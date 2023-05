Come scoprire quanti anni ha un PC Laptop Windows

Se hai acquistato un PC desktop o un laptop di seconda mano e vuoi scoprire quando è stato realizzato, ma soprattutto, quanti anni ha un PC laptop, ci sono alcuni trucchi che puoi utilizzare per farti un’idea della sua età. Sapere quanti anni ha un computer può essere utile per determinare se ha ancora un valore di mercato, se è ancora garantito o se ha bisogno di essere sostituito. In questo articolo, ti fornirò alcuni consigli su come scoprire quanti anni ha un PC desktop o laptop Windows, in modo preciso e affidabile. Seguendo questi suggerimenti, sarai in grado di scoprire l’età del tuo computer in modo semplice e veloce, e capire se ha ancora un valore significativo.

Perchè è importante conoscere l’età di un computer

Conoscere l’età di un computer con sistema operativo Windows può essere estremamente utile in molti scenari diversi. Se stai pensando di acquistare un computer di seconda mano o hai ricevuto un laptop come regalo, sapere l’età del dispositivo può aiutarti a determinare la garanzia del prodotto e la sua aggiornabilità. Uno dei modi per controllare l’età del tuo computer è verificare se hai ancora la confezione originale, poiché spesso include un adesivo con i dettagli di fabbricazione del dispositivo.

Se l’imballaggio originale o la fattura non sono disponibili, ci sono ancora modi per trovare la data di produzione e altri dettagli critici del tuo computer. In questo articolo, esploreremo alcuni dei metodi più affidabili per scoprire l’età del tuo laptop Windows, in modo da poter prendere le giuste decisioni per la sua manutenzione e sostituzione in futuro.

I numeri di serie su Laptop Windows

I laptop Windows sono spesso dotati di un numero di serie e di altri dettagli di produzione, come il “Made“, l’ID prodotto e il numero di modello, che sono impressi sul pannello posteriore del dispositivo. Ogni laptop ha un identificatore seriale univoco, che può essere utilizzato per verificare la garanzia del computer. Lo stato della garanzia può fornire un’idea più precisa dell’età del sistema rispetto alla semplice verifica della data di produzione.

Verificare lo stato della garanzia di un laptop, il processo è simile per molti produttori come Dell, Asus, Lenovo e altri OEM. Per prima cosa, capovolgi il tuo laptop Windows per vedere il pannello posteriore. Su un laptop HP, troverai alcuni dettagli impressi sul bordo del pannello, tra cui il numero di serie (SN#) che sarà una stringa di caratteri e numeri. Annota il numero di serie e quindi accedi alla pagina web del produttore.

Allo stesso modo, anche gli altri produttori offrono servizi simili per verificare lo stato della garanzia online. Inserisci il numero di serie nell’apposito campo e fai clic su “Invia“. Attendi che la pagina venga popolata con i dettagli della garanzia del tuo dispositivo. Per determinare l’età del dispositivo, controlla la data di inizio della garanzia.

Tieni presente che la data di inizio della garanzia spesso inizia quando l’utente registra il dispositivo dopo la configurazione iniziale. Anche se non è un meccanismo a prova di manomissione, nella maggior parte dei casi i dettagli della garanzia sono sufficienti per determinare l’età e il valore di un laptop Windows.

Controllare il numero di serie utilizzando il prompt dei comandi

Se il numero di serie del tuo laptop Windows non è visibile o l’adesivo è stato rimosso, non devi preoccuparti. Esiste un’alternativa che puoi utilizzare per recuperare il numero di serie del tuo computer. In particolare, puoi utilizzare l’utilità della riga di comando di Windows per ripristinare il numero di serie del dispositivo. Ecco come visualizzare il numero di serie del tuo laptop Windows utilizzando il prompt dei comandi:

Premi il tasto Win sulla tastiera e digita “cmd“.

Fai clic con il tasto destro su “Prompt dei comandi” e seleziona “Esegui come amministratore“.

Nella finestra del prompt dei comandi, digita il seguente comando e premi “Invio“: “wmic bios get serial number”

L’output mostrerà il numero di serie del tuo dispositivo. Utilizza lo stesso per controllare lo stato della garanzia del tuo dispositivo e altro, seguendo i passaggi del primo metodo che abbiamo descritto in precedenza. Con questo metodo, dovresti essere in grado di recuperare il numero di serie del tuo laptop Windows in modo semplice e veloce, anche se l’adesivo originale non è disponibile.

