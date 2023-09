Monitor per Mac 5K VS 4K: quale display HD è meglio?

Quando si parla dell’acquisto di un monitor per Mac, non si parla mai di una decisione facile da prendere. In questa guida all’acquisto cerchiamo di capire quando acquistare un monitor 4k o un display 5k per Mac.

Quando si parla dell’acquisto di un monitor per Mac, non si parla mai di una decisione facile da prendere. In ballo ci sono infatti molti soldi, ed una scelta poco ragionata potrebbe portare a brutte conseguenze. Soprattutto quando si valuta l’acquisto di un monitor 5K. Per questo motivo, oggi vedremo quale display HD risulta essere la scelta migliore per un Mac!

Scegliere il miglior monitor per PC o per Mac sembra facile: parafrasando la pubblicità di un noto gelato, “cinq is megl che quattr”! Eppure, la scelta non può sempre essere ritotta a questo: esistono infatti una serie di fattori che bisogna prendere in considerazione quando si acquista un monitor, come ad esempio la presenza di un display ad alta definizione, la geometria dello spazio visualizzato, le opzioni e ovviamente anche gli extra, come ad esempio in numero e la tecnologia delle porte montate sul monitor. Poco male, perché grazie alla nostra guida sarete in grado di scegliere il vostro nuovo monitor per il Mac con coscienza e convinzione.

Scegliere il monitor per Mac in base ai pixel

Acquistare un monitor 5K significa portarvi a casa uno schermo di 5.000 pixel di larghezza: nel caso di un 4K, invece, i suddetti calano a 4.000. Questo significa che il 5K è ovviamente più grande di un 4K, e non di poco: se da un lato matematico il 5K ha un 25% in più rispetto al 4K, da un punto di vista fattivo (dunque numero di pixel totali), risulta essere più grande addirittura del 50%. Ed ecco il pensiero che dovrete fare quando decidete di scegliere l’uno o l’altro: se la quantità di pixel è quello che conta realmente per voi, non esitate a prendere un monitor 5K. Al contrario, se ciò che vi interessa è utilizzare un monitor che risponda in pieno alle esigenze di un film in 4K, esagerare coi pixel non vi porterà nessun vantaggio effettivo, se non una spesa in termini economici superiore. In questi casi potrebbe fare al caso vostro anche un monitor ultrawide.

Scegliere il monitor per Mac in base alle dimensioni

Da grandi pixel derivano grandi dimensioni. I display 5K sono dunque più grandi di quelli di un monitor 4K. Ma ciò che dovete sapere è che il numero dei pixel è relativo, perché con la tecnologia Retina la densità è talmente elevata che non noterete grandi differenze a livello di qualità di immagine e di immersione. La differenza principale, dunque, è semplicemente il fatto che i monitor 5K occupano più spazio di quelli 4K. Dunque implicano la presenza di una scrivania in grado di ospitarli. Se avete problemi di spazio, il 4K è di fatto una scelta obbligata, che non porta poi a conseguenze così nette a livello di qualità. Se invece avete spazio da vendere, il 5K è un ottimo lusso.

Scegliere un 4K o 5K: una questione di singolarità

La questione dello spazio assume una grande importanza anche a livello di numero dei monitor. Se ad esempio avete molto spazio sulla scrivania, ma siete anche abituati a lavorare con tante finestre aperte, un 5K potrebbe non essere grande abbastanza da soddisfare le vostre necessità di spazio sul desktop. Una problema che invece non avrete acquistando due monitor 4K da impilare l’uno accanto all’altro. Occupano più spazio, ma sono decisamente più flessibili e vi danno la possibilità di ottenere uno schermo praticamente infinito. Certo, in questo caso parliamo proprio di un caso limite. Era giusto però sottolineare questa differenza nel caso degli utenti che utilizzano tantissime risorse sul desktop, e necessitano di pesare questo fattore al momento di scegliere fra un monitor 4K ed un 5K.

Scegliere il monitor per Mac in base alle porte

Le porte del monitor sono una componente importantissima per chi utilizza un Mac, e qui bisogna dunque fare una precisazione: a causa dell’elevata larghezza di banda necessaria per gestire il 5K, questi monitor spesso portano in dotazione solo 3 porte USB-C collocate sulla parte posteriore, limitate tra l’altro a 5 GB per secondo. Ma questo è anche un problema che affligge molti monitor 4K: ed in questo caso l’aspetto peggiore è che si tratta di una scelta immotivata da parte dei produttori. In altre parole, è possibile che in entrambi i casi sarete costretti ad utilizzare un dongle USB, dunque la disputa – almeno in questo caso – finisce senza vincitori.

Scegliere un monitor per Mac considerazioni finali

In sintesi, dovreste scegliere un 4K o un 5K per il vostro Mac? Come avete potuto constatare leggendo il nostro articolo, non esiste una risposta corretta a priori. Però potrebbe farvi comodo un riassunto dei casi in cui dovreste scegliere l’uno o l’altro, a partire dal monitor 5K.

Quando scegliere un monitor 5K per Mac?

Soprattutto quando desiderate avere la quantità massima di pixel disponibili su schermo. Dunque quando avete necessità di utilizzare un monitor per un ambiente di lavoro specifico, senza per questo confondere la vista quando si tratta di analizzare i particolari più piccoli di ciò che state facendo. Inoltre, il 5K è anche una scelta ottimale nel caso non abbiate problemi di spazio, o esigenze da doppio monitor. In questo caso vi consigliamo di scegliere un monitor ultrawide in base alle vostre esigenze.

Quando scegliere un monitor 4K per Mac, invece?

Quando le dimensioni non sono poi così importanti per voi .Così come il numero extra di pixel, dato che la densità sarà sempre al vostro fianco garantendovi un prodotto eccellente. Inoltre, dovreste scegliere un monitor 4K anche nel caso in cui abbiate l’esigenza di schermi multipli per gestire il vostro lavoro in modo ordinato e pulito. Oppure nel caso in cui lo spazio sulla scrivania sia ovviamente ridotto all’osso.