5 Modi per Guardare Apple TV+ Gratis (Legalmente)

Apple TV+, il servizio di streaming di Apple che sta guadagnando sempre più popolarità, può contare su serie TV di altissima qualità che vale sicuramente la pena di guardare. Grazie a tante serie originali acclamate da pubblico e critica come Ted Lasso, The Morning Show, Foundation, Slow Horses, The Morning Show, See e, la mia preferita, For All Manking, film esclusivi e un catalogo in continua espansione, Apple TV+ è diventata una valida alternativa ai giganti dello streaming come Netflix e Disney+.

Ma quanto costa? E, soprattutto, è possibile guardare Apple TV+ gratis? La risposta è sì, e in questa guida ti spiegherò tutti i modi legali per accedere ai contenuti di Apple TV+ senza spendere un centesimo.

Video guida completa: 3 metodi + 1 per vedere Apple TV+ gratis

Cos’è Apple TV+ e qualche premessa

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, facciamo una breve panoramica su cosa sia effettivamente Apple TV+. A differenza di altre piattaforme, Apple TV+ si concentra esclusivamente su contenuti originali prodotti da Apple. Non troverai quindi serie o film di terze parti. Questo approccio, se da un lato limita la quantità di contenuti disponibili, dall'altro garantisce un certo livello di qualità e originalità. Se ci pensi Apple TV+ segue la linea che Apple mantiene per i suoi prodotti: pochi ma di altissima qualità.

Il prezzo standard di Apple TV+ è di 9,99€ al mese. Non è una cifra esorbitante, soprattutto se paragonata ad altri servizi di streaming che allo stesso prezzo non offrono il 4K e aggiungono la pubblicità, ma se ci fosse la possibilità di risparmiare, perché non approfittarne?

Esistono diversi metodi per accedere gratuitamente ad Apple TV+, alcuni offerti direttamente da Apple, altri tramite promozioni di terze parti che offrono alcuni mesi gratuiti dopo l’acquisto di prodotti come TV. Li analizziamo uno per uno, valutandone i pro e i contro per aiutarti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Come vedere Apple TV+ gratis: 5 metodi legali

Entriamo finalmente nel dettaglio dei metodi per guardare Apple TV+ gratuitamente. Vedremo insieme, passo dopo passo, i vari modi che abbiamo per avere AppleTV+ gratis e vedremo quali sono i requisiti e le limitazioni di ogni metodo.

1. Periodo di Prova Gratuito di 7 Giorni

Iniziamo con il metodo più semplice e veloce. Apple offre a tutti i nuovi utenti un periodo di prova gratuito di 7 giorni, sono pochi ma vale sicuramente la pena di approfittarne per valutare al meglio la piattaforma e l’offerta del catalogo. Per attivare il periodo di prova gratuito di Apple TV+, ti basta:

Visitare il sito web di Apple TV+ o aprire l'app TV sul tuo dispositivo Apple. Cliccare sul pulsante "Accetta la prova gratuita" che trovi nella parte bassa dello schermo. Accedere con il tuo ID Apple o crearne uno nuovo. Dovrai anche inserire i dati di pagamento, non ti verrà addebitato nulla fino alla fine del periodo di prova ma è una richiesta essenziale per completare il procedimento. Una volta completata l’installazione, ricordati di disattivare il rinnovo automatico dalle impostazioni dell’app. Questo si attiva automaticamente e disattivandolo evitare un addebito di 9,99 € al termine del periodo di prova.

Pro:

Accesso completo a tutti i contenuti di Apple TV+ per 7 giorni.

Semplice e veloce da attivare.

Contro:

Durata limitata a 7 giorni.

Richiede l'inserimento dei dati di pagamento (ricordati di disdire l'abbonamento prima della scadenza per evitare addebiti!).

Disponibile solo per i nuovi utenti.

2. Tre Mesi Gratuiti con l'Acquisto di un Dispositivo Apple

Visto che Natale è passato da poco, potresti esserti regalato o aver ricevuto un prodotto Apple e puoi approfittarne per avere 3 mesi gratuiti di Apple TV+.

Infatti, se hai acquistato di recente, o hai intenzione di acquistare, un nuovo iPhone, iPad, Mac, o Apple TV, hai diritto a 3 mesi gratuiti di Apple TV+. Ricordati di approfittarne subito, infatti questa promozione vale solo per 90 giorni dopo l’attivazione del nuovo device. Per attivare questa offerta:

Apri l'app TV dal tuo nuovo device Apple. Dovresti vedere automaticamente l'offerta "Goditi 3 mesi gratis di Apple TV+". Se non la vedi, scorri verso il basso fino alla sezione "Guarda ora" e cerca il banner promozionale. Tocca il pulsante per attivare l'offerta.