Verificare la versione del BIOS

Se stai cercando di conoscere la data di produzione del tuo laptop Windows, puoi controllare la versione del BIOS installato sul dispositivo. Per fare ciò, puoi utilizzare l’utilità Informazioni di sistema su Windows per verificare la versione del BIOS, inclusa la data di installazione. Ecco come verificare la versione del BIOS sul tuo laptop Windows:

Premi il tasto “ Win ” sulla tastiera e digita “ Informazioni di sistema “. Apri l’app “ System Information ” dai risultati della ricerca.

” sulla tastiera e digita “ “. Apri l’app “ ” dai risultati della ricerca. Nella finestra di dialogo “ Informazioni di sistema “, seleziona l’opzione “ Riepilogo sistema “.

“, seleziona l’opzione “ “. Nel riquadro di destra, individua la voce “Versione/data del BIOS“.

È inoltre possibile visualizzare la versione del BIOS utilizzando il prompt dei comandi. Apri il prompt dei comandi e digita il seguente comando. Premi “Invio” per eseguire: “systeminfo.exe“. Il comando precedente eseguirà la versione della riga di comando delle informazioni di sistema e mostrerà tutti i dettagli essenziali del tuo computer. Individua la voce “Versione BIOS” e controlla la data.

Tieni presente che se il sistema ha ricevuto un aggiornamento del BIOS, la data rifletterà la data dell’ultimo aggiornamento e non la data di produzione originale del dispositivo. Pertanto, se desideri conoscere l’età effettiva del tuo laptop Windows, è meglio utilizzare il metodo descritto in precedenza per verificare lo stato della garanzia del dispositivo. In questo modo, sarai in grado di ottenere informazioni precise sulla data di produzione del tuo computer Windows e altro ancora.

Usa il comando systeminfo

Se desideri conoscere la data di installazione originale del sistema operativo Windows, è possibile utilizzare il comando systeminfo. Tale informazione rifletterà l’ultima installazione di Windows, che potrebbe non essere la data di installazione originale se è stata effettuata un’installazione pulita o un aggiornamento recente del sistema operativo.

Per visualizzare la data di installazione originale, apri il prompt dei comandi e digita il seguente comando: “systeminfo | find /I ‘install date‘”. Premi “Invio” per eseguire il comando e visualizzare solo la data di installazione originale dal riepilogo delle informazioni di sistema. Ricorda che la precisione di questa informazione dipende dalle circostanze specifiche del tuo sistema operativo Windows.

Controlla i dettagli della CPU

Per avere un’idea approssimativa dell’età del tuo laptop, esiste un altro metodo che puoi utilizzare. In particolare, puoi controllare la marca della CPU presente nel tuo dispositivo. Alcuni laptop hanno un adesivo sulla CPU e sulla GPU vicino al trackpad, il che lo rende facile da individuare. Se non riesci a trovare l’adesivo, puoi utilizzare l’utilità Task Manager per trovare il modello della CPU.

Per fare ciò, apri il Task Manager su Windows e vai sulla scheda “Prestazioni“. Successivamente, seleziona la scheda “CPU” per visualizzare la marca della CPU nell’angolo in alto a destra. Una volta ottenuta questa informazione, puoi fare una rapida ricerca sul Web utilizzando il numero del modello per scoprire l’anno di produzione e la compatibilità hardware.

Conclusioni su come sapere quanti anni ha un Laptop

Sebbene sia vero che un computer più recente tende ad essere più affidabile e meno incline a guasti, l’età del dispositivo non è l’unica variabile da considerare. Alcuni produttori tendono a equipaggiare le loro macchine economiche con componenti di ultima generazione, il che significa che anche un computer più vecchio potrebbe ancora funzionare perfettamente per anni. Quando si sceglie di acquistare un computer di seconda mano, è importante considerare l’età del dispositivo e le sue condizioni generali.

Ad esempio, un computer di due anni utilizzato principalmente per lavoro d’ufficio e navigazione web occasionale potrebbe essere una scelta migliore rispetto a un dispositivo più recente. In conclusione, quando si tratta di scegliere un computer di seconda mano, è importante valutare l’età del dispositivo insieme alle sue specifiche tecniche e al suo utilizzo passato per determinare la sua reale affidabilità e durata nel tempo.