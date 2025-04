Apple Notes: La nuova funzione delle sezioni collassabili rende l’app unica

Apple Notes, inizialmente considerata uno strumento piuttosto essenziale e spesso associata a scuse di celebrità, ha subito una trasformazione significativa grazie agli investimenti di Apple per ampliarne le funzionalità. Con l’introduzione di iOS 18, l’app ha acquisito una nuova caratteristica che la distingue dai competitors: le sezioni collassabili. Questa funzione rappresenta un grande passo in avanti nella gestione delle note, rendendo l’app più potente e versatile per gli utenti.

La mia lunga ricerca di un’app per le note con una funzione chiave

Nel corso degli anni, ho provato varie app per le note, tenendo d’occhio ogni nuova proposta interessante sull’App Store. Nonostante alcune di queste app di terze parti siano molto potenti e offrano numerose funzionalità, quella cosa che ho sempre cercato e che mancava quasi ovunque era proprio la possibilità di avere sezioni collassabili.

Durante le mie precedenti esperienze lavorative, mi sono spesso trovato nella necessità di nascondere o mostrare porzioni specifiche di una nota. Questa operazione era fondamentale per mantenere i contenuti lunghi ben organizzati e facilmente consultabili. Ho persino utilizzato OmniOutliner per questo solo motivo, sebbene non avessi bisogno di un’app di outline. Creavo note specifiche in quell’app soltanto per sfruttare la funzione delle sezioni collassabili.

Con il cambiamento del mio lavoro, ora non ho più le stesse esigenze, ma sono rimasto entusiasta di scoprire che iOS 18 ha portato questa funzionalità in Apple Notes, e mi sono subito messo a pensare a nuovi modi per utilizzarla.

Come funzionano le sezioni collassabili in Apple Notes su iOS 18

Apple ha semplificato notevolmente la funzionalità delle sezioni collassabili in iOS 18, ampliando l’uso di una funzione esistente. Anziché introdurre questo nuovo formato come un tipo di formattazione separato, Apple ha integrato le sezioni collassabili nel supporto già disponibile per intestazioni e sottotitoli.

Io utilizzo frequentemente intestazioni e sottotitoli nelle mie note, proprio perché rappresentano il mio modo preferito di organizzare le informazioni, solitamente accompagnate da un elenco puntato. In iOS 18, ogni intestazione o sottotitolo può essere collassato con un semplice tocco, nascondendo così tutto il contenuto associato.

Per attivare questa funzione, basta toccare la linea dell’intestazione o del sottotitolo e poi fare clic sulla freccia rivolta verso il basso che appare. La freccia cambierà direzione e il contenuto verrà nascosto, offrendo un aspetto più ordinato alla nota.

Applicazioni pratiche delle sezioni collassabili in iOS 18

Attualmente, utilizzo questa nuova funzionalità in due modi principali, entrambi legati alla salute e al fitness. In particolare, ho creato sezioni collassabili per:

Le istruzioni degli esercizi I macro alimentari

Nel primo caso, ho appuntato informazioni relative alle routine di allenamento settimanali. Ad esempio, nel giorno dedicato al “Pull”, tengo traccia delle ripetizioni e dei pesi nel diario di allenamento. Ma all’inizio della nota, registro anche dati su esercizi nuovi o futuri da integrare nel programma. Grazie a questa funzionalità di iOS 18, posso includere spiegazioni dettagliate, passo passo, per ciascun nuovo esercizio, mantenendo però queste informazioni nascoste per non appesantire la nota.

Faccio qualcosa di simile anche nella gestione dei miei macro alimentari. Per i pasti a casa e nei miei ristoranti preferiti, annotare calorie e proteine di ogni alimento diventa semplice. Le sezioni collassabili mi permettono di nascondere queste informazioni sotto l’intestazione di ciascun ristorante o piatto, facendole apparire solo quando ne ho realmente bisogno, rendendo così la navigazione della nota molto più fluida.

Esistono numerosi modi per sfruttare le sezioni collassabili, ma al momento queste sono le applicazioni che sto apprezzando di più. E tu, utilizzi le sezioni collassabili nell’app Notes di iOS 18? Faccelo sapere nei commenti!