato a piacimento dell’utente e in modo semplice. In questo modo, il monitor potrà essere orientato in diverse direzioni senza mai staccarlo dal muro. Allo stesso tempo, sarà possibile alzare e abbassare il display in base a chi si siede alla scrivania, in modo da offrire una visione ottimale a più membri della famiglia o a più dipendenti di un ufficio.

Capacità e peso

Prima di acquistare questa tipologia di prodotto, è fondamentale che abbia una capacità sufficiente per sostenere il tuo schermo. Sulla confezione o nelle schede tecniche viene sempre segnalata la quantità di peso che un braccio meccanico può sostenere.

Design

Pur trattandosi di uno strumento con una funzione ben precisa, il braccio meccanico può essere costruito con un design piacevole o meno. Infatti, al momento dell’acquisto è possibile scegliere tra una grande varietà di modelli e colori diversi.

Possibilità di sostenere più monitor o laptop

Tra i migliori bracci per monitor in commercio troverai tanti modelli capaci di sostenere due, tre o quattro monitor contemporaneamente. Alcuni di essi sono pensati appositamente per sostenere un laptop, o un monitor e un laptop insieme.

Come usare al meglio i migliori bracci per monitor e supporti per display

Diamo un’occhiata a come utilizzare al meglio i bracci per monitor in modo da sfruttarne appieno tutte le potenzialità e da trarne i massimi benefici.

Come abbiamo visto, il supporto per display è un accessorio indispensabile per qualsiasi persona trascorra molto tempo alla scrivania per motivi di lavoro o di svago. Tuttavia, si tratta di uno strumento che va utilizzato nel modo corretto perché possa offrire il massimo dei benefici. Per esempio, la parte superiore dello schermo deve essere sempre posizionata all’altezza degli occhi, mentre lo schermo deve sempre trovarsi ad almeno un metro di distanza da chi lavora. Se una volta montato il tuo nuovo supporto il tuo collo è in una posizione rilassata, sei seduto dritto e riesci a vedere lo schermo alla perfezione senza muovere la testa in alto o in basso, significa che hai trovato la posizione ottimale.

I migliori bracci per monitor e supporti per display

Una volta compresi quali sono i requisiti da tenere in considerazione al momento dell’acquisto e quali sono i benefici che possiamo trarre da questi strumenti, partiamo con una selezione dei migliori bracci per monitor in commercio.

Amazon Basics – supporto per monitor singolo

Partiamo col modello più economico offerto da Amazon Basics, che negli anni ha dimostrato di essere un marchio di qualità. Si tratta di un supporto per monitor in acciaio con montaggio a scrivania, adatto alla maggior parte dei monitor di dimensione tra i 33 e 60.96 cm e con un peso fino a 10 kg (per braccio) e alle scrivanie con spessore tra i 2 e i 9 cm. Lo strumento può essere ruotato di 360 gradi e regolato in altezza tra i 20 e i 36 centimetri. Si tratta di uno strumento dalla grande capacità di movimento, che può anche essere inclinato tra i -15 e gli +85 gradi. Inoltre, il sistema di gestione dei cavi evita che antiestetici e scomodi fili siano d’intralcio. Con piastre VESA rimovibili (100 x 100 mm e 75 x 75 mm), il supporto per monitor da scrivania di Amazon Basics garantisce una facile installazione e tutti gli strumenti e gli attrezzi necessari per il montaggio.

Invision – supporto Vesa per monitor singolo

Invision è leader nella produzione di soluzioni per il montaggio su schermo. Il modello L’MX200 è stato progettato per offrire al cliente i massimi livelli di benessere durante le ore di lavoro, dando priorità al comfort e alla postura. Si tratta di un supporto per monitor robusto, resistente, leggero e versatile, realizzato con un design ergonomico che favorisce una postura di lavoro molto più sana con angoli di visione migliorati.

Ergosolid – braccio articolato e supporto per monitor singolo

Anche Ergosoldi ha prodotto un braccio articolato per monitor singolo realizzato con una robusta lega di alluminio. Solido, facile da orientare e inclinare e in grado di migliorare la qualità della vita di chi trascorre tante ore al computer. Si tratta di un supporto da scrivania con molla a gas per monitor LCD e LED da 17″ – 30″ con peso tra i 2 e i 9 kg, con funzione di regolazione orizzontale in formato verticale e funzione di rotazione a 360 gradi. Il suo design compatto gli consente di occupare poco spazio e di liberare completamente la scrivania, lasciando il posto ad altri dispositivi o oggetti di cancelleria. Inoltre, la funzione PIVOT che permette di cambiare la posizione del monitor da orizzontale a verticale

Suptek – braccio per monitor e laptop

Come già accennato, non tutti i bracci per monitor sono pensati per sostenere un unico dispositivo. Infatti, il modello VESA proposto da Suptek può tornare molto utile a chi possiede un computer portatile e un monitor esterno. Infatti, ci troviamo davanti a un supporto doppio, che può sostenere sia un laptop che un display di grandi dimensioni. Entrambi i sistemi sono compatibili con una scrivania di spessore 100mm. I bracci di alta qualità si estendono, si ritraggono e sono facilmente regolabili, inclinabili e orientabili, offrendo un angolo di lettura ideale e una rotazione di 360 gradi, oltre che la possibilità di cambiare dalla modalità orizzontale a quella verticale in pochissimi secondi. Questo supporto aiuta a mantenere la scrivania in ordine e pulita organizzando i cavi di alimentazione e offrendo una stazione di raccolta fili rimovibile.

BONTEC – supporto per doppio monitor

Ecco un altro ottimo prodotto, questa volta pensato per sostenere ben due monitor contemporaneamente. Si tratta di un robusto supporto da tavolo realizzato in acciaio a doppio braccio per installare due display uno accanto all’altro, in modo da ottimizzare al massimo lo spazio e da ottenere un angolo di visione ideale per mantenere la corretta postura. Il braccio per monitor di BONTEC può ospitare due TV o monitor da 13 “-27” con una capacità di carico massima di 10 kg per braccio. Adatto a tutti i display a schermo piatto e televisori di dimensioni 75×75 mm o 100×100 mm e fornito di attacco VESA per un montaggio ultra rapido. Entrambi i bracci possono essere inclinati di 90 gradi, orientati di 180 gradi e ruotati di 360 gradi. Anche l’altezza è regolabile a piacimento dell’utente.

Ergosolid – supporto per due monitor

Anche quella offerto da Ergosolid è un’ottima soluzione per chi desidera sostenere due monitor e liberare un po’ di spazio sul piano di lavoro. Si tratta anche in questo caso di un supporto da scrivania con molla a gas per doppio monitor LCD e LED da 17″ – 27″ con peso da 2 a 9 kg. Lo strumento offre all’utente la possibilità di regolarlo, inclinarlo e ruotarlo fino a 360 gradi ed è compatibile con lo standard di montaggio VESA: 75×75 mm e 100×100 mm.

Invision – supporto per doppio monitor

Infine troviamo il modello MX400 di Invision, che questa volta è progettato per sostenere due monitor favorendo allo stesso tempo una corretta postura durante le ore di lavoro e un angolo di visione ottimale per non sforzare i muscoli del collo. Il modello MX400 è uno dei supporti per monitor più resistenti, leggeri e versatili sul mercato.

Ergear – supporto per monitor triplo

Passiamo ora ai migliori bracci meccanici professionali per sostenere più di due monitor. Il primo che andremo ad analizzare è il modello proposto da Ergear, un supporto per monitor triplo che consente di sostenere tre display contemporaneamente. Lo strumento può essere regolato a piacimento, con una rotazione di 90 gradi, un’inclinazione di 45 gradi e una rotazione di 360 gradi per offrire all’utente la possibilità di trovare la configurazione ideale per favorire la migliore postura e un angolo di visione ottimale. Infatti, i bracci articolati si estendono fino a 25″ per offrire il miglior angolo di visione per un maggiore comfort. Questo supporto a 3 bracci per monitor è progettato con due porte USB integrate per caricare il telefono o collegare un mouse e una tastiera. Inoltre, le clip di gestione dei cavi aiutano a nascondere i fili così da avere una scrivania più organizzata e ordinata. Si tratta di uno strumento dalla compatibilità universale, che può essere utilizzato con i modelli VESA da 75x75mm a 100x100mm e con la maggior parte dei monitor fino a 27 pollici. Lo strumento può sostenere fino a 8KG per braccio e offre una struttura robusta grazie ai bracci alimentati a gas, che garantiscono una regolazione del monitor semplice e adatta a tutti. Realizzato in acciaio di grosso spessore, questo supporto per 3 monitor è progettato per fornire resistenza e stabilità eccezionali ai tuoi monitor.

HUANUO – supporto per monitor triplo

Ecco un’altra ottima soluzione per chi ha più monitor e desidera ottenere una scrivania più ordinata. Il braccio del monitor triplo di Huanuo è pensato per sostenere tre monitor contemporaneamente, liberando spazio sul piano di lavoro e offrendo all’utente la possibilità di adottare una postura corretta durante le ore di lavoro. Questo supporto per 3 monitor è compatibile con la maggior parte dei monitor entro i 32 pollici di dimensione. Fornito di supporto VESA, lo strumento utilizza un nucleo interno a molla a gas di grado automobilistico ed è composto da parti in alluminio pressofuso di alta qualità e telaio in lega. Tutto ciò consente al braccio di essere molto robusto e di essere orientato, inclinato e ruotato a piacimento e senza alcuna fatica. Si tratta di un’ottima soluzione che consente di risparmiare oltre l’80% dello spazio sulla scrivania rispetto al braccio verticale per monitor, consentendo anche di posizionare accessori come una tastiera grande e un tappetino per mouse senza preoccuparti che il piano di lavoro sia troppo piccolo. Inoltre, questo supporto monitor triplo offre una stazione di raccolta cavi pensata per tenere ancora più in ordine l’area di lavoro.

StarTech.com – supporto per quattro monitor

Infine troviamo il supporto per monitor di StarTech.com, che consente di organizzare al meglio la scrivania sostenendo ben quattro schermi con un attacco VESA 75×75/100×100. Si tratta di un supporto per monitor a scrivania in grado di sostenere 4 display fino a 32″ (8 kg), ogni braccio dotato di regolazione dell’altezza e bracci articolabili. Lo strumento offre un ampio raggio di movimento: si tratta infatti di un supporto articolabile ed ergonomico per monitor con inclinazione di +90/-40 gradi, spostamento laterale di +/- 90 gradi, rotazione di 360 gradi. Inoltre, ogni fila di display può essere regolata in altezza e lungo l’asta. Il supporto autoportante in alluminio per monitor con base a U (300 mm x 520 mm) è pensato per assicurare stabilità massima, mentre i piedini in gomma antiscivolo impediscono la formazione di graffi sulla superficie della scrivania.