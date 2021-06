Per utilizzare Windows 7 non autentico spesso si è soliti affidarsi a crack e codici seriali presi da siti web ai più sconosciuti. Il problema di queste soluzioni è che molte volte non si riesce a risolvere nulla (soprattutto nei casi dei codici seriali) o, peggio ancora, si danneggia il proprio PC installando ed eseguendo crack create da utenti con doppi fini.

Per questo motivo noi di OutOfBit ci siamo informati e documentati ed abbiamo deciso di realizzare questa guida che spiega come disattivare l’attivazione di Windows 7 non autentico. Grazie alla nostra spiegazione riuscirai a disabilitare per sempre il messaggio che richiede l’attivazione online di Windows 7, senza dover utilizzare crack, codici seriali e file eseguibili dalla dubbia provenienza ma semplicemente disattivandolo.

Per fare procedere con l’attivazione di Windows 7 ci dovremmo affidare al programmino Remover WAT. Per motivi di sicurezza vi invitiamo a cercarlo semplicemente su Google, sono molti i siti in cui lo potete trovare e scaricare in maniera totalmente gratuita.

Qualche info prima di procedere

Windows 7 nel tempo è diventato il sistema operativo di casa Microsoft più diffuso, andando a rubare lo scettro all’ormai defunto Windows XP ma siamo tutti in attesa di un probabile sorpasso da parte di Windows 10.

W7 è sicuramente uno dei sistemi meglio riusciti degli ultimi anni ed è stato un grandissima passato avanti dopo i disastrosi Vista e 8. Nonostante ciò spesso presenta la fastidiosa richiesta di attivazione del sistema: normalmente si risolve inserente il codice seriale di licenza che si trova nella parte posteriore del pc o del laptop.

Qualora l’abbiate smarrita o danneggiata e vi troviate quindi senza licenza, questa guida fa al caso vostro. E’ uno scenario raro? Niente affatto! Nel caso dei PC portatili accade con frequenza visto che i seriali sono stampati su una etichetta di carta nella parte inferiore della scocca.

Seguendo la procedura che vi andremo a elencare, riuscirete a risolvere i problemi relativi al messaggio che richiede l’attivazione di una copia di Windows 7 non autentico. Riuscirete finalmente a utilizzare il vostro PC senza alcuna scritta invadente che compare nei momenti meno opportuni.

Consigliamo agli utenti di Windows 10 di dare un’occhiata anche al nostro articolo “Attivare Windows 10 senza crack e seriali” per procedere in maniera analoga anche sulla versione più recente di Windows!

Disclaimer

Ci teniamo a ricordare che Windows 7 è un sistema di Microsoft protetto da copyright e la sua attivazione è strettamente legata al possesso di una licenza acquistata secondo le modalità specificate dall’autore del prodotto.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per usi impropri di questa guida avente scopo unicamente dimostrativo e rivolta a coloro che, avendo acquistato regolarmente la licenza, non ne possano usufruire a causa di smarrimenti o danneggiamenti dell’etichetta relativa.

Come attivare Windows 7 senza crack e codici seriali

Il primo passo è avere installato Windows 7. Nel caso non lo aveste vi consigliamo di scaricare la iso di W7 direttamente dal sito ufficiale Microsoft e procedere con l’installazione del sistema sul tuo PC.

Per attivare Windows 7 senza utilizzare il numero seriale e senza utilizzare crack possiamo rivolgerci al programma WAT Remover Tool. WAT Remover è un tool davvero semplice e veloce che ci permetterà di attivare Windows 7 in 2 minuti. Non sarà necessario usate crack o seriali ma solamente WAT, l’acronimo sta per Windows Activation Technology.

Scarichiamo innanzitutto WAT Remover: per trovare il file che vi serve una buona strategia è cercare WAT REMOVER direttamente su Google. Potete anche cercarlo in questa pagina del subreddit r/privacy dove potete trovare moltissimi programmi utili per Windows 7 e verificati da migliaia di utenti.

Una volta completato il download, troverete all’interno del file RAR i file per la verifica dell’attivazione genuina di Windows 7 e i file per disabilitare il messaggio di attivazione di Windows 7 32 e 64 bit, Windows Vista e Windows XP.

Basta la rimozione di un file per risolvere il problema di Windows 7 non autentico

Andiamo in questo caso ad eseguire quello per il nostro sistema operativo. Una volta aperto andiamo a premere su Remove WAT ed in qualche secondo la procedura verrà completata in automatico.

Ora la vostra copia di Windows risulterà correttamente attivata. Questo comodo programma va a rimuovere direttamente il file che si occupa di verificare l’attivazione del sistema e genera i conseguenti messaggi d’errore, per questo motivo non servono crack e seriali che potrebbero essere molto pericolosi.

La nota positiva è che non va ad influire negativamente sui futuri aggiornamenti di sistema. Infatti saranno tranquillamente scaricabili ed installabili tramite Windows Update.

F.A.Q. generale su come attivare Windows 7

Per aiutarvi nel seguire la guida e ridurre eventuali problematiche e domande in fase di esecuzione, abbiamo deciso di stilare una piccola serie di domande comuni e relative risposte. Per ogni altro dubbio siete sempre i benvenuti a lasciare un commento qui sotto.

L’antivirus rileva il remote wat come un trojan / virus

Naturalmente, visto lo scopo finale del codice, gran parte degli attuali antivirus rilevano il file contenuto all’interno del .rar come un virus.

Il nostro consiglio in questo caso è quello di disabilitare momentaneamente l’antivirus e di procedere con la procedura che abbiamo spiegato sopra. Se non bastasse vi consiglio di aggiungere il percorso in cui si trova il file tra le eccezioni.

Le dimensioni dei file scaricati dai vari link sono diverse

Può capitare che i file .rar scaricati dalle diverse fonti possano avere fra loro dimensioni differenti. Riteniamo il fatto naturale e dipendente dalla possibile presenza di contenuti extra e dalle differenti tipologie di compressione.

Quale file devo eseguire per attivare Windows 7 senza crack e codici seriali?

Come indicato all’interno del testo della guida principale al fine di attivare correttamente Windows 7 che presenta la segnalazione “non autentico” è necessario eseguire solamente RemoveWAT.exe. Altri file all’interno dei vari pacchetti rar possono tranquillamente non essere eseguiti.

L’utilizzo del RemoveWAT blocca gli aggiornamenti?

Lo sblocco di Windows 7 tramite la procedura presente nella guida non va a bloccare futuri aggiornamenti del software. Una volta completati tutti i passaggi sarà possibile continuare ad aggiornare Windows 7 senza problemi. Sarà, inoltre, possibile effettuare l’upgrade a Windows 10 senza blocchi o errori.

La soluzione è temporanea?

L’utilizzo di questa guida permette di attivare definitivamente Windows 7 che presenta il messaggio di non autenticità e non sarà necessario eseguirla nuovamente. Non è da escludersi che Microsoft, negli aggiornamenti futuri, copra le falle utilizzate dal software. In tal caso gli sviluppatori dei tool per l’attivazione di Windows 7 cercheranno sicuramente altre falle da usare.