Pro:

Durata estesa a 3 mesi.

Nessun obbligo di inserire dati di pagamento (se non hai un metodo di pagamento associato al tuo ID Apple).

Contro:

Richiede l'acquisto di un dispositivo Apple, che ovviamente ha un costo elevato quindi di fatto l’hi hai già pagati i 3 mesi gratis.

L'offerta deve essere attivata entro 90 giorni dall'acquisto del dispositivo.

Valida solo una volta per ogni ID Apple e per nucleo familiare, quindi puoi avere solo 3 mesi gratuiti anche se hai acquistato più dispositivi.

3. Un Anno Gratuito con Apple Music per Studenti

Se sei uno studente universitario, puoi abbonarti ad Apple Music al prezzo scontato di 5,99€ al mese e ottenere l'accesso gratuito ad Apple TV+ per un anno! Per attivare l'offerta:

Vai sul sito web di Apple Music oppure apri l'app Musica sul tuo dispositivo o, in alternativa, apri il sito di UNiDAYS. Scegli l'abbonamento ad Apple Music per studenti e verifica il tuo status di studente tramite UNiDAYS. Una volta verificato, avrai automaticamente accesso anche ad Apple TV+.

Pro:

Durata estesa a un anno.

Include anche l'accesso a Apple Music.

Prezzo vantaggioso.

Contro:

Richiede l'iscrizione a un'università e la verifica tramite UNiDAYS.

L'offerta è valida solo per gli studenti e comporta comunque un costo di 5,99 € per Apple Music.

4. Condivisione con "In Famiglia"

Se un membro della tua famiglia ha un abbonamento a Apple TV+, può condividerlo con te gratuitamente tramite la funzione "In Famiglia" di Apple. Questa funzione permette di condividere acquisti ed abbonamenti con un massimo di cinque altri membri della famiglia. Per usufruirne:

Il familiare con l'abbonamento Apple TV+ deve configurare la condivisione "In Famiglia" dal suo dispositivo Apple. Deve invitarti a far parte del gruppo Famiglia. Dopo aver accettato, avrai automaticamente accesso a Apple TV+.

Pro:

Accesso gratuito e continuativo finché il membro della famiglia mantiene attivo l'abbonamento.

Nessun costo aggiuntivo.

Contro:

Dipende dall'abbonamento di un'altra persona.

Richiede la configurazione della condivisione "In Famiglia".

5. Offerte Speciali di operatori telefonici, negozi e brand famosi

Alcuni operatori telefonici, fornitori di servizi Internet e negozi online offrono periodicamente promozioni che includono l'accesso gratuito a Apple TV+ per un periodo limitato. Ad esempio, in passato, TIM ha offerto promozioni simili, ma anche Mediaworld regala spesso abbonamenti gratuiti ed ora anche LG sta offrendo periodi di prova per chi acquista una TV. Ti consiglio di controllare queste pagine per vedere se puoi approfittare di qualche offerta interessante:

Pro:

Possibilità di ottenere l'accesso gratuito per un periodo prolungato.

Contro:

Le offerte variano nel corso dell’anno e non sono sempre disponibili.

Conclusioni e consigli

Come abbiamo capito, esistono diversi modi per guardare Apple TV+ gratis ed abbiamo quindi modo di approfittarne per vedere filme e serie TV esclusivi.

Se vuoi solo dare un'occhiata al catalogo, il periodo di prova di 7 giorni è la soluzione più semplice. Se, invece, hai appena acquistato un dispositivo Apple, hai la possibilità di sfruttare i 3 mesi gratuiti. Se sei uno studente universitario, l'abbonamento a Apple Music per Studenti è un'occasione imperdibile. Infine, la condivisione "In Famiglia" è l'ideale se un tuo familiare ha già un abbonamento.

Spero che questa guida ti sia stata utile, se l’argomento ti interessa ti invito anche a leggere la nostra selezione dei migliori siti di streaming.

Ora non ti resta che preparare i popcorn e goderti le fantastiche serie e i film di Apple TV+! Se hai altre domande o dubbi, lascia un commento qui sotto. E se l'articolo ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici! Alla prossima!