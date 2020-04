Le 7 migliori distribuzioni Linux del 2020

Quali sono le migliori distribuzioni Linux del 2020?

Negli ultimi anni, questa tipologia di OS si è notevolmente evoluta. Se all’inizio si trattava di un sistema operativo piuttosto spartano, con grandi difficoltà per quanto concerne la compatibilità a livello hardware, al giorno d’oggi la soluzione è decisamente cambiato.

In principio infatti, le distribuzioni disponibili erano ristrette anche se, con il proliferare di utenti, anche le versioni di Linux si sono differenziate, andando a coprire pressoché qualunque necessità e settore.

Al giorno d’oggi sono tantissimi gli sviluppatori che si concentrano su questo OS. Il risultato di tale attenzione è che, ogni anno, vengono offerte delle novità interessanti per quanto riguarda tale piattaforma e qualunque tipo di distro la riguardi. Se qualche anno fa vi avevamo già parlato di cosa potesse offrire questo sistema operativo, oggi panorama e prospettive sono decisamente cambiate (e decisamente in meglio).

Duttilità, sicurezza e naturalmente la sua natura open source, sono peculiarità che hanno fatto di Linux un sistema operativo ormai estremamente diffuso. Proprio grazie alle distribuzioni poi, si è riusciti a superare il più grande ostacolo che gli utenti neofiti hanno sempre incontrato utilizzando questo OS, ovvero una curva di apprendimento non proprio alla portata di tutti.

Le migliori distribuzioni Linux nel 2020: come scegliere?

Come già detto, la natura “camaleontica” di Linux permette a tale piattaforma di accontentare una vasta fetta di utenza. Come vedremo le distro disponibili spaziano da quelle più indirizzate verso gli utenti abituati a Windows, mentre altre si focalizzano maggiormente sulle prestazioni o su determinati settori lavorativi.

A prescindere dalla scelta, dettata anche dai gusti personali, ricordiamo come il cuore pulsante di Linux (ma anche di qualunque altro sistema operativo) sia la frequenza di aggiornamenti. Optare per una distribuzione ormai abbandonata, è a prescindere una scelta sbagliata. Con il passare dei mesi infatti, è molto probabile che una distribuzione non aggiornata abbia grandi problemi a livello di compatibilità hardware e non solo.

Al di là di questo appunto, non vi sono particolari limiti di scelta, anche in virtù del fatto che generalmente le migliori distribuzioni Linux non hanno richieste estremamente esose per quanto riguarda la dotazione hardware.

Ubuntu

Cominciamo proprio con la versione di Linux più diffusa e apprezzata. Per alcuni utenti, questa distribuzione è talmente legata al sistema operativo che Ubuntu viene quasi considerato un sinonimo. Anche se ciò risulta evidentemente un errore, la dice lunga su quanto tale distro sia affermata in questo ambiente.

Si tratta del punto di partenza perfetto per i nuovi utenti con poca dimestichezza in questo ambiente, dato che è il sistema operativo di questo tipo più user friendly in circolazione. Qualunque persona proveniente da Mac o da sistemi Windows, impiegherà giusto qualche ora per riuscire a orientarsi con discreta sicurezza al suo interno. Essendo basato su Debian, presenta una certa affinità con tale distribuzione, pur presentandosi molto più semplificato. Grazie alla sua grande diffusione, non mancano forum (italiani e non) e community che assistono gli utenti e propongono consigli utili anche ai neofiti.

All’interno dello stesso Ubuntu, esistono alcune particolari sotto-distribuzioni, come per esempio Ubuntu MATE o Lubuntu, particolarmente adatte a portatili o hardware poco performante.

Debian

Fratello maggiore di Ubuntu, Debian ha recentemente compiuto 26 anni (il che la dice lunga sulla sua qualità e affidabilità). A dispetto dell’età comunque, si tratta di una distro sempre aggiornata, nonché un vero e proprio pilastro portante dell’ambiente Linux.

In realtà, si tratta di un vero e proprio “padre” per molte distribuzioni che sono state sviluppate negli ultimi anni. Rispetto a Ubuntu, possiamo definire tale OS ancora più stabile e con un coinvolgimento ancora più diretto da parte degli sviluppatori.

Nei grandi repository disponibili è possibile trovare una marea di applicazioni e, rispetto ai suoi figliocci, Debian si dimostra ancora flessibile e personalizzabile. Anche se più ostico rispetto a tante altre versioni, si tratta della migliore distribuzione Linux in assoluto per chi ama programmare in questo ambiente.

Linux Mint

Il salto da Windows o MacOS a Linux non è dei più semplici: proprio per questo gli sviluppatori hanno lavorato per realizzare soluzioni che siano il giusto punto di incontro tra questi ambienti di lavoro. Ancor più adatto a tale scopo rispetto a Ubuntu, Linux Mint risulta la perfetta introduzione nell’universo Linux.

Al di là dell’interfaccia, facile da padroneggiare anche per i neofiti, sono di default presenti diversi software già presenti in ambiente Windows (come LibreOffice).

Mint è sempre in sincronia con le ultime versioni di Ubuntu LTS. Ciò significa che non è necessario avere preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza durante gli attacchi di malware (non per niente Linux viene considerato un OS che fa della sicurezza il suo punto di forza). Chiunque sia dotato di un vecchio computer con Windows 7 e desidera trovare un’alternativa a tale sistema operativo che sia supportato da aggiornamenti, può trovare in Linux Mint una piattaforma ideale.

Elementary OS

Elementary OS è una distribuzione basata su Ubuntu che mira a fornire un’esperienza amichevole e raffinata pronta all’uso anche per gli utenti meno smaliziati. Questa particolare versione di Linux è in circolazione da un bel po ‘di tempo e si è affermato come una solida opzione per utenti principianti e desktop che cercano la distribuzione facile da usare e senza troppi fronzoli. Dunque, si tratta di una delle alternative più solide al già citato Linux Mint. In questo contesto però, va detto come l’ambiente desktop Pantheon, risulta particolarmente familiare a chi ha dimestichezza con macOS.

Poiché il sistema operativo elementare è basato su Ubuntu, gode di tutti i vantaggi di Ubuntu per quanto riguarda aggiornamenti, repository e sicurezza.

Antergos

Antergos è una delle distribuzioni meno conosciute e decisamente tra le più sottovalutate. È basato su Arch Linux e offre tutti i vantaggi di un’installazione completa di Arch Vanilla, mantenendo anche un notevole livello di semplicità.

Antergos ha sviluppato un proprio programma di installazione grafico, Cnchi, che rende il processo di installazione un gioco da ragazzi, a prescindere dal tipo di utente che intende provarlo. Esso permette di configurare il sistema a piacimento, inclusa la procedura di boot. La Wiki di Arch Linux non ha eguali quando si tratta di documentazione di distribuzione. Tutto ciò che è presente in questa “enciclopedia” si applica perfettamente ad Antergos. Vi è anche il grande vantaggio di poter usufruire degli enormi repository di Arch.

Gentoo

Scegliere Gentoo vuol dire affidarsi alla distribuzione più flessibile in circolazione.

Si tratta della soluzione ideale per chi intende gestire un server, ma anche per programmatori o comunque per utenti che hanno una perfetta dimestichezza dell’ambiente Linux. Per quanto concerne il lato desktop, è possibile scegliere il proprio ambiente di lavoro o il gestore di finestre, con grande libertà di scelta. Ogni singolo dettaglio del tuo desktop è modificabile a seconda dei desideri dell’utente.

Per quanto riguarda la sicurezza, Gentoo Hardened è uno dei migliori progetti all’interno delle distribuzioni Linux per aumentare la sua sicurezza complessiva. Anche senza le patch GRSecurity (che in precedenza erano una parte consistente del progetto) Gentoo Hardened è un’opzione eccellente sia in ambiente server che in quello desktop.

Kali Linux

Concludiamo la lista delle migliori distribuzioni linux attualmente disponibili con Kali Linux. Si tratta di una distro, basata su Debian GNU/Linux nata appositamente per l’ambiente della sicurezza informatica e per il settore dell’informatica forense.

Di fatto, si tratta di un sistema indirizzato verso l’utenza professionale che ha particolarmente a cuore la sicurezza del proprio ambiente di lavoro. Gestita dal gruppo Offensive Security, non si tratta certamente di una distro particolarmente indicata per i neofiti. In compenso, per quanto concerne strumenti e app legate alla sicurezza non teme il confronto con nessun altro sistema operativo presente sul mercato (soprattutto per quanto concerne port scanning ai password cracker). Chi ha bisogno di una postazione-bunker, a prova di attacco informatico, può intelligentemente optare per installare Kali Linux sul proprio computer